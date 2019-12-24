Bir Ekşisözlük yazarı, evine çekiş gücü yüksek bir süpürge almak istemiş ve ünlü bir markanın şarjlı süpürgesi dikkatini çekmiş. İnternetteki alışveriş sitelerinde ürünle ilgili yorumlara bakmış ve "Halı ve parke için başlık değiştirmek gerekmez, her ikisini de turbo fırçalı tek başlığı ile temizler" yorumuna birçok sitede rastlamış. Üşenmemiş, hepsinin görüntüsünü almış. Yorum yapanların ismi farklı ama yorum kelimesi kelimesine aynı.

Tüm dünyada aynı sorun var aslında.

E-ticaret yapan dünyaca ünlü şirketlerden yeme-içme mekanlarına, giyim kuşamdan otellere, ticaretle uğraşan büyük-küçük birçok işletme, internette haklarında övgü dolu yorumlar ve yüksek puanlar çıkması için reklam ajanslarıyla anlaşıyorlar.

Süpürgesiyle ilgili yorum yazan ajansa bağlı editör herhalde tembellik edip aynı yorumu 'kopyala yapıştır' yapıp birçok siteye yerleştirmiş.

Örneğin bu işi Çinliler çok iyi yapıyor. Sahte yorum yazan editör orduları var.



SİLDİRMEK PARAYLA

Özellikle e-ticaret ile uğraşanların ilk yaptıkları, ürünleriyle ilgili iyi yorum yazdırmaktır.

Rakip markaların ürünleri hakkında olumsuz eleştiri yazdırıp bel altından vuranlar da yok değil.

Onlar daha ayrıntılı çalışıyorlar!

Bir de müşteri şikayetlerinin yer aldığı internet siteleri var. Bu sitelerde, gerçekten mağdur olan müşterilerin yanı sıra sırf rakip firmayı kötülemek için yorum yapanlar da var.

Eğer firma olarak yorumun sahte olduğunu ortaya çıkarırsanız ya dava açmakla uğraşıyorsunuz ya da o yorumu sildirmek için internet sitesine para ödüyorsunuz.

Sahte yorum ve beğeni için ajanslarla çalışan sanatçılar, fenomenler, YouTuber'lar da var. Özetle; internetteki yorumlara kolay kolay güvenmeyin. Sahte yorum yazmanın para kazanılan bir meslek olduğunu ve bazı editörlerin Oscar'lık senaryo gibi sahte yorum yazdıklarını unutmayın!



Başka bir şey alır mıydınız?



Ünlü kahve zinciri Starbucks'ın dünyada en çok şube açtığı altıncı, Avrupa'da da ikinci ülkeymişiz. Ünlü kahve zincirinin Türkiye'de 470 şube açması son günlerde sosyal medyada tartışılıyor.

'Türk gençleri parasını Starbucks'a gömüyor' diyen de var, 'Kahvesi güzel olduğu için tercih ediliyor' diyen de... Zengin bir kahve kültürüne sahip olduğumuz için başta bu durumu yadırgıyordum. Ama bugün İstanbul'da bir kafeye, pastaneye ya da butik kahveciye gittiğinizde bir kahve, çay içtiğinizde hemen garson tepenizde bitiyor ve başlıyor "Başka bir şey alır mıydınız?" tacizi! Eee böyle olunca da gençlerimiz yabancı kahvecilere takılır tabii.

Çünkü buralarda kahve içmeden de saatlerce oturabiliyor, bedava interneti kullanabiliyorsunuz. Kimse size 'Hadi yedin içtin kalk' der gibi bakmıyor. Adamlar boşuna mı 'Kahve değil, deneyim satıyoruz' diyor!

Kahveyi Avrupa'ya öğreten biziz ama deneyim ve imaj satmayı öğrenemedik.



Luiz Gustavo Dias



Fenerbahçe-Beşiktaş maçında sahanın en iyisi Luiz Gustavo Dias'dı. Aslında uzun süredir çok iyi oynuyor. Dias için "32 yaşındaki futbolcuya bonservis verilir mi?" diyenler şimdi pişman.

Meğer biz yıllarca Mehmet Topal'ı izleye izleye futbolu unutmuşuz. Dias için ön libero dendi ama adam Türkiye'de en iyi pas atan orta saha oyuncusu çıktı. Müthiş de top çalıyor. Dias ve Ozan Tufan ikilisi böyle iyi oynamaya devam ederse Emre Belözoğlu formayı zor kapar.