Yerli otomobil; hem tasarım, hem de model seçenekleriyle halk tarafından genelde beğenildi. Seri üretimin birçok zorlu aşaması var ama gerek hükümet, gerekse Türkiye Otomobil Girişim Grubu (TOGG) başarıya olan inançlarını net bir şekilde ortaya koydu. İşte sırf 'AK Parti yaptı' diye yerli otomobili kötüleyenleri asıl korkutan da bu inanç...

Bu inanç, 1961 yılında yerli otomobil Devrim'i yaratan mühendislerde de vardı. Onlara ne baştaki yöneticiler, ne de medya inandı. Otomobile benzin koyulması unutulunca, 'Devrim yolda kaldı' söylemi halk arasında yayıldı ve yerli otomobili yapmak için 58 yıl beklemek zorunda kaldık.

Şimdi ise AK Parti karşıtı 'istemezükçüler', tasarım ve model açısından yerli otomobili eleştirecek fazla bir şey bulamayınca, "Prototipleri biz değil, İtalyan tasarım şirketi Pininfarina yaptı. İtalyan tasarımlı yerli otomobil!" diyorlar. Yerli otomobil yapmak için Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok! Pininfarina birçok markaya prototip üretiyor. Ayrıca yerli otomobili bir Türk; Volkswagen ve Mercedes- Benz'in baş tasarımcısı Murat Günak dizayn etti.

Günümüzde otomobiller, endüstriyel ve teknolojik gerçeklerin esas alındığı genel prototipler üzerinde üretiliyor. Genel tasarım hatları o kadar belirgindir ki, uzaktan baktığınızda 'şu araç, bu marka' diyemeyeceğiniz modeller var artık. Japon devi Suzuki bile Swift modelinde Mini Cooper, Vitara modelinde ise Range Rover'ın tasarım çizgilerini kullandı. Ya da fotoğraftaki Mercedes, Ford ve Nissan marka şu üç pick-up'ın tasarımlarındaki benzerliğe bakın!



MARKA ÖNEMLİ

Sadece tasarım mı? 10 yıl önce Mercedes'in, Fransız Renault'nun motorunu kullanacağı kimin aklına gelirdi? Fransız PSA (Peugeot-Citroen) grubu uzun zamandır Ford, BMW, MINI ve Volvo'ya motor tedarik ediyor. Land Rover, Range Rover, Jaguar ve Volvo; bazı modellerinde Ford motor kullanıyor.

Yerli otomobili, 'Pininfarina'nın iki yıl önce Çinlilere yaptığı prototipe benziyor' diye eleştirmek çok komik ve otomotiv sektörü açısından cahillik belirtisidir! Otomotiv sektöründe önemli olan, marka yaratmaktır. Tasarımda da en önemli faktör, üretilebilir olmaktır. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın dediği gibi; aracın fikri mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye aittir. 'İstemezükçüler' sadece konuşurlar, AK Parti yapıyor diye öfkeden köpürürler ama yeni bir yol, köprü açıldığında ilk onlar kullanırlar. Yerli otomobil piyasaya çıksın, göreceksiniz; makul fiyatlı ve elektrikli diye ilk önce 'istemezükçüler' alacak!

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Doğu Ekspresi'nde sucuklu yumurta fantezisi

Doğu Ekspresi'ne binen bir çift, kompartımanda kamp tüpüyle sahanda yağ kızdırırken video çekip Instagram'a koymuş. İzlerken resmen yağa doydum, herhalde 10 yumurta kıracaklardı! Trende sucuklu yumurta fantezisi, gösteriş meraklısı çiftin mutluluğuna mutluluk katmış olabilir ama ortaya çıkan görüntü varoş! Acaba o tren nasıl kokuyordur? Baktım internete; Doğu Ekspresi'nde başta sahanda yumurta olmak üzere, birçok yemek yapmak trend olmuş. Hadi yolcular cahil, peki Devlet Demir Yolları o kamp tüplerinin yangın çıkaracağına ihtimal vermiyor mu? Daha yeni; Ekim ayında Pakistan'ın Karaçi şehrinden Lahor'a giden trende iki kamp tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında 73 kişi öldü. Tıpkı bizim görgüsüzler gibi, kamp tüpüyle yemek yaparken yağ kızdırıyorlarmış, yağ alev alınca koca tren yandı! Aman dikkat, 'Doğu Ekspresi'nde yangın' haberi okumayalım!