Muharrem İnce, Ahmet Hakan'ın programında yerli otomobili çok iyi araştırdığını ve bu projeye kafasının yatmadığını söyledi.

Sonra 'Münih'te bir fabrikada 58 saniyede bir otomobil çıkıyor' diye başladı hesap yapmaya: "Alman iki vidayı sıkıyor, diğeri geliyor. Bir saat 3600 saniye. Bir gün 86400 saniye. Çarpı 365 derseniz..." Sonra aklına eski seçim konuşmaları geldi herhalde; "Tartışmamız gereken yapay zeka, iletişim teknolojileri. Dünya şu anda endüstri 5.0'ı tartışıyor. Japonya akıllı fabrikalarla..." dedi.

İlahi Muharrem, senin TV programı öncesi yaptığın bu hesabı, TOGG büyük bir mühendis ve ARGE ordusuyla iki yıldır yapıyor. Onların kafası yattı da, seninki niye yatmadı? Bak halkın da kafası yattı; yerli otomobil için verilen sipariş üç günde 120 bini geçti. Alman firma bile elektrikli aracın yapım tarihini öne çekti.

Muharrem, sen kafanı yorma böyle şeylere.

Bak meydanlarda kuantumdan bahsediyordun, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu seni taca çıkardı. Sen CHP'ye yoğunlaş!



Mado Ana



Madonna, kendisinden 36 yaş küçük yeni sevgilisi ve aynı zamanda dansçısı olan Ahlamalik Williams ile birlikte Londra'daki Heathrow Havaalanı'nda böyle görüntülendi.

Üzgünüz ama Madonna 61 yaşında ve hâlâ genç diyemeyeceğimiz bir fotoğraf bu.

Madonna'nın sanki "Metrobüs nereden kalkıyor oğlum?" der gibi bir hali var değil mi? Şaka bir yana, Madonna gibi kaç yıldız geldi bu dünyaya?

Onun şarkılarıyla büyüdük ve kirlendi dünya.



Yere çöp atana ceza



Konutlarda vatandaşın sebep olduğu gürültü kirliliğine yönelik uygulanan 1192 lira ceza, yeni yılda 1461 liraya yükselecek. Yere çöp atmanın cezası da 351 lira olacak. Olsun, hatta daha fazla olsun. Yerlere tükürenlere, gördüğü her yere çöp, sigara izmariti atanlara, gürültü kirliliği yapanlara ibretlik cezalar kesilmeli ama önemli olan bu yasaları uygulamak. Kaçınız yere çöp atana ceza kesildiğini gördü?



Doğa Koleji'nin devri



İTÜ Vakfı; Doğa Koleji'yle görüşmelerin olumlu sonuçlandığını, devir işlemlerinin başladığını duyurdu. Çocuklar ve öğretmenlerin, köklü İTÜ Vakfı'nın kanatlarının altına girecek olmaları güzel gelişme. Ama yanıtlanması gereken iki soru var: Doğa Koleji'nin 800 milyon TL, artı borçları karşılığında İTÜ Vakfı'na devredildiği haberleri çıktı. İTÜ Vakfı bu parayı nasıl ödeyecek? Eğitimden kazandığı parayı inşaata gömerek öğretmenleri, öğrencileri zor duruma sokan Doğa Koleji patronundan hesap sorulacak mı?



İyi düşün Alman firması!



Kamil Koç'u alan Alman firmanın otobüslerde muavin, hostes uygulamasını kaldıracağı, ikram yapmayacağı, servis sistemini değiştireceği ve numarasız bilet satacağı haberleri çıktı. Alman firma, bu sistemle Avrupa ve ABD'de ucuz fiyata yolcu taşıyormuş ve aynısını Türkiye'de de uygulayacakmış.

Bence bu sistem Türkiye'de tutmaz.

Biz ne kadar kalitesiz de olsa o top keki, meyve suyunu, çayı ve muavinin dökeceği ucuz kolonyayı dört gözle bekleriz. Hem muavinin şoföre özel hazırladığı uyku açan o meşhur kahveyi kim hazırlayacak?

Mola yerinde o meşhur kısık sesli anonsu kim yapacak? Hangi birini şoför yapacak?

Otogara geldin ve servis yok öyle mi? Yıkılır orası! Ayrıca bizde 'bayan yanı' diye bir kavram var. Kadın yolcunun yanına erkek yolcu denk gelirse sorun olur. Numarasız koltuk satılırsa, koltuk kapma kavgası çıkar. Haber bültenleri otogarlardan sunulmaya başlar. Eski köye yeni adet getirme, iyi düşün Alman firması!