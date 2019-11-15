Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi öncesinde #Turkey- FightsISISandYPG etiketi Twitter gündeminde birinci olmuştu. Ancak Türkiye'nin terör örgütlerine karşı mücadelesinin anlatıldığı söz konusu etiket, Twitter tarafından sansüre uğrayıp dünya gündeminden düşürüldü.

Şaşırdık mı? Hayır.

Aynı Twitter, kırmızı bültenle aranan YPG'li terörist Mazlum Abdi'nin hesabına 'mavi tık' vererek onaylı hesaba çevirmişti.

Savaşlar artık sosyal medyada kazanılıyor! Dünya siyasetine, özellikle Twitter'da yapılan algı operasyonlarıyla yön veriliyor. Türkiye, Twitter'daki algı operasyonları ve yalan haberler yüzünden defalarca haksızlığa uğratılmıştı.



SANSÜRÜ SEVDİLER

Son dönemde Türkiye de oyunu kuralına göre oynamaya başladı.

Türk halkı, Twitter'da bazı tag'ler altında çok iyi organize oldu, teröristlerin yalanlarını deşifre etti, algı operasyonlarına engel oldu.

Çok değil, bundan bir ay önce yine Twitter, TRT World kanalının paylaşımlarını engelleyerek örtülü sansür uyguladı.

Çünkü TRT World, Barış Pınarı Harekatı'na dair dünyanın farklı medya kuruluşları tarafından üretilen kasıtlı yalan haberlerin doğrularını gösteriyordu.

Şaşırdık mı? Hayır!



TERÖR PROPAGANDASI

Önceki gün Türk halkı bu kez #TurkeyFightsISISandYPG tag'i etrafında birleşti ama Twitter buna da engel oldu. Ama aynı Twitter, PKK ve YPG örgütlerinin manipülasyonuna, terör propagandalarına engel olmuyor.

Twitter; bazı çok hassas konularda dünyadaki güç odaklarının çıkarına göre algı yönetiyor, darbelere, isyanlara yön veriyor. Bazen de Türkiye'ye yaptığı gibi sansür uyguluyor. Twitter'ın YPG'ye sinsice destek olması, Türkiye'nin nasıl büyük güç odaklarına karşı savaştığını görmemiz açısından önemli.

Bir de Twitter'a 'Modern çağın özgürlük meydanı' diyorlar. Hadi canım sende, teröristlere destek olmak mı özgürlük?





Güvenlikçiler de eleman bulamıyor

Güvenlik Servisleri ve Organizasyon Birliği Derneği Başkanı Levent Güler, "Şartlarımız pek çok sektöre göre iyi olmasına rağmen çalıştıracak eleman bulmakta zorlanıyoruz. İşsizliğin yüzde 13'lerde olduğu ülkemizde bizim en büyük derdimiz çalıştıracak eleman bulamamak" dedi. Daha yeni, 5 Kasım'da 5 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulanamadığı, Türkiye'nin 150 bin çoban açığının olduğu açıklandı.

Bir tarafta insanlar iş bulamadıkları için intihar ediyor diye muhalefet yapılıyor, diğer tarafta özel güvenlik sektörü, besiciler, kaportacılar 'Çalıştıracak adam bulamıyoruz' diye yakınıyorlar. Bu ne yaman çelişkidir.



KAYIT DIŞI İŞÇİ SORUNU

Bir de kayıt dışı işçi çalıştırma sorunu var. Beşiktaş'ta fırıncıya gidiyorum Özbek, ayakkabıcıya gidiyorum Suriyeli, nalbura gidiyorum Afgan çalışan çıkıyor karşıma. 'Niye Türk çalıştırmıyorsun?' diye sorduğumda da "Çalıştıracak adam bulamıyoruz, işi beğenmiyorlar" diyorlar. Elbette birçoğu göçmenleri az paraya sigortasız çalıştırıyor.

Ama bu sorunun altından da yine insanımızın iş beğenmesini çıkıyor.

Daha önce de yazdığım gibi, iş beğenmemek de işsizlik kadar büyük bir sorun.





Miras bırakmayan zenginler

Ünlü aktör Ashton Kutcher şu açıklamayı yaptı: "Çocuklarım ayrıcalıklı bir hayat yaşıyor ve bunu da bilmiyorlar. Çocuklarının becerikli ve girişimci bir ruha sahip olmalarını istiyorum. Bunun için de mirasımı yardım vakıflarına bağışlayacağım." Kutcher gibi ünlüler çok. Örneğin şarkıcı Sting de "Çalışmak zorundalar. Çocuklarım da bunu biliyor" diyerek 270 milyon dolarlık servetini, altı çocuğunun hiç birisiyle paylaşmayacağını açıklamıştı. Ünlü oyuncu Jackie Chan de 350 milyon dolarlık servetini hayır kurumlarına bağışlayacağını söylemişti. Bizde ise birçok varlıklı ailenin çocukları ,daha babaları ölmeden miras kavgasına girişir. Hatta miras kavgası milli sporumuzdur.