Lisede sınıf geçmek için tüm derslerden 50 ortalamayı tutturmak yeterliydi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) hazırladığı ve gelecek dönem hayata geçmesi beklenen yeni modele göre ise öğrencinin her dersten ayrı ayrı ortalama 50 puan alması gerekecek. Bu puanı alamayan ikmale kalacak. İkmalden de geçemeyen sınıf tekrarı yapacak. Üç zayıfla borçlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek. Ancak borçlu olduğu dersleri üst sınıfta verme zorunluluğu olacak.



KALİTE DÜŞMÜŞTÜ

Bir yanlıştan daha geç de olsa dönmek güzel. Mevcut sistemde sınıfta kalmak neredeyse imkansızdı. Bu sistem öğrencilerin derslere olan ilgisini azaltıyordu, lakayt davranmalarına neden oluyordu. Böylece öğretmenlere olan saygıyı azaltıyor ve gerçekten öğrenmek isteyen öğrencilerin verimi düşüyordu. Bizim zamanımızda ortaokul ve lisede arka sıralarda 'çift dikiş giden' abiler, ablalar otururdu. Sınıf geçmek zordu. Öğrenciyken zorlandık, bütünleme sınavlarının yapıldığı Eylül ayları birçoğumuzun kabusuydu. Alpay'ın 'Eylül'de Gel' şarkısını her duyduğumda o bütünleme stresini hatırlarım ama şimdi üç çocuklu bir veli olarak iyi ki, biz o zorlukları yaşadık diyorum. Dört işlemi, çarpım tablosunu, okumayı tam öğrenmeden sınıf geçen öğrenciler, üst sınıflarda daha çok zorluk çekiyor. Zaten sınav sonuçları ortada; hem ulusal, hem de uluslararası sınav sonuçlarında öğrencilerimizin durumu kötü. Sınıfta kalmanın imkansız olduğu dönemde eğitim seviyesi düşük bir kuşak yarattık. Eskiden başarılı olmayan öğrenci meslek öğrenmeye yönelirdi, mevcut sistem ise başarısız öğrencileri üniversite mezunu yaptı ve işsizlik daha da arttı. Sınıfta kalma sadece lisede değil, beşinci sınıftan itibaren uygulanmalı. Üç dersten borçlu geçme de eskisi gibi bir ya da hiç olmazsa ikiye düşürülmeli.



GÜVENLİ İNTERNET

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, "@DuckDuck- Go'yu seviyorum. Bir süredir varsayılan arama motorum bu. Uygulaması ise daha da iyi!" diye bir tweet paylaştı. DuckDuckGo, 2008'de ABD'de kurulan ve tamamen kullanıcı gizliliğini ön planda tuttuğunun sözünü veren bir arama motoru. Kullanıcılarının IP adreslerini ve kişisel arama sonuçlarını hiçbir şekilde kaydetmediklerini belirtiyorlar. Elbette teknoloji dünyasında bazen güvenilir diye lanse edilen arama motorlarının bile gizli bağlantıları çıkabiliyor. Ama zaten en popüler arama motoru Google, attığımız her adımı takip ediyor. Facebook'ta yaşanan skandalları biliyorsunuz! Ortam dinlemesi yapan şirketler bile var. Tabii ki, DuckDuckGo, bir Google değil. Ancak güvenlik endişesi duyuyorsanız ya da Google'ın internette mutlak hakimiyet kurmaya çalışmasından endişe ediyorsanız farklı arama motorlarını deneyebilirsiniz.



AVUKAT TACİZİNE DAVA

İstanbul'da Perihan A. ve ağabeyini borçları olduğu gerekçesiyle sık sık arayan ve mesaj atarak rahatsız eden üç avukat hakkında 'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma' suçundan iddianame düzenlendi. Avukatların ayrıca, borçla bir ilgisi bulunmayan müştekinin abisini de telefonla rahatsız ettikleri belirtildi. Artık şirketler borçlarının tahsilini taşeron avukatlık bürolarına yaptırıyorlar ve tahsil edilen her borç için prim veriyorlar. En büyük tehlike de burada başlıyor. Avukatlar daha çok para kazanabilmek için borçlulara psikolojik baskı yapıyorlar. Borçluların yakınlarını bile arıyorlar! Bu yüzden aile ve akrabalar arasında büyük kavgalar yaşanıyor. Son dönemde artan intihar vakalarında, avukatların borçluları telefonla taciz etmeleri ve psikolojik baskı uygulamasının da etkisi olduğuna inanıyorum. Bu iddianameyi hazırlayan savcıyı canı gönülden kutluyorum.