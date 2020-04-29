Ermeni asıllı Amerikan TV yıldızı Kim Kardashian'ın sosyal medya hesabından yaptığı, Türkleri suçlayan sözde Ermeni soykırımı paylaşımları ülkemizde büyük tepki çekti. Birçok sanatçı Kardashian'ı eleştiren paylaşımlar yaptı ve onu Instagram'a şikâyet etti. Tepki yoğun olunca Instagram yönetimi "Kim Kardashian'ın hikâyesi Instagram'dan kaldırıldı" diye bir açıklama yaptı.

Kardashian daha önce de 1915 olaylarıyla ilgili Türkleri suçlayan paylaşımlar yapıyordu. İlk kez bu yıl yoğun bir tepki gördü. Bazı nefret söylemli ırkçı tepkiler Kardashian'ın mağduru oynamasına neden oldu. Kadın Ermeni, ne söylemesini bekliyordunuz?

Daha da kötüsü Kardashian'ın paylaşımları bizden gelen yoğun tepkiyle daha çok dünya gündemine oturdu. Ne de olsa kadının sadece Instagram'da 167 milyon takipçisi var. Ermenistan hükümetinden daha büyük sosyal medya gücüne sahip. Özetle bizim gösterdiğimiz tepki Kardashian'ın daha çok işine yaradı.



DUYARSIZLAR!

Bizim en büyük hatamız; lobi oluşturamamamız, birlik olup sözde soykırım iddialarına zekice karşı tezler sunamamamız. Bizde Kardashian kadar takipçisi olan sanatçı yok. Takipçisi çok olanlar da Kardashian gibi Türkiye'nin milli davalarına duyarlı değiller!

Özellikle yeni kuşak oyuncuların umurunda değil Türkiye'nin milli meseleleri, onlar sadece kazanacağı paraya bakarlar. Hatta bazıları siyasi meselelerde ülkesini suçlar. Çünkü bizde genelde aydın olmanın kriteri devlet düşmanı olmaktır.

Her yıl Nisan ayında 1915 olayları tartışılır. Siz hiç gördünüz mü Kardashian gibi ülkesini savunan paylaşımlar yapan bir Türk TV yıldızı? Acı gerçek ise; 'Koca g.tlü" diye dalga geçilen Kardashian kadar etki gücüne sahip vatansever sanatçı olmamasıdır!



Gerçekten ihtiyaç duyanlar para aldı!

Dünyaca ünlü Hint aktör Aamir Khan, yardım amaçlı paketler halinde bir kilo un dağıttı. Pek çok insan bir kilo unu almaya gerek duymadı. Ama bir kilo unu alanlar paketi açtıklarında 15 bin rupi (bin 375 lira) ile karşılaştılar.

Khan da sosyal medyada "Yani gerçekten ihtiyaç duyanlar para aldı" diye paylaşım yaptı. Khan iyi düşünmüş; bir kilo un için sıraya giren bir insan gerçekten yardıma muhtaç demektir. Yardımlaşmaya çok ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz.

Khan gibi, gerçekten yardıma muhtaç insanlara ulaşmak çok önemli. Çünkü günümüzde ihtiyacı olmadığı halde yardım peşinde koşan yüzsüzler çok fazla!



Örneğin hükümetin salgından olumsuz etkilenen vatandaşlara verdiği bin lira desteğe Samsun'da 1.5 milyon liralık Ferrari'si olan bir şahıs başvurmuştu. Sabah'tan Betül Usta'nın haberine göre, başka yüzsüzler de varmış.

Örneğin bin lira için başvuran A.T.Ö. isimli kişinin üzerine 198 m2 dükkân ve mesken, biri Audi A3, biri jeep üç aracın bulunduğu ortaya çıktı. Kendisi ve eşi aktif çalışan N.S. isimli kişinin üzerine kayıtlı 2015 model Mercedes araç, 2009 ve 2015 model traktör, 2015 model Volkswagen, 2013 model BMW bulunduğu belirlendi. R.A isimli kişinin de üzerine 85 dönüm tarla, 4 adet ticari araç, 4 adet müstakil ev çıktı.

Bakanlık bu başvuru taleplerinin tamamını reddetti. Bence bu yüzsüzlerin tam isimleri kamuoyuna da açıklanmalı.

Özetle gerçekten yardıma muhtaç insanları bulmak için ya Khan gibi zekice yöntemlere başvuracağız, veresiye defteri kapatacağız ya da güvendiğimiz kurumlara bağış yapacağız.



'Evde kalma' dedi, virüsü kaptı!

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde koronavirüs (Covid-19) tedbirleri gereği alınan sokağa çıkma yasağı kararını protesto eden grubun lideri Audrey Whitlock'a Covid-19 bulaştığı açıklandı. Whitlock yine sokağa çıkmayı savunur mu dersiniz? Gerçekten ibretlik bir haber. Covid-19 sinsi, piyango gibi bir hastalık, kime çıkacağı hiç belli olmuyor. O yüzden evde kalın!