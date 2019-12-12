Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz (22), 25 Eylül Çarşamba akşamı tartıştığı aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan erkek arkadaşı Mustafa Kafes (31) tarafından asansör boşluğuna itilmişti. Beyin kanaması geçiren ve omurgaları ile belinde kırıklar oluşan Gürbüz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede iki kez ameliyat edildi.

Olay anının görüntüleri korku filmi gibiydi! Neyse ki Tuğçe hayata döndü ve taburcu oldu. Mustafa Kafes'e ne oldu dersiniz? Olay anında uyuşturucu kullandığı belirlenen Kafes tutuklanmıştı ama şimdi serbest.

Tuğçe "Olay gecesi Mustafa ile alkol aldık. Evden çıktıktan sonra neden tartıştık hatırlamıyorum. Bu konuda kimseden davacı ve şikayetçi değilim" dediği için Kafes bir ay önce tahliye olmuş.



Tuğçe, neden Kafes'i koruyan bir beyanda bulundu bilmiyoruz. Çok mu seviyordu, hâlâ seviyor mu? Ya da büyük bir tazminat karşılığında mı bu kararı aldı? Yoksa Tuğçe tehdit mi edildi? Bu soruların hepsi cevapsız kalacak. Normalde öldürmeye teşebbüsten yargılanması gerekiyordu Kafes'in.

Toplumda kadına yönelik şiddet bitsin diye uğraşılırken, kadınlar sürekli gösteri yaparken, medya kadına yönelik şiddet haberlerinin peşini bırakmazken, kadınları koruyan önemli yasalar hayata geçirilirken; Tuğçe'nin, Kafes'i affetmesi hiç de iyi örnek olmadı. Tuğçe, acaba sevgilisine 'Ben böyle ölmem, asansörü de yolla üzerime' mesajı mı vermek istedi?

Geçtiğimiz hafta Kocaeli'nde beş aylık hamile Hacer Atik, cezaevinden çıkarken gelinlikle karşıladığı kocası tarafından dövüldü diye bir haber vardı. Zavallı kadının elinde sigara söndürmüştü kocası.

Özetle eğitimlisi de, eğitimsizi de aynı bu ülkede!



Milletvekilleri KPSS'ye girse...

Adalet Bakanlığı'nın yaptığı arabuluculuk sınavına 200 civarındaki milletvekilinin gireceği haberleri çıkınca "Kesin bu sınavda torpil döner" diyen çok oldu. Ama 30 bin kişinin girdiği sınavı kazanan milletvekili olmadı.

Bence bu sonuçlar iyi oldu. Herkes kendi işini yapsın. Milletvekillerimiz şimdi asıl işlerine daha çok odaklanırlar. Ayrıca sınavda torpil dönmediğine sevindik.

Peki, milletvekillerimiz KPSS sınavına girse kaçı başarılı olur dersiniz? Öğretmen, memur olmak için KPSS sınavını geçmek şart. Milleti temsil edenler için de KPSS sınavını geçmek şart olsa daha iyi olmaz mı?



Avrupa'yı önemseyen yok

Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta as kadrodan 11 futbolcu yok. Deplasmanda Basel'le mücadele edecek Trabzonspor'da ise as takımdan 10 futbolcu kadroya alınmadı.

'Grupta iddiaları kalmadı, o yüzden yedek kadroyla çıkıyorlar' diyebilirsiniz. Ama önceki maçlarda da, özellikle Beşiktaş yıldız futbolcularını dinlendirdi. Büyük takımlarımız Türkiye Kupası'nda da grup eleme maçlarına genelde yedek kadroyla çıkıyorlar.

Varsa yoksa Süper Lig şampiyonluğu! Ligimizde ikincilik, üçüncülük, hatta Türkiye Kupası'nı kazanmak bile önemsenmiyor.

Eskiden Süper Lig'de başarılı olmanın mükafatı Avrupa'da mücadele etmekti. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne katılmak dışında UEFA Avrupa Ligi'de önemsenmiyor. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları bile önemsenmiyor. Dişimize göre bir rakip çıkarsa transfere ekstra yükleniliyor. En son ön elemeyi geçen takım hangisiydi hatırlamıyorum!

Türkiye Futbol Federasyonu acilen Avrupa kupalarında iyi derece almayı teşvik edecek bir planlama yapmalı. Avrupa'da başarılı olanlara Süper Lig'in yayın gelirinden ekstra pay vermeli. Yoksa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımımız bile ön eleme oynamak zorunda kalabilir.