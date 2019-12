Şule Çet'in akan kanı daha kurumadan geç bir kızımız daha hayatını kaybetti. 20 yaşında balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası evine gitti. Kapıyı açmak için ablasının attığı anahtarı alırken kendisi takip eden bir cani tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Doktorlar çok uğraştı ama cani büyük bir bıçakla Ceren'in kalbini ikiye ayırmış, karaciğerini de parçalamış.

Bu kaçıncı kadın cinayeti?

Bale gerçekten zor bir sanat dalı. Balerinler haftanın beş-altı günü, üç-dört saat antrenman ve kariyeri boyunca sıkı bir diyet yapmak zorundalar. Ceren de yıllarca çalıştı, hayalleri vardı. Çocuklara bale öğretiyordu. Ama bir hiç uğruna hayatını kaybetti.

İlk gelen haberlere bakılırsa katil Özgür A. ile Ceren arasında bir bağlantı yok gibi görünüyor. Yakalanma anında iki polis memurunu da bıçaklayarak yaralayan Özgür A., daha önce uyuşturucu ticareti ve yaralamadan dolayı farklı zamanlarda cezaevinde yattı. 2005 yılında Ordu'da bir çocuğu öldürdü. Cinayetin ardından kaçan zanlı, firari olarak yargılandığı davada 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Her yerde aranan Özgür A., 2018 yılında hırsızlık yaparken suçüstü ele geçirildi. Poliste 20 ayrı hırsızlık suçundan kaydı da bulunan Özgür A., cezaevine konuldu ama 1 Aralık 2019 tarihinde firar etti. Ve Ceren'i öldürdü.



ÇOK SORU VAR!

O kadar çok soru var ki cevaplanması gereken! Bir çocuğu öldürmenin cezası 20 yıl mı? Bu adam nasıl 13 yıl kaçabilmiş? Suç dosyası bu kadar kabarık olan bir cani nasıl firar edebilmiş? Okut, büyüt, yetiştir ve sonra bir çocuk katili öldürsün kızını! Bu dünyanın adaleti yok!



Bir pozitif skandal projesi: Can Yaman

Magazin ve sosyal medyanın gündeminde sürekli Can Yaman var. Can sürekli saçmalıyor, skandal açıklamalar yapıyor ve magazine haber oluyor, tweet'lere konu oluyor. En son bir basın toplantısında hayranına erkekliğini kanıtlamak için arka odaya davet etmesi iğrençti. Ee spor salonunda sırf yakışıklı diye bir kas yığınını oyuncu yaparsan olacağı bu! Ama kazanan yine Can Yaman olacak. Çünkü Can bence tüm bu skandal açıklamaları bilerek isteyerek yapıyor. Bu pazarlama stratejisine de pozitif skandal deniyor. Gerçi Can'ın yaptığı rezilliklere ne kadar pozitif denir orası tartışılır! Bu pazarlama stratejisinde ne kadar saçma konuşursan, ne kadar çok tepki çekersen o kadar çok gündemde kalıyorsun. Twitter'da Can hakkında en komik espriyi yapıp takipçi kasanlar da dolaylı yoldan bu PR stratejisinin bir parçası aslında. Bunu daha önce Aleyna Tilki'de de yaşadık. Herkes dalgasını geçti ama o şimdi bir pop yıldızı. Bir-iki yıl sonra Can Yaman için de 'Başta ahmakça hareketler yaptı ama sonra çalıştı, iyi oyuncu oldu' diyeceğiz!



YouTube'un CEO'su itiraf etti

ABD'nin CBS kanalında yayınlanan bir programa konuk olan YouTube'un CEO'su Susan Wojcicki, YouTube'u çocuklarına kesinlikle yasakladığını söyledi. Wojcicki, çocuklarına sadece YouTube'un çocuklara yönelik versiyonu YouTube Kids'i kullanmalarına sınırlı ölçüde izin verdiğini açıkladı ve ekledi: "Bence hiçbir şeyin fazlasından hayır gelmez." Keşke Wojcicki, çocuklarına yasaklama nedenlerini daha ayrıntılı anlatsa! Ya da yüz milyonlarca çocuğu sürekli video izletmeye yönelten, onları esir alan YouTube'un algoritmalardan bahsetse! Ya da çocukları koruyacak daha gelişmiş yazılımlar üzerinde çalışsa. Özetle YouTube'un CEO'su bile çocuklarına yasaklıyorsa, evlatlarınızı YouTube'un kölesi olmalarına izin vermeyin!