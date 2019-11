Bu fotoğraf, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fidan dikerek 'Geleceğe Nefes' kampanyasını başlattığı Ankara'da çekildi. Bence son dönemin en iyi Erdoğan fotoğraflarından biri. Daha genç ve enerjik bir Erdoğan var karşımızda.

Elbette Erdoğan'ı siyasetin rutin programı içerisinde hep takım elbiseli gördüğümüz için bu fotoğraf dikkat çekti. Erdoğan, casual pantolon, outdoor ayakkabı ve ceket ile çok iyi bir uyum yakalamış.

Yeşil ekoseli atkı, soğuğa karşı önlem için zorunlu olarak kullanılsa da outdoor tarz içinde sırıtmamış.

Uyumu tek bozan beyaz şapka, yeşil olsa daha iyi olurmuş. Ama şapka, fidan dikme kampanyasına özel olarak hazırlandığı için çok sırıtmıyor, ayrıca yakadaki rozetle de uyumlu.

Keşke Erdoğan yoğun programından fırsat bulsa, doğa yürüyüşü, spor ya da kamp yaparken fotoğrafları çekilse. Aslında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski ABD Başkanı Barack Obama gibi bazı dünya liderlerinin danışmanları bu tarz fotoğrafların çekilmesi için özel çaba sarf ediyor.



TREND YARATTI

Siyasetin içindeki Erdoğan ise giyimde trend belirliyor. Örneğin Erdoğan prestogal ceket modelini üzerinde çok iyi taşıdı, hatta kareli takımın moda olmasını sağladı. Artık erkekler kareli takımı tercih eder oldu.

Ayrıca Erdoğan, takım elbiselerin içinde gömlek ve kravatlarda sıcak renklerin soğuk tonlarını kullanarak daha dinamik bir havaya kavuşuyor.

Hafta sonları kareli ceketlerde desenli gömlek kullanması da onu daha halkçı bir lider yapıyor.

Erdoğan, kıyafetlerinde Türk markalarını kullanmaya özen gösteriyor. Genelde takım elbiseleri ikinci bir örneği olmadan, tek model olarak Cumhurbaşkanı'na göre özel dikiliyor.

Cumhurbaşkanı'nın kıyafetlerine RTE markası etiketi basan farklı bir giyim markası da var.

Erdoğan ayakkabıda, eski ABD Başkanı Barack Obama, Galler Prensi Charles gibi yüzde 100 el yapımı bir markayı tercih ediyor.

Aslında Erdoğan'a ne giyse yakışıyor. Fit bir vücuda sahip olması, uzun boylu olması ve vücut dilini iyi kullanması onun avantajı.



Pes etmedi, fenomen oldu

Antalya'da dört yıl önce break dans yaptığı sırada düşerek boyundan aşağısı felç olan Emre Kara, yatağa bağlı yaşamak zorunda.

Ancak Emre pes etmedi, telefonun dokunmatik kalemini ağzıyla kullanarak çektiği videolarla fenomen oldu. Emre'nin Youtube kanalının 33 bin 400 abonesi var.

Helal olsun Emre kardeşime, yaşama tutunmayı başarmış ve kendine bir kariyer çiziyor.

Emre'nin hayali, baş hareketleriyle bilgisayar kullanmasına yardımcı olacak bir program almak. Emre, 'Clash of Clans' oyununun videolarını yayınlıyor. Bu videolarını beğenip kanalına üye olalım.



Çalışan anneler ne yapacak?

Bu cuma 18 milyon öğrenci bir haftalık ara tatile çıkacak. Üç ay yaz tatilinde çocuklar okulu ve öğrendiklerini unutuyordu. Yaz tatilinin kısaltılmasına karar verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı; ara tatillerde okulların bilim, kültür, fuar gibi etkinlikler planlayacağını açıkladı. Bu etkinlikleri her okul yapar mı? Her aile bu etkinliklere katılır mı?

Bu soruların cevabını yaşayıp öğreneceğiz.

Peki, tatile çıkma imkanı olmayan çalışan anneler çocuklarını kime emanet edecekler? Elbette akrabalar, anneanneler, babaanneler, dedeler yardıma koşacaktır ama akrabalarından uzakta olanlar ne yapacak? İşte onların işi zor!

Ara tatillerin yapılacağı Kasım ve Nisan turizmciler için ölü aylar, bu aylarda turizm sektöründe bir canlanma olabilir.