Ödüllü senarist ve yapımcı Önder Çakar, bir söyleşisinde Serdar Akar ile birlikte senaryosunu yazdığı kült film 'Gemide'nin meşhur yemek masası sahnesiyle ilgili şaşırtıcı bir açıklama yaptı. Çakar, o meşhur sahnede oyunculara haberi olmadan gerçek uyuşturucu madde verildiğini söyledi. 'Nabıcaz be Kamil' sözüyle slogan olan 'Gemide'yi izleyenler bilir; o sahne, Zeki Demirkubuz'un 'Kader' filminde Beşiktaş-Çarşı ve tribün edebiyatının yapıldığı kafaların dumanlı olduğu sahne kadar külttür.

Öte yandan 'Gemide'nin oyuncularından Yıldıray Şahinler "Haberim olmadan kimse bana uyuşturucu falan veremez. Gemide filminin çekimlerinde de böyle bir şey asla olmadı. Söz konusu sahnede yaptığı her şeyi önceden tasarlayıp prova ettim ve yönetmenimle konuştum. Her gülüş, her bakış benim tasarımımdır.

Benim sanat eserimdir" diyerek Çakar'ı yalanladı.



CAN HAKEM OLSUN

Acaba kim doğruyu söylüyor? Aynı sahnede rol alan diğer oyuncular tartışmaya dahil olurlar mı? En iyisi 'VAR'a gidelim, Erkan Can'ı hakem kabul edelim, ondan gelecek açıklama bekleyelim!

Uyuşturucu, yaratıcılığı artırdığı yalanıyla yüceltilir. Oysa uyuşturucu ve alkolün tam tersine oyuncunun performansını düşürdüğü bilinir. Uyuşturucu, alkol yüzünden birçok efsane oyuncu kariyerini bitirdi!

Uyuşturucu maddeler işe yarasaydı keşler en iyi oyuncu olurdu. Bu yüzden Şahinler'in açıklamasını beğendim.

Bir oyuncuya 'Kafası kıyaktı, iyi oynadı' demek bence ona yapılmış bir hakarettir!

Asıl tartışılması gereken Yeni Sinemacılar sinema platformunun kurucularından Önder Çakar'ın kariyerine neden devam edemediğidir. 'Gemide', 'Dar Alanda Kısa Paslaşmalar', 'Laleli'de Bir Azize', 'Takva' gibi kült filmlere senaryo yazmış Çakar ne oldu da senaryo yazmayı bıraktı?



Cennet için para biriktiriyor!

Takvim Gazetesi yazarı Ufuk Özcan, İstinye'de bir restoranda otururken, arka masada iki ünlü ismin Ajda Pekkan'ı çekiştirmesine kulak misafiri olmuş. Özcan "Ajda'ya cennette de para lazım. Hâlâ çalışıp bir kuruşun bile hesabını yapıyor" dediklerini duymuş. Özcan bu şok dedikoduyu yapan iki hanımefendinin Ajda Pekkan'ın yakın arkadaşları olduğunu da yazdı.

O iki hanımefendiden birinin Nebahat Çehre olduğu iddia edildi ama ünlü oyuncu bunu yalanladı. Aslında fazla da şaşırmamak lazım, hakkınızda en iyi dedikoduyu en yakın arkadaşlarınız yapar!

Ajda'nın cimri olduğu hep dile getirilen bir şehir efsanesi. Doğru olsa ne olacak ki? Biz Ajda'yı yıllara meydan okuduğu, hâlâ tüm enerjisiyle konserler verdiği için daha çok seviyoruz. Ajda, yaşıtı birçok sanatçı gibi kenara çekilseydi, yaşam enerjisini kaybederdi. Durmak, kenara çekilmek insanı bitirir!

Gerçek sanatçılar hiçbir zaman doyuma ulaşmaz, hep daha fazla başarının peşinde koşar. Ajda Pekkan da iyi ki bu koşuya devam ediyor.



İyi ki doğdun Ahmet!

Kadın elinde pastayla odaya giriyordu, arkadan da kızı bu mutlu anı videoya çekiyordu. Kadın 'İyi ki doğdun Ahmet' diye devam etti ama Ahmet yüzünü bile çevirmedi.

TV izlemeye devam etti.

Bu video sosyal medyaya düşünce Ahmet'in bu umarsız tavrı büyük tepki çekti. Videodaki kişiler hakkında bilgimiz yok. 14 saniyelik bir videodan yola çıkarak senaryo yazmak da istemiyorum. Ama Ahmet'in o umarsız tavrı yok mu, video 14 saniye de olsa çok şey anlatıyor. Erkeklerin eşlerine duyarsızlığı da psikolojik şiddettin farklı bir versiyonu. Bu sahne birçok evde yaşanıyor. Erkekler TV'de raconlar âlemi 'Çukur' gibi diziler izlerken, kadınlar yalnızlığa gömülüyor.