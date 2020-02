Bebek'te bulunan bir barda 11 Eylül 2016 tarihinde Deniz B. isimli kadına yönelik cinsel taciz suçundan 5 bin 400 lira para cezasına çarptırılan basketbolcu Caner Erdeniz, kararın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından yeniden yargılandı. Ve Erdeniz, sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçundan iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık Erdeniz hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Bir yıl önce evlendiğiniz ve yeni doğan çocuğunuzun babası olan biri cinsel saldırıdan ceza alsa ne yapardınız? Zor bir soru değil mi? Ünlü oyuncu Müge Boz'un bu soruya yanıtı kocasının yanında durmak oldu ve şu açıklamayı yaptı: "Dört sene öncesinde tamamen yanlış anlaşılmadan ötürü açılan bu davada yaşanan olayları dava tutanaklarındaki şekliyle Caner sizlere anlattı. Bu olay benim ailemde yaşanan bir olay, benim aile kavramımda ne olursa olsun her koşulda aileme destek olmak vardır. Bu sebeple, geçmişte yaşanmış bir olay olsa da Caner'in yanındayım."



'ARKADAŞIM SANIP DOKUNDUM'

Caner ise "Bir kız arkadaşımı gördüğümü sandım.Yanına gittim, omzuna dokundum ve o olmadığını görünce geri dönüp gittim. 2 hafta sonra karakoldan aradılar ve şok oldum" dedi. Öte yandan iddianamede, olay anında Caner'in Deniz B.'yi arkasından sarılarak kendine doğru çektiği, boynunu ve yanağını öpmeye çalıştığı bunun üzerine Deniz B.'nin Caner'e tepki göstererek yanından uzaklaştırdığı anlatılıyordu. İddianamede, tanık beyanlarının da olayı doğruladığı belirtiliyordu. Doğa, kadın, çocuk hakları gibi konularda kendini duyarlı gösteren Müge Boz, bu tacizi Caner değil de bir başkası yapsaydı ne tepki verirdi? Büyük ihtimalle erkeğin en ağır cezayla yargılanmasını isteyen bir sosyal medya paylaşımı yapardı. Elbette suçlanan kişi eşiniz olunca daha derin empati kuruyorsunuz. Belki de olay tam da Caner'in anlattığı gibi tamamen bir yanlış anlaşılmaydı. Ancak 2016 yılından beri açılan iki davanın da amacı; bu olayın yanlış anlaşılma mı yoksa taciz mi olduğuna karar vermekti. Sanıkların ifadeleri dinledi, deliller tekrar inceledi ve Caner suçlu bulundu.



HER KOŞULDA MI?

Müge Boz'un hayatına bir sene önce girmiş bir adamın kocası dahi olsa dört sene önce yaptığı olayı sahiplenmesine şaşırdım doğrusu. Caner'in "Evet tutamadım kendimi, tanımadığım bir kadına sarıldım, öptüm onu" demesini bekleyen var mı aranızda? Caner'in "Bir de ben o kişi varisinden bu dava süresince özür diledim" sözüne de takıldım. Suçsuz olduğunu düşünen biri niye sürekli özür dilesin? Sonuçta eğer siz haklıysanız karşı taraf sizi haksız yere suçluyor demektir. Elbette Caner istemeden yaptığı bir eylem için de özür diliyor olabilir. Yaşananları bir de Deniz B.'den dinlemek lazım. Yargının "Caner suçludur" kararına rağmen Müge Boz'un "Bir yanlış anlaşılma oldu" demesini yadırgadım doğrusu. Müge iyi kazanan bir reklam yüzüydü bu olaydan sonra markalar oyuncuya nasıl yaklaşır acaba? Sosyal medyada çıkan şu yoruma ben de katılıyorum: "Sevgili 'paradisefamily' her koşulda eşimin yanındayım demek yerine doğru koşullarda desen daha iyi olurdu. Zira senin de bir kızın var ve çok tanımadan evlendiğin kocanın geçmişinde bir cinsel saldırı davası yüzünden ceza aldığını kızına, kadın hakları savunucusu olarak nasıl anlatacaksın merak ediyorum."



Oscar'ın galibini bizde kaç kişi izledi?

Bong Joon Ho'nun yönettiği Güney Kore yapımı 'Parasite', 'En İyi Film' kategorisinde mutlu sona ulaşan ilk İngilizce olmayan yapım olarak tarihe geçti. Film aynı zamanda 'En İyi Yönetmen', 'En İyi Özgün Senaryo' ve 'Uluslararası En İyi Film' ödüllerine de layık görüldü.



BAĞIMSIZ YAPIM

'Parasite' tarzında bir bağımsız yapımın ülkemizde 100 salonda gösterime girip 117 bin seyirciye ulaşması bence güzel bir gelişme. Örneğin 2012'deYabancı Dilde En İyi Film Oscar'ını kazanan Michael Haneke'nin 'Aşk-Amour' filmi sadece 3 lokasyonda vizyona girmişti. 'Parasite' de 100 değil 200 salonu hak eden bir yapım!