İngiltere bu fotoğrafı konuşuyor. 4 yaşındaki Jack Williment, zatürre şüphesiyle Leeds kentinde hastaneye götürüldü. Ancak hastanede boş yatak olmadığı için çocuk, oksijen maskesi takılı olarak dört saat beton zeminde yatmak zorunda kaldı. Beş saat de sedyede kalan çocuk, daha sonra boşalan bir yatağa alındı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, çocuktan ve ailesinden özür diledi. 'Brexit' sorunu İngiltere'ye daha da kötü günler yaşatacağa benziyor. İngiltere Kraliyet Acil Tıp Derneği'nin geçen hafta yayımladığı istatistiğe göre, ülkede her 20 acil hastadan biri 12 saat yatak beklemek zorunda kalırken, hastaların sadece yüzde 68'i ilk dört saat içinde muayene edilebiliyor.



Ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir, ABD'de hastanede dört ay sonrasına randevu verdiklerini, Amerikalıların bir dolgu için bile 12 bin dolar ödediğini ve pek çok insanın tedavi için Türkiye'ye gittiğini söylediğinde herkes şaşırmıştı.

ABD'de sağlık sigortan ve paran yoksa normal bir sağlık hizmeti alman bile zor. ABD'de sağlık sigortası bulunmayan tam 30.4 milyon insan var.

Jack Williment Türkiye'de yaşasaydı anında acilde bir yatağa uzanmış, tedavi ediliyor olurdu. Türkiye'de sigortalı-sigortasız, paralı-parasız her statüde insan mutlaka bir şekilde sağlık hizmeti alabiliyor. Devletin, bakıma muhtaç yaşlıların evine özel doktor yolladığı bir ülke burası. Sürekli eksikleri değil, güzel şeyleri de görelim biraz. Ülkemizin kıymetini bilelim!



'İskenderiye hamalı kadar değeri yok'



"En cahil Türkler, Müslüman Türklerdir... İslamiyet'in 11. yüzyıldaki çöküşü Türkleri de beraberinde sürükledi. Özellikle Osmanlı Devleti, benim kanaatimce Türk tarihinin en alt noktasıdır" diyen Prof. Dr. Celal Şengör'e birçokları gibi ben de bu köşede tepki göstermiştim.

Ama Şengör'e anlayacağı dilden yanıt verecek biri çıkmalıydı. O da Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu galiba. Ortaylı, katıldığı bir konferansta "Ben Osmanlı İmparatorluğu'nun çocuğuyum ve benim için Osmanlılık her şeyden daha temeldir. Yani onu inkar etmem mümkün değildir. Biz onun sayesinde varız. Onun sayesinde kültürel kişiliğimiz oluşuyor. Onu anlamayanın kültürel kişiliği kopuktur. İstediği kadar Fransızca bilsin, İngilizce bilsin. Onu anlamayanın İskenderiye hamalı kadar değeri yoktur" dedi.

Ortaylı, Şengör'e yanıt olsun diye mi bu açıklamayı yaptı bilmiyoruz ama zamanlama manidar.

Asıl uzmanlık alanı jeoloji olmasına rağmen eksik tarih bilgisiyle Türkleri, Osmanlı'yı aşağılayan Şengör de "İskenderiye hamalı kadar değeri yok" lafını hak etti doğrusu.



Yeni nesil zenginler



İngiliz yaşam stili dergisi Tatler, yeni nesil zenginlik sembollerini şöyle açıkladı:

* Nakit taşımamak.

* Makyajsız gezmek, sağlıklı bir cilde sahip olmak.

* Cep telefonu kullanmamak.

* Bir dergiye konuk yazar olmak.

* Çok çocuk sahibi olmak.

* Ev partilerine katılmak.

* İçki içmemek.

* Pofuduk mont giymek.

* Eylemlere katılmak.

* Hırka giymek.

"Aaa ben de zenginim" dediğinizi duyar gibiyim! Bu liste çok zengin olup minimalist, sade yaşayanların özelliklerini taşıyor. Zenginler arasında sokak eylemlerine katılmak ise yeni trend. Zenginlik belirtileri denince bizde Instagram'a yüklenmiş fonda yat, Boğaz manzaralı ev ve son model cip olan selfie'ler, altın varaklı şeyler akla geliyor. Aslında bunlar sonradan görmüş insan manzaraları.