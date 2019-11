Önceki gün Apple'dan 1.300 TL daha uygun fiyata iPhone 11 satacağı açıklanan Migros mağazalarında büyük izdiham yaşandı.

Sosyal medyaya düşen bir videoda, insanlar saatlerce dışarıda kuyrukta bekledikten sonra, mağazanın açılmasına yakın kepenkleri yumrukluyorlardı. Kepenkler daha yarım açılmışken bazıları sürünerek geçtiler ve sanki Usain Bolt'un 100 metre rekorunu kırmak istercesine koşmaya başladılar.

Eminönü'ndeki meşhur baklava izdihamıyla yarışacak görüntülerdi.

Tek farkı baklava beleşti, Migros'ta ise insanlar bir telefona 5 bin 999 TL vermek için birbirini ezdiler, yerde süründüler.

Yaz kızım başlığı: Varlık İzdihamı!

Şaka bir yana bu görüntüler "Hani Türkiye'de ekonomik kriz vardı?", "Hani para yoktu millette?" sorularını akla getirmiyor değil...



BU NASIL KRİZ?

Üstelik kepengin altından sürünenler arasında orta halli dayı, teyze, amcalar vardı. Akşam eve dönünce de krizden yakınırlar, "Her şey ateş pahası" derler ama olsun iPhone 11'leri var! Belki de bazıları kredi kartı borcunu kapatacağı parayla ya da eksi hesaptan para çekerek telefon aldı.

Oteller bütün yaz sezonu ve bayramlarda full çekiyor. 150 bin çoban açığı var, beş bin lira maaşa çalıştıracak çoban bulunamıyor. Restoranlarda, kafelerde oturacak yer yok.

Avrupa'da göremeyeceğiniz kadar çok lüks araç yollarda.

Ücreti 256 lira diye eleştirilen yeni İstanbul-İzmir otoyolunda geçiş rekorları kırılıyor.

Ekonomik kriz var, millette para yok deniyor ama halk iPhone 11 almak için birbirini eziyor! Bu nasıl kriz anlamadım?



Netflix ters köşeye yatırdı



Dijital film platformlarının sinemayı bitireceği endişesi artarak devam ediyor.

Bu endişenin baş mimarı Netflix, Ağustos'ta kapanan New York'un efsanevi sinema salonu Paris Theatre'ı kiralayarak ters köşeye yatırdı.

Netflix'in, kendi yapımlarının gala ve gösterimleri için tarihi salonu 10 yıllığına kiraladığı söyleniyor. Netflix, başka efsane sinema salonu Hollywood'daki Egyptian Theatre'ı da kiralamaya hazırlanıyor.

Bunlar sembolik hareketler.

Netflix insanların sinemaya gitme alışkanlığını değiştirecek. Elbette değişimde teknolojinin getirdiği film izleme kolaylığının da payı var. Ama Netflix, markaya yöneltilen negatif algıyı, kapanmış bir tarihi salonu yeniden hayata döndürerek şık yanıt verdi. Ayrıca zekice marka reklamı yapmış oldu. Keşke bizim büyük şirketlerimiz, bankalar vs. kapanan tarihi sinemaları yaşatmaya çalışsaydı. Aslında yardım bekleyen salonlar var hâlâ.



Sivrisinek yüzünden ölmek



Tekirdağ'da Yüksel Sezgin, sivrisinek ısırması sonucu bulaşan Batı Nil Virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Uzmanlara göre virüsü göçmen kuşlar taşıyor. Eğer bir sivrisinek önce göçmen kuşu sonra da bir insanı ısırırsa Afrika'dan kilometrelerce uzakta Tekirdağ'da Batı Nil Virüsü'nden hayatınızı kaybediyorsunuz. Kötü şans bu olsa gerek! Belediyeler uyumasın! Göçmen kuşların ülkemizde ziyaret ettiği sulak, bataklık alanlar başta olmak üzere sivrisineklerle sıkı mücadeleye girişilmeli. Bu haberden sonra sivrisinek kovucu tabletler, losyonlar ve sinek tuzaklarının satışı da artar.