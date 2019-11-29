İSKİ 2020 yılı su zammı teklifini bilmece gibi açıklayınca kafalar karıştı.

İSKİ, gizli zam yapıldığı ve zammın yüzde 80 olduğu iddiasına şu açıklamayı yaptı: "İstanbul'da 1 metreküp su birim fiyatı, konut 1 tarifesi için 4,80 lira olarak belirlenmiştir ve bu rakam İstanbul'da 2018 Ağustos ayındaki fiyat ile aynı. Geçtiğimiz yıllarda iptal edilen, 'Konut 3 Tarifesi'nin de yeniden yürürlüğe girmesi İSKİ tarafından öngörülmektedir. Böylece bir ayda 21 metreküpten (ton) fazla su tüketenlerin su birim fiyatları farklı olacaktır. Bu sayede çok tüketenden çok, az tüketenden az ücret alınacak ve bilinçli su tüketimi teşvik edilmiş olacaktır."



ZAM YÜZDE 80 Mİ?

Eski İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi Sıddık Eraslan ise şöyle diyor: "0-15 metreküp olan Konut 1. Kademe tTarifesi 0-10 metreküp olarak düşürülmüş ve gizli bir zam ilave edilmiştir. Düşük gelirli ve kalabalık ailelerin tamamına yakını kaldırılan 0-15 metreküp dilimine girmektedir ve tarife halen 4 liradır. Burada kademe 10 metreküpe düşürülerek, üzerindeki her harcamaya yüzde 80 zamla 7,20 lira bedelle tahsilat yapılacaktır." Az tüketenden az, çok tüketenden çok ücret alınması kulağa hoş geliyor ama bunda bir aldatmaca olabilir. Çok çocuklu ya da kalabalık dar gelirli aileler suyu keyfinden mi çok kullanıyorlar? Gerekiyor ki kullanıyorlar. Bu hesapla İSKİ, suyu en çok tüketenden daha çok ücret alarak toplamda daha büyük bir zam yapmış olmayacak mı? Suya en çok ihtiyaç duyan aileler cezalandırılmayacak mı? Bu, marketlerin az satılan bazı ürünlere göstermelik indirim yapıp asıl kazığı çok tüketilen ürünlerde atması gibi bir durum değil mi?



İşte parlak zeka

ABD'de Feroza Aziz adlı genç bir kız, TikTok'a yüklediği videoda önce, kirpikleri kıvırıcı cihazla nasıl bakıma almak gerektiğini anlatıyor. Ardından Çin'in, Uygur Türkleri'ni Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki kamplarda tuttuğunu söylüyor. Ve Çin'de gerçekleşen olayları, 'Yeni bir Holokost (Yahudi soykırımı)' olarak nitelendiriyor. İşte parlak zeka buna denir. TitTok bu videoyu kaldırdı. Çünkü TikTok, Çin merkezli sosyal medya platformu. Eee ifade özgürlüğünü teknoloji markalarına bırakırsak olacağı bu! Ancak sansür ilgiyi daha da artırdı ve aynı video sadece Twitter'da 3,5 milyon kez izlendi. Çin'in Uygur Türkleri'ne yaptığı işkencelere ve beyin yıkama programına sesiz kalmayalım!



Çocuklar evde hapis

Ünlü Youtuber Volkan Öge, Pazarlama ve Finans Zirvesi'nde şöyle konuşmuş:

"YouTube kanallarını izleyenlerin yaşlarının küçük olduğunu görüyoruz. Youtuber'lar diyorlar ki: 'Bugün şuraya gidiyoruz, hortumla şişe kırıyoruz'. Ama bu milyonlarca kere izleniyor. Çünkü bunu izleyen çocukların bir deneyim eksikliği var. Bugünün çocukları evde hapis. Bir tek teknoloji aletleri var. Dolayısıyla Youtuberlar onlara deneyim satıyorlar." Bizim çocukluğumuz mahallede geçti. Şimdi çocukların oyun oynayacak alanları az. Ayrıca şu lanet cep telefonları yüzünden ebeveynler çocuklarına gerekli ilgiyi göstermiyor. Çocuğun ilk gördüğü şey cep telefonu olunca, onu istiyor. Hayatı da YouTube izleyerek öğreniyor. Ne büyük trajedi!



Abarttın Müge

Müge Boz, Vina'sına kavuştu. Allah analı babalı büyütsün. Umarım Müge de kendini anneliğe verip sosyal medyada paylaşım yapmaya ara verir. Çünkü onun 'Kocam var, hamileyim, çok mutluyum' fotoğraflarını görmekten bıktık. Elbette Müge ve eşi Caner Erdeniz mutluluklarını paylaşmak isteyebilirler ama abartınca da tadı kaçıyor! Belki de bu kadar çok sosyal medya paylaşımının amacı, beyaz eşya reklamlarının yeni 'mutlu çifti' olmak içindir.