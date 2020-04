CHP'liler koronavirüs salgınıyla ilgili beyin yakan matematik hesaplarına devam ediyorlar. CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, Halk TV'de "Şimdi Türkiye söyleyeceklerime kilitlenecek" diyerek şu iddiada bulundu: "Türkiye'deki enfekte sayısını bulmak için vaka sayısının 444'le çarpılması gerekiyor.

Buna göre ülkede 40 milyon kişi Covid-19 ile enfekte oldu."

Programın bir diğer konuğu Prof. Dr. Serdar Savaş ise bunun mümkün olmadığını söyledi: "Eğer 40 milyon kişi enfekte ise problem kalmıyor, o zaman her yeri açalım, çünkü Türkiye bağışıklık kazanmış demektir." Yarkadaş bunun üzerine "Konuştuğum doktorlar 40 milyon enfekte kişinin oldu, bu sayı 52 milyona ulaştığımızda bu belayı atlatacağız diyorlar" dedi.

Kimmiş o doktorlar çok merak ettim! Türkiye'de önceki günkü rakamlara göre toplam koronavirüs vaka sayısı 114 bin 653. Hadi enfekte olan kişi sayısının 500 bin olduğunu iddia et! Hatta iyice coş 1 milyon de! Tüm dünyada bile toplam vaka sayısı önceki günkü rakamlara göre 3 milyon 43 bin 401! Sayın Yarkadaş 40 milyon sayısına nasıl ulaştınız? Ve neden 444 ile çarpıyoruz hiç anlamadım.



'BIRAKIN KÖYE GİTSİNLER'

Şu an görevde olan CHP'lilerin de Yarkadaş'tan farkları yok. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya gönderdiği mektupta; vatandaşların kışlık erzak üretimini köylerde yaptığına dikkat çekerek 65 yaş üstü yaşlıların memleketlerine, köylerine gitmelerine izin verilmesini önerdi.

Kaya 'Yaşlılara önce test yapılsın' diyor ama 65 yaş ve üzeri 7 milyon 550 bin vatandaşın hangi birine test yapılsın?

Türkiye'de bugüne kadar 948 bin 115 test yapıldı!

Evet, yaşlı vatandaşlarımız bunaldı ama yapacak bir şey yok! 65 yaş ve üstü vatandaşları sokağa döküp şehir şehir dolaştırmak salgını artırmaktan başka ne işe yarar? Herkes köyüne gitsin de vaka ve ölüm sayıları uçsun mu? İyi ki iktidarda CHP yok, bu kafayla ülkece enfekte olurduk!



Bu da mı tiyatro?

Seda Yavaş, zihinsel engelliler için eğitim sertifikası almak için gittiği Hindistan'da, koronavirüs salgını nedeniyle uçuşların yasaklanmasıyla birlikte yurda dönememişti. Hindistan'da mahsur kalan Yavaş, gözyaşları içerisinde "Burada kalan yüzlerce, belki de binlerce Türk vatandaşı var.

Hepsi Türkiye'den gelecek bir uçağı bekliyor" diye çektiği videoyu sosyal medyada paylaşmıştı.

Önceki gece yurda getirilen Yavaş; "Bizi buraya getiren Türkiye Cumhuriyeti'ne, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Türk Hava Yolları ailesine, dostlarıma, herkese çok teşekkür ediyorum. Bu sefer sevinçten ağlıyorum. İzmir Buca'da bir yurda alındık... Her şeyimiz sağlanıyor burada. Sevinçten ağlıyorum." Koronavirüs hastası vatandaşımızın İsveç'ten getirilmesine tiyatro diyenler, Seda Yavaş'ın gözyaşları da mı tiyatro? İsveç, Amerika, Çin hiç fark etmiyor, devletimiz yardım çağrısında bulunanlara ulaşmak için elinden geleni yapıyor.



Yıldızlar Süper Lig'e gelebilir

Koronavirüs salgınının ekonomideki etkilerinden ciddi zarar gören İspanya'daki La Liga kulüplerinden bazılarının bu krizin sonunda ayakta kalamayacağı tartışılıyor. Aralık ayına kadar maçların seyircisiz oynanması halinde Barcelona ve Real Madrid'in bile 400 milyon avroluk gelir kaybının olacağı belirtiliyor. İtalya'da da benzer tablo var.

Süper Lig kulüpleri de ekonomik sorunlar yaşıyor ama Türkiye'de salgın Avrupa'ya göre daha hafif ilerlediği için toparlanma süreci hızlı olabilir. Dünya transfer piyasasında fiyatlarda büyük düşüş yaşanması bekleniyor. Bazı kulüpler yıldızlarını ellerinden çıkaracak, hatta maaşlarını ödeyemediklerini serbest bırakacaklar. Gelecek sezona yıldız futbolcuları ligimizde izleme fırsatı bulabiliriz.