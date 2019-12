2019 yılı da su gibi akıp geçti. Aldatmalar, boşanmalar, polemikler vs. magazin açısından bereketli bir yıl oldu. Hadi gündeme damga vuran haberleri hatırlayalım:

■ 2014 yılında evlenen Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan'ın boşanması 2019'un önemli magazin olaylarından biriydi. Ortaç'ın Chloe'ye "Bir yıl daha evli kalalım, sana 500 bin TL vereyim" dediği iddia edildi. Sahi neden bir yıl için 500 bin TL?

■ İtalyan sevgili, açtığı YouTube kanalı, kafe işinde batması ve TV8'de bir canlı yayında Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj vs.; bu yıl da Şeyma Subaşı'nın içi boş maceralarını konuştuk.



■ Harbiye konserinden bir fotoğrafını "Mekanın sahibi geri geldi" notuyla paylaşan Hadise'ye Demet Akalın, "Her yerin sahibi olsa ne olur. Koca yok, yalnız uyuyor" diye yanıt verdi. Hadise de bir başka tartışmada Demet için "İyi ama onun da kocası yok ki, geçen yıl boşanmamış mıydı?" diyerek rövanşı aldı.

■ Beren Saat'in Kenan Doğulu'nun doğum gününde yaptığı paylaşım magazin dünyasına bomba gibi düştü. Kenan'ın Beren'i Aslı İşler ile aldattığı iddia edildi. Daha sonra Beren, Fransız DJ Maga ile birlikte görüntülendi. Magazin medyası boşanma için geri sayıma başladı ama ünlü çift kol kola girip fotoğraf çektirerek barıştıklarını ilan etti.

■ Oyuncu Ahmet Kural ve şarkıcı Sıla arasındaki şiddet davası da gündemi uzun süre işgal etti. Sıla'nın, ünlü şef Hazer Amani ile bir arabanın içinde sızmış halde görüntülenmesi yeni aşkın da ilanı oldu.



■ Hadise'nin, Reynmen'in 'Ela' şarkısıyla yaptığı seksi dans da çok konuşuldu. Hadise 'Ela' için adeta mini bir klip çekti. Hatta bu dansa 'Reynmen'in popüler olması için yapılmış bir reklam anlaşmasıydı' diyenler bile oldu.

■ 2019'un son düzlüğünde Can Yaman dış kulvardan Arap atı gibi atağa kalkıp tüm bir yıla damgasını vurdu. Her şey, Can Yaman kendi halinde bir ünlüyken İspanya'da havaalanında büyük bir kalabalık tarafından karşılanınca başladı. Bu alışılmadık kalabalık için PR çalışması dendi. Sonra Can Yaman, "Benim dizilerim İspanya'ya satıldı. Kıvanç Bey'in satıldı mı bir araştırmak lazım" diyerek Kıvanç Tatlıtuğ'u polemiğe davet etti. Kıvanç, Can'a hiç yüz vermedi. Ardından Can Yaman 'libido' çıkışıyla tekrar atağa kalktı. İspanya'daki bir TV programında bir kadın hayranının "Bu dünyadan mısınız?" sorusuna "Arka odaya geçelim mi?" şeklinde berbat bir yanıt verdi. Bu skandal yanıt büyük tepki çekti. Can Yaman kendini yerin dibine soktu ama gündemden de hiç düşmedi.

■ Hazal Kaya'nın hamilelik pozunun 'estetik olmadığı' gerekçesiyle hunharca eleştirilmesi, Gülben Ergen ve Yeşim Salkım'ın yıllar öncesine dayanan tartışmaları, uzun soluklu Brezilya dizisi devam etti. Elbette magazinde daha birçok olay yaşandı. Benim hatırladıklarım bunlar.



Böyle bir erkek icat edilmedi

Flörtleşme uygulaması Tinder'da birisi bu ilana rastlamış ve sosyal medyada paylaşmış. Hakkında epeyce geyik yapılan bu ilan espri olsun diye mi yazıldı? Eğer esas kızımız gerçekten böyle bir erkek arıyorsa, daha çok arar! Erkekten her türlü beceri ve fiziki özelliği bekleyen esas kızımıza biriniz günümüz şartlarında böyle bir erkeğin olmadığını, düşük bir ihtimal olsa bile Tinder'a takılmayacağını söylesin. Aslında benzer özellikleri karşı tarafta arayan erkekler de yok değil. Hayal dünyası işte!