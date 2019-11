İspanya'nın Madrid şehrine giden Can Yaman, havaalanında izdihama neden olmuş! Görüntülerde genç kızlar Yaman'a dokunabilmek için birbirine girmiş!

Benzer görüntüler Yaman'ın İtalya gezisinde de yaşandı.

Kariyer olarak Yaman'dan daha ünlü Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu gibi aktörlerimiz de var.

Onların da yurt dışında hayranları var. Ama Kıvanç ve Kenan için yurt dışında izdiham yaşanmadı.

Tarkan bile yurt dışında çok popüler olduğu yıllarda böyle bir izdihamla karşılaşmadı.

Peki, Can Yaman'ın farkı ne?



Daha kaslı bir vücuda sahip olması mı?

Madrid görüntülerinin başka bir versiyonu daha internete düştü. O görüntülerde bir adam elinde mikrofon, Can Yaman dışarıya çıkmadan kalabalığı hem yönlendiriyor, hem de coşturuyor.

Peki, kim bu adam?

Yaman'ın dizisinin İspanya'da gösterildiği TV kanalının PR işlerini mi yürütüyor?

Yoksa o adam Yaman'ın yurt dışında çalıştığı sosyal medya ajansının çığırtkanı mı? Belki de o kızlar da kast ajansından parayla tutuldular!

Ya da Yaman sandığımızdan daha popüler. Ama o kızları elinde mikrofonla hoplaya zıplaya yöneten adam tüm büyüyü bozuyor! Eğer Yaman parayla insan tuttuysa karizması çizilir.



2040'ta ofis çalışanları neye benzeyecek?



Fransa, Almanya ve İngiltere'de 3 bin çalışanın verilerinin toplandığı 'The Work Colleague of The Future' raporuna göre, ofiste çalışanların 20 yıl sonraki hali fotoğrafta gördüğünüz Emma adlı model gibi olacakmış.

Emma, ofis çalışanlarının uzun süre oturmasından kaynaklı olarak varisli damarlara, bilgisayar ekranına uzun süre bakmasından dolayı kırmızı ve kuru gözlere, sürekli tekrar eden hareketlerden ötürü şişmiş bileklere ve yeterli güneş ışığı alamadığı için solgun bir cilde sahip.

Aslında Emma ünlü aktör Nicolas Cage'e de benziyor.

Ofiste sürekli oturarak çalışmanın insanları hasta ettiği bir gerçek. Önce gözler bozuluyor, kilo artıyor, bel fıtığı, boyun fıtığı derken şu anda bile aramızda Emma gibi olan beyaz yakalılar var.

20 yıl beklemeye gerek yok!

Emeklilikte yaşa takılmış teyze, öğrenci işlerindeki abla, 40 yaş üstü bankacı az çok Emma gibi sorunlar yaşıyor.

Asıl soru 2040 yılında ofis çalışanlarının olup olmayacağı!



S-400'lerden rahatsız olmuş



CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, S-400'lerin radar sistemlerinin denenmesi için F-16'ların Ankara semalarında uçmasından rahatsız olmuş. Twitter'a şöyle yazdı: "S-400'ler Türkiye hava sahasını savunmak için mi, Ankara'yı savunmak için mi? 600 km. radar menzili olan sistem yerleşim merkezleri dışında test edilemiyor mu?" Twitter'da Çeviköz'e gerekli yanıtları verenler oldu ama hatırlatmakta fayda var: Ankara, hava sahamızın dışında bir şehir mi? Orası Türkiye'nin kalbi. Coğrafi açıdan da başkente konulan bataryalar ülkenin büyük bölümünü koruyor zaten. Ayrıca bunlar ilk gelen iki batarya, yurdun başka illerine de konulan bataryalar olacak. Bugün ilkokul çocuklarının bile S-400'ler hakkında bildiği teknik bilgileri Çeviköz bilmiyor mu? Sakın Çeviköz'ün S-400'lere olan alerjisi siyaseten olmasın?



Halk TV sansürü



CHP'li Muharrem İnce, Yalova'da basın açıklaması yaparken CHP Genel Merkezi ile ilgili iddialarını dile getirdiği sırada Halk TV canlı yayını yarıda kesti. Halk TV sansürden çok şikayetçiydi ama İnce'nin açıklamalarından rahatsız olunca hemen sansüre başvurdular. Bunu başka kanallar yapsa sosyal medya yıkılırdı ama Halk TV'nin sansürü fazla konuşulmadı. Neden acaba?