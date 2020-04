Hollywood filmlerinden şunu öğrendik; Amerika, vatandaşını yalnız bırakmaz. Dünyanın öbür ucunda da olsan gelir seni kurtarır! Gerçek yaşamda da öyle değil mi? Bir rahip için neler yaptılar!

İsrail için de benzer algı var. İsrail, 2006'da iki askeri esir alındı diye Lübnan Savaşı'nı başlatmıştı.

ABD ya da İsrail vatandaşına yardım eli uzatınca "Vay işte büyük, güçlü ülke böyle olunur" diyenler, Türkiye, İsveç'te koronavirüs hastası olmasına rağmen kaderine terk edilen vatandaşını özel uçakla ülkeye getirince "Ne gerek vardı?" diyorlar.

Emrullah Gülüşken adlı vatandaşımızın korona testi pozitif çıktı ama İsveç sağlık sistemi "Sana bakamayız, git evine" dedi. Gülüşken'in kızı da yardım çağrısında bulundu.

Hükümetimiz de hemen yardıma koştu. Ancak sosyal medyada "Her Türkü yurtdışından getirmek zorunda mıyız?", "İsveç'te yaşamayı tercih etmiş, vergisini o ülkeye veren birine niye özel uçak yolluyoruz" diyenler oldu.

'Devlet baba' kavramı işte böyle kara günler için var.



İsveç'e uçak yollanmasına "Şov, reklam için yapıyor" diyenler de oldu. Salgın çıktığından beri dünyanın farklı ülkelerinden 60 binin üzerinde vatandaşımızı da şov için mi ülkemize getirdik? Türkiye'de bulunan farklı ülkelerden 20 bine yakın kişinin ülkelerine dönmelerini de reklam için mi yaptık?

57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağlamak elbette Türkiye'nin pozitif ve güçlü imajını artırıyor ama bunu bizzat yabancılar söylüyor.

"Türkler, Osmanlı gibi" diyorlar.

Salgından kurtarmak için ülkemize getirdiğimiz insanlar arasında Türkiye'ye iyi niyet beslemeyenler de olabilir, olsun. Biz büyüklüğümüzü, yardımseverliğimizi her zaman göstereceğiz. Avrupa'da salgın sınavından geçen sağlık sistemi güçlü sadece iki ülke var: Almanya ve Türkiye. Geri kalanlar bizim yolladığımız tıbbi malzemelere duacılar.



Ozan Güven cezayı hak etti

Ünlü oyuncu Ozan Güven, 23 Nisan'da doğum gününü kutlayan komşusu Cem Yılmaz'ı ziyarete gitti. Güven, evine 25 metre mesafedeki komşusunu ziyaret edince kendisini görüntüleyen muhabirin de belirttiği gibi sokağa çıkma yasağını ihlal etti.

"25 metre mesafe için ihlal mi olur?" demeyin. Kural, uymak için vardır. Normal vatandaşa yasağı ihlal edince para cezası kesiliyorsa, Güven'e de ceza kesilmeli. Polis, sosyal medyadan da yasaklara uymayanları tespit edip ceza kesiyor! Bence Güven de bu cezayı gönüllü ödesin ve halka doğru mesajı versin.



Virüs bile güzelden ayrılmıyor!

İtalya'da geçen Şubat ayının sonunda virüs teşhisi koyulan model Bianca Dobroiu'nun 55 gün sonra yapılan testleri yine pozitif çıktı. 23 yaşındaki İtalyan model ülkedeki en uzun süreli vaka olarak kayıtlara geçti.

Virüs bile güzeli bulunca ayrılmak istemiyor işte! Şaka bir yana, koronavirüsün hiç şakası yok! Bu illet virüs hakkında her gün yeni bilgiler öğreniyoruz.

Örneğin virüs kapan Çinli doktorlar iyileşmelerine rağmen yüzleri siyah oldu. Virüs 37 derecede bile iki gün yaşıyor, havada saatlerce asılı kalabiliyor. En kötüsü de hastalığı yenenlerde tekrar ortaya çıkıyor.

Virüs değil, bilgisayar oyunlarındaki bölüm sonu canavarı mübarek!

Dün yabancı basında Çinli yetkililerin Covid-19 salgınının kaynağına yönelik bağımsız soruşturma taleplerine "Soruşturma talebi siyasi motivasyon taşıyor. Herhangi bir uluslararası soruşturmayı kabul etmiyoruz" dediklerine dair haberler çıktı.

Komplo teorilerine kulak asmam ama bu tarz açıklamalar yapılınca "Covid-19 laboratuvardan sızdı" komplo teorisine inanların sayısı artıyor.