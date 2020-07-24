Deniz Bulutsuz'u darp etmekle suçlandıktan sonra Ozan Güven'e karşı başlatılan boykutu yazmıştım. Reklamlarında rol aldığı banka, oyuncunun yer aldığı afişleri kaldırdı. Bir grup senarist, Ozan'ın yer aldığı projelere senaryo yazmayacaklarını söylediler. Bazı yapımcılar da boykotçu senaristlere destek veriyor.



Peki, her projesinde Ozan'ı oynatan Cem Yılmaz yakın arkadaşıyla ilgili nasıl bir tavır alacak? Ozan'la ilgili sosyal medyadan "Kadına şiddet meselesinin 'tarafı' olmak diye bir duruşum söz konusu bile değildir. Arkadaşım üzerinden 'Sen de bir şey söyle' isteğinizi anlamakla beraber, konu hakkında çok üzgün olmak dışında bir halim yoktur" diyen Cem Yılmaz, arkadaşını yeni film ve dizilerinde oynatacak mı? Yılmaz, Ozan'a rol verip yeni bir ambargoyu göze alır mı? Bekleyip göreceğiz.



Sakin ol Berkay

Ali Sunal, Bodrum'da kaldığı evin yanındaki otelden gelen gürültü nedeniyle 02.00'de otel sahibiyle kavga etti. Daha sonra gürültünün saz ekibiyle şarkı söyleyen Berkay'ın villasından geldiği ortaya çıktı.

Berkay, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Kadına şiddetin karşısındayım. İki kızım var, saçlarının teli yere düşse dünyayı yakarım" dedi. Bir sosyal medya kullanıcısı da "... Dünyayı yakarıma gelirsek bir şey yapamazsın. Yapsaydın Arda reise boyun eğmezdin ringo" diye yorum yaptı. Berkay da "Halkalı şeker! Öyle sallamak kolay klavye başından, olur da denk gelirsek..." diye karşılık verdi. Yeterince sıkıcı olduğu için bu atışmanın devamını yazmıyorum! Üst üste çıkan bu iki Berkay haberinin ortak noktası, öfke duygusunun başrol oynaması.



Takipçiyle atışmak, gece 02.00'de saz ekibiyle gürültü çıkarmak vs... Geçmişte de Arda Turan ile olan kavgası başta olmak üzere bu tarz birçok haber okuduk. Berkay ile ilgili haberlerde hep tartışma, kavga, laf dalaşının olması ilginç değil mi? Eğlence sektöründen para kazanan bir şarkıcı neden genelde negatif haberlerle gündeme gelir? Kadına şiddet ile ilgili anlamlı bir söz paylaşırken bile sonunda takipçileriyle atışıyor! Berkay da sanki bir öfke sorunu var! Bu sorunu çözmek için örneğin Berkay güne "Bugün pozitif haberlere konu olacağım" diye başlasa, güzel olmaz mı?



Önümüzdeki 15 gün!

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, okulların açılması konusunda Kurban Bayramı'nı da kapsayan 15 günün çok önemli olduğunu vurguladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri neden hep "Bu önümüzdeki iki hafta, 15 gün çok önemli, kritik" diyor?

Bu tarz açıklamalarda psikolojik olarak bir erteleme, tedbiri elden bırakmama duygusu var ama neden önümüzdeki bir hafta ya da üç hafta değil de genelde iki hafta kritik? Nedir bu iki haftanın sırrı?