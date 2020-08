Gazeteci Mediha Olgun Twitter'da BBC Türkçe'de iki koronavirüs haberinin veriliş tarzına itiraz etti. Bence Olgun haklı.

Gelin önce İstanbul ve Berlin'de geçen bu iki habere bir bakalım... Berlin'de yaklaşık 15 bin kişi Alman hükümetinin salgında ikinci dalga tehlikesi nedeniyle aldığı önlemleri 'Sesini duyur ve maske takma', 'Halkı özgür bırakın' sloganlarıyla protesto etti. Yürüyüşü destekleyen liberaller ve aşırı sağcılar maske kullanımına, sosyal mesafeye ve iş yerlerinin kapatılmasına karşı çıktılar. BBC Türkçe editörleri bu deli saçması protestoyu yücelterek verdi. Bayramda İstanbul İstiklal Caddesi'ni dolduran insanlar hakkında ise aşağılayıcı bir haber dili kullandı. Haberin spotunda 'sosyal mesafe yok', 'maske yok' anlamına gelen (x) işareti kullanıldı. Olgun'un da belirttiği gibi madem sosyal mesafeye, maskeye bu kadar hassasınız, Berlin'deki yürüyüşü neden 'binlerce kişi koronavirüs önlemlerine karşı yürüdü' ifadeleriyle yüceltiyorsunuz? Elbette sosyal mesafe önemli, bizde de maske takmayanları eleştiren haberler çıkıyor ama BBC Türkçe, bayramda Beyoğlu'nda yürümek dışında yapacak bir şey bulamayan insanları sanki ders verir gibi aşağılıyor ama "Maske takmayın', "Boşverin sosyal mesafeyi" diyen aşırı sağcı Berlinlileri ise sanki büyük bir iş yapmışlar gibi lanse ediyor.







Aslında tam tersi olması gerekir, asıl eleştirilmesi gereken Berlinliler, çünkü bilinçli bir şekilde kuralları ihlal ediyorlar. Onlara göre Alman hükümeti salgın bahanesiyle özgürlükleri kısıtlıyor! Dünya salgından kırılıyorken 'maske takmayın' diyenleri de gördük iyi mi?

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ve senatörlere PKK'nin bazı saldırı görüntülerini izlettirmişti. O saldırıların arkasında 'Mazlum Kobani' diye tanıtılan terörist Ferhat Abdi Şahin vardı. Amaç Şahin'i destekleyen senatörlere gerçeği anlatmaktı. Ve BBC bu olayı 'Erdoğan shows anti-Kurdish video to senators at White House.' (Erdoğan, Beyaz Saray'da senatörlere anti-Kürt video izletti) başlığıyla vermişti. Başlıkta bile oyun çeviriyorlar; 'anti-Kürt', Kürt karşıtı demek. Oysa bu videoda etnik olarak Kürtler hedef alınmıyor, alınmasını düşünmek bile gazetecilik açısından büyük bir hata!







Koronavirüs ya da terör haberi fark etmiyor. Yeter ki, Türkler bir şekilde kötülensin! BBC ve BBC Türkçe işte bu tarz küçük ayrıntılar ve dil oyunlarıyla algı yaratmada uzman!

BBC Türkçe ise 4.5 milyon Suriyeli mülteci arasında mutlaka Türkiye'yi kötüleyen birini bulup röportaj yapıyor! Bulamadıklarında da BBC devreye giriyor ve 'Sex in Strange Places' isimli belgeselde olduğu gibi bir Türkü Suriyeliymiş gibi ekrana çıkarıp yalan söylettiriyorlar!

İşte bu tarz algı oyunları yapanlara 'dış güdümlü medya' deniyor!





