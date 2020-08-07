Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, geçen yıl Temmuz ayında 14 bin 348 kredili konut satışı yapılırken, bu yılın aynı döneminde 141 bin 434 satış işleminin gerçekleştiğini açıkladı. Buna göne kredili konut satışı yüzde 1.000 arttı. Kredi faizlerinin düştüğü 1 Haziran'dan itibaren gerçekleşen kredili konut satışı ise 250 bin 792'ye ulaştı. Bu artışta kamu bankalarının konut kredilerinde büyük indirim yapması etkili oldu.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomi küçülürken ev satışlarındaki yüzde 1.000'lik oran muazzam bir artış! Asıl ilginç olan ise konutların daha çok gelir düzeyi düşük bölgelerde satılması. Temmuz ayında 27 bin 424 kredili konut satışının yapıldığı İstanbul'da 2 bin 680 konutla Esenyurt en çok konut satılan ilçe oldu. Pendik'te 1880, Sancaktepe'de ise 1560 kredili konut satıldı. İstanbul'un diğer ilçelerinden Ümraniye'de 1370, Beylikdüzü'nde 1280, Kartal'da 1267, Maltepe'de 1213, Küçükçekmece'de 1143, Çekmeköy'de 1124 ve Tuzla'da 1058 kredili konut satışı gerçekleşti.

Türkiye'de ABD'deki gibi mortgage kriz bekleyenler, sürekli "Emlak balonu patlayacak" diyenler yine yanıldı.

İnsan hayatındaki en büyük güvencelerden birisi ev sahibi olmaktır. Ülkemizde son 20 yılda dar gelirlilerin ev sahibi olma oranı sürekli arttı. Türkiye'de bireylerin yüzde 60.4'ü oturduğu evin sahibi! Bu oran geçtiğimiz yıl biraz düşmüştü ama konut kredilerindeki tarihi indirimden sonra yine yükselmesi bekleniyor. Dünyanın en güçlü dördüncü ekonomisi Almanya'da bile vatandaşlarının yarısından fazlası kirada oturuyor. Konut sahibi Almanların oranı yüzde 47.5!



Bu kızların hakları ne olacak?



Henüz 12-13 yaşlarında olan küçük çocukları silah altına alan PKK, dağda çekilen fotoğrafları kendi medyaları üzerinden servis etti. PKK'lı teröristlerin, 14 küçük çocuğu silahlandırıp dağa çıkarması karşısında örgütün siyasi kanadı HDP'den hiç ses çıkmıyor.

Kadın dernekleri, feministler, kadın hakları konusunda duyarlı sosyal medya kullanıcıları, gazeteciler, dağa çıkarılan küçük kızların haklarını neden savunmuyorlar? Neden sokaklarda bu minik kızlar için slogan atmıyorlar? Neden onların dağdan indirilmesi için kamuoyu oluşturmaya çalışmıyorlar? Duran Kalkan'ın kötü emellerine alet ettiği bu kızlar hemcinsiniz değil mi? Neden onlar için de "Özgürlük" diye haykırmıyorsunuz?





Okullar açılacak mı?



Koronavirüs vakalarındaki artıştan sonra "Okullar açılacak mı?" sorusu yine gündemde. Aslında bu, tüm dünyanın sorunu. Hafta başında New York'taki öğretmenler okulların açılma planını protesto etti ve 'Ceset torbasındayken bir şey öğretemem' yazılı dövizler taşıdılar. ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC) ise okul ve yaz kamplarında koronavirüsün başta tahmin edilenden daha hızlı yayılabileceğini açıkladı.

100 OKUL KAPATILDI



Örneğin ABD-Georgia'da 600 kişinin katıldığı bir yaz kampında 260 kişi hastalığa yakalandı. CDC, 6 ila 19 yaşlarındaki kampçıların kalabalık odalarda uyuduğu kampla ilgili hazırladığı raporda "Bulgular, kamp çalışanlarının hastalığı önlemeye yönelik tavsiyelere uymasına karşın, çocukların geceyi birlikte geçirdiği bir ortamda Sars-CoV-2'nin yüksek bir oranda tüm yaş grubundaki insanlara hızla bulaşabildiğini gösteriyor" denildi.

Okulların Mayıs ayında açıldığı İsrail'de çocuklar arasında çok sayıda vaka görülmüş ve 100 okul yeniden kapatılmıştı.

Bu illet virüs kapalı kalabalık ortamı çok seviyor ve bakalım eğitimde normale nasıl döneceğiz?