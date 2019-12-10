Azerbaycan'da bir öğrenci grubuyla sohbet eden Prof. Dr. Celal Şengör, "Sizce Türkler modern çağda neden cahil bırakıldı?" sorusuna "Türkler cahil bırakılmadı, kendi kendilerini cahil ettiler. En cahil Türkler, Müslüman Türklerdir" diyerek yanıt vermiş. Ve şöyle devam etmiş: "Türkler, Müslüman camiasına katıldıktan sonra İslamiyet'in 11. yüzyıldaki çöküşü Türkleri de beraberinde sürükledi. Özellikle Osmanlı Devleti, benim kanaatimce Türk tarihinin en alt noktasıdır."



Biri bunu kahvede söylese "Kim bu cahil?" dersin, lakin bunu söyleyen profesör! Şengör'ün uzmanlık alanı jeoloji, İstanbul depremiyle popüler oldu ama daha sonra her konuda başımıza uzman kesildi. Özellikle de kendi halkını, geçmişini aşağılama konusunda!

Ama bizde kendi halkını, geçmişini aşağılamak prim yaptığı için Şengör'ün de namı aldı yürüdü. Akdeniz'i Türk gölü yapmış, dünyaya hükmetmiş Osmanlı İmparatorluğu mu Türk tarihinin en alt noktası? Müslümanlık Türkleri cahilleştirmiş! Avrupa, matematiği, tıbbı, gök bilimini kimden öğrendi! Daha önce Kanuni Sultan Süleyman hakkında da hakaretler savuran Şengör, tepkiler üzerine yaptığının bir sosyal deney olduğunu söyleyip özür dilemişti. Bu da mı sosyal deney hocam?



Eski sevgili fotoğrafları silmezse...

İtalya'nın Bari kentinde 55 yaşındaki bir adam, ayrıldığı sevgilisinden Facebook'taki fotoğraflarını silmesini istedi ama eski sevgili bu talebi kabul etmedi. İsmi gizli tutulan adam, mahkemeye başvurdu ve mahkeme eski sevgiliyi Facebook'ta yayımladığı binden fazla fotoğrafı silmeye mahkum etti. Emsal teşkil edecek bir karar. Aslında eskiyi silmek sektör oldu! Eski aşk haberlerini internetten sildirmek için dava açanlar bile var. En trajikomiği ise eski sevgilinin adının olduğu dövmeyi sildirmek. Peki, beynimize kazınmış hatıraları ne olacak? Hatıraları da şimdilik filmlerde siliyorlar!



Instagram'a 13 yaş sınırı

Çocuk güvenliği politikalarına uymaması nedeniyle eleştirilen Instagram, kullanıcılarına 13 yaş sınırı getireceğini açıkladı. 13 yaş altındakilerin mevcut Instagram hesapları ise kapatılacak. Sapıklar Instagram'da çocuk avına çıkıyordu! Bu, çocukların güvenliği ve Instagram bağımlılığını azaltma adına alınmış doğru bir karar. Aileler de çocuklarını fotoğraflarını paylaşırken dikkatli olmalılar!



Bu mu çözüm?

Şişli Belediyesi 'Çözüm üretiyoruz, çok yakında' diye reklam yapmış. Billboard'daki engelli vatandaşımızın yüzü gülüyor. En azından kaldırımlarda rahatça engelli aracıyla hareket edebileceğinin hayalini kuruyor. Gerçekte ise aynı billboard'un altında kaldırıma park eden iki araç var! 'Çözüm üretiyoruz' deyip kaldırıma park gibi en basit sorunu bile çözememek trajikomik bir durum. Elbette İstanbul'un birçok ilçesinde aynı sorun yaşanıyor. Bari böyle iddialı reklam afişlerine para harcamasalar! O paralarla çözüm üretseler!



Daha çok bisiklet yolu

Çevre Bakanı Murat Kurum, Edirne'den başlayıp Gürcistan sınırına kadar 3 bin km. bisiklet yolu yapacaklarını söyledi. Tüm kıyı şehirlerini dolaşacak yolun 2023'e kadar bitirilmesi planlanıyor. Son günlerde okuduğum en güzel haber. Bir bisiklet yolunun yapım maliyeti, karayolu maliyetinin yüzde 10'una, otoyol maliyetinin ise yüzde 2'sine denk. Bisiklet yolları ucuz ulaşım imkanı sunuyor. Trafiği ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltıyor. Yeni trend scooter'ları da hesaba katarsak daha çok bisiklet yoluna ihtiyacımız var.