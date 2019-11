Güney Afrika'da bir adamın KFC restoranında evlilik teklifi ettiği görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Bizdeki, ilk buluşmada tavuk dönerciye götürülen genç kızın isyanının tam tersi bir olayla karşı karşıyayız. Sosyal medyada sıra dışı, görkemli evlilik tekliflerini paylaşmak baymıştı zaten.

Bir gazetecinin, evlilik teklifi yapan Güney Afrikalı adamla dalga geçmesi ve onu aşağılaması, bardağı taşıran son damla oldu.

Dünyaca ünlü şirketler, çifte yardım etmek için sıraya girdi. Çiftin kredi borcu olan banka, 20 bin dolarlık borçlarını sildi.

Artık evlilik teklifi için uçak kiralamak, otoyol kapatıp drift yapmak, pahalı mizansenler hazırlamak 'out'; tavuk dönercide, çay ocağında, parkta simit yerken evlilik teklifi yapmak 'in'. Sonunda masumiyet kazandı!





Hong Kong'da Orta Çağ

Hong Kong'da eylemciler, polise ok atmaya başladı. Ateşli ok atan bile var! Bir polis okla yaralandı.

Üniversitelerde eğitim durdu, Hong Konglu gençler 'Mount and Blade' oyununun gerçeğini yaşıyor resmen.

Eylem ve gösterilerin bir de böyle çekici tarafı var. Hong Kong sokakları Orta Çağ filmlerindeki setleri andırıyor.

Derslerden sıkılan bazı deli fişek gençler için eyleme katılmak, bilgisayar oyunu oynamak gibi bir şey. Fransa'da da Sarı Yelekliler isyanı bir yıldır devam ediyor. Gençler kaosu seviyor.



Gerçek Breaking Bad

ABD'de iki kimya doçenti Terry David Bateman (45) ile Bradley Allen Rowland (40), üniversite laboratuvarında metamfetamin ürettikleri suçlamasıyla gözaltına alındı. İki doçent kanser hastası mıydı acaba?

'Breaking Bad' dizisinde akciğer kanseri olduğunu öğrenen kimya öğretmeni Walter White, ölümünden sonra ailesinin geçimini sağlayabilmesi için kristal metamfetamin yapmaya başlamıştı. İki doçent, diziyi doğru izleselerdi metamfetamini okulda değil, karavanda yaparlardı!

Bari dizi/belgesel çekiyoruz falan deselerdi.

'Hayat sanatı taklit eder' diyenler yine kazandı.





Musti'ye bir şeyler oldu!

Bir ödül töreninde Burcu Esmersoy, Mustafa Sandal'a "Mustafa sana, 'Gel Bana' desem ne dersin?" diye sahneye davet etti. Musti de "Senin kadar güzel bir kadın çağırırsa duracak halim yok" karşılığını verdi.

İltifat etmeye devam eden Sandal, "Spor salonunda her mekik çektiğimde bir kadına bakıyordum. O kişi Burcu Esmersoy" dedi ve ünlü sunucuya sıkı bir şekilde sarıldı.

Utandığı görülen sunucu, "Seni şarkı söylemen için anons edecektim ama olay başka yere gidiyor. Sahneyi sana bırakıyorum" diyerek kulise yöneldi.

İşte böyle anlarda sahne deneyiminin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor.

Normalde zeki bir sunucu, Musti'ye espriyle karşılık verir, sohbeti geyiğe döker ve sahneden ayrılırdı. Fotoğraf karelerindeki yüz ifadesine de bakınca; Burcu resmen Mustafa Sandal'ı yerin dibine sokmuş!

Elbette Musti de sevgi gösterisini biraz abartmış. "Her mekik çekişte Burcu'ya bakıyorum" demek, sıkıca sarılmak ve bırakmamak vesaire... Ayrılık Musti'ye hiç yaramadı!

Azgın teke sendromu diyeceğim ama Musti'nin yaşı daha genç. Literatürde 'erken azgın teke sendromu' diye bir şey var mı acaba?