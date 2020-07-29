Dün bizim gazetede geniş yer bulan Yunan papaz Evangelos Papanikolaou'nun Ayasofya ile ilgili konuşması meselelere farklı bakış açılarıyla yaklaşmanın önemini vurguluyordu adeta. Atina yakınlarında bulunan Rafina'daki Analipseos Kilisesi'nde düzenlenen ayinden sonra Papanikolaou, "Ayasofya'yı koruyan Türkler olmasaydı, Ayasofya çoktan düşerdi" dedi. Papanikolaou, Türklerin Girit'te hiçbir kiliseyi kapatmadıklarını fakat Yunanistan'da Othonas'ın emriyle çok sayıda manastır ve kilisenin kapatıldığını vurguladı.

'BU, SAYGI GÖSTERGESİ'



Türklerin hüküm sürdüğü dönemde insanların dinlerini özgürce yaşayabildiğini ifade eden Papanikolaou, şöyle devam etti: "Bu yüzden insanlar 'Latin serpuşu yerine Türk sarığı görmeyi tercih ederim' demişti. Bana kalsa ikisi de görülmesin ama ikisinden birini seçmek zorunda kalırsam Türkleri tercih ederim."

Ayasofya'ya, müzeyken birçok turistin uygunsuz kıyafetlerle girdiğini ancak bundan sonra ayakkabısız, uzun bir elbise ve başörtüsü ile girileceğini söyleyen Papanikolaou, "Bu, saygı göstergesi değil mi? Belki de bunu bir lanet olarak değil, bir düzeltme olarak algılamalıyız" şeklinde konuştu.

Ayasofya günlerdir konuşuluyor ama kimse meseleye Papanikolaou gibi yaklaşamadı. Papanikolaou dürüst, gerçek bir dindar gibi konuştu. İsterse cami olsun, Ayasofya bundan sonra bir mabet olarak hak ettiği saygıyı görecek demeye getirdi. Çünkü Ortodokslar da mabetlere açık kıyafetle girilmesini hoş karşılamıyor. Belçikalı manken Marisa Papen'in Ayasofya'da tesettüre girip çarşafını kaldırarak çıplak poz vermesini hatırlayın! İşte Evangelos artık böyle bir skandalın yaşanmayacağından ve Ayasofya'nın iyi korunacağından emin. Evangelos'un konuşmasını fikir özgürlüğü açısından da önemli buluyorum. Farklı bir bakış açısını özgürce savunabilmek ne güzel!

TARİHİ GERÇEKLER



Evangelos, Osmanlı'yı övünce bizdeki bazı sosyal medya hesaplarında "Yobaz her yerde yobaz", "Bu da Yunanistan'ın Kadir Mısıroğlusu" diyenler, "Yunanistan'a girsek, enişte diye boynumuza sarılır", "Nasıl uzo içtiyse kendini kaybetmiş" diye dalga geçenler oldu.

Halbuki Evangelos tarihi gerçeklerden bahsediyor, Sezar'ın hakkını Sezar'a veriyordu. Bizanslılar bile İstanbul'u Osmanlılar gibi koruyamadı! 1204'de gelen 4. Haçlı Ordusu İstanbul'u, Anadolu'yu yıllarca yağmaladı. Osmanlı İmparatorluğu, diğer dinlere özgürlük tanıması, koruması ve saygı göstermesi sayesinde üç kıtada hüküm sürdü.

Özetle Evangelos bizde bile bazılarının duymak istemeyeceği gerçekleri tek tek anlattığı için yobaz ilan edildi, iyi mi...



AB'nin suç işlediği belgelendi





Avrupa Birliği Sahil Güvenlik ve Sınır Ajansı'nın (Frontex), Yunanistan kara sularına ulaşan sığınmacıları kurtarmak yerine botu engelleyerek Yunan sahil güvenlik güçlerinin sığınmacıları geri itmesine yardımcı olduğunu gösteren görüntüler ortaya çıktı.

8 Haziran 2020'de Çanakkale Ayvacık açıklarında kaydedilen görüntülerde, Frontex deniz unsurunun, Yunan kara sularına ulaşan bottaki sığınmacıları normalde kurtarması gerekiyordu ama AB hukukuna ve düzenlemelerine aykırı şekilde Yunan Sahil Güvenliği ile birlikte bottaki sığınmacıları geri ittiği görülüyor.

70 BİN SIĞINMACIYI İTTİ



Böylece insan haklarıyla ilgili nutuklar çeken AB'ye bağlı unsurların bile bile suç işledikleri, insan haklarını ihlal ettikleri belgelendi. Son üç yılda Yunanistan, Türkiye'ye 70 binden fazla sığınmacıyı geri itti. Türkiye bu çapta bir suç işlese dünyayı ayağa kaldırırlar, ambargo ilan ederlerdi. Ama söz konusu Avrupa'nın çıkarları olunca üç maymunu oynuyorlar. Denizde can pazarı yaşanırken mültecileri itmek hangi vicdana sığar?