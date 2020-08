Koronavirüs tanısı nedeniyle karantinada olmaları gereken aynı aileden dört kişi, tatile giderken Kırklareli'nde jandarma tarafından yakalandı. İstanbul'dan İğneada'ya gittiği öğrenilen dört kişi, hemen hastaneye götürüldü.

"Yok artık" diyeceğiniz bir haber daha: Geçtiğimiz hafta Bursa-Yıldırım'da Covid- 19 testi pozitif çıkan kişileri araştıran filyasyon ekibi, söz konusu kişilerin bir düğüne katıldığını öğrendi. Araştırma derinleşince Covid-19 hastası olan düğün sahibi kızın annesinin "Hastalığım bilinirse düğüne kimse gelmez" diyerek bu durumu davetlilerden gizlediği ortaya çıktı.

Altın takılmaz diye mi korktu acaba?

Bu iki haberde sorumsuzluk, bencillik, kötülük ve cehalet başrolde. O dört kişi tatil yolunda kaç kişiye virüs bulaştırdı acaba? Bomba patlatsalar daha az zarar verirlerdi! Zincirleme reaksiyonu öğrenmek için dördü kaçla çarpmak lazım?

Ya Covid-19'lu anne düğün boyunca kaç kişiyi öptü, sarıldı? Temas etmese bile nefes alıp verirken bile virüs bulaştırabilir!

Bu haberleri okuduktan sonra dışarı çıkmaya iyice korktum. Çünkü virüslü olduğunu saklayıp aramızda dolaşan, bencillik ve kötülüğün esiri olan insanlar var. Bu iki vakanın kötü insanları acaba "Ben nasıl olsa virüsü kaptım, başkalarına da bulaşsın, umurumda değil" mi düşünüyorlardı? Bu insanlar aslında cinayete teşebbüsten yargılanmalı! Covid- 19 hastası olduğu halde toplum sağlığını tehdit edenlere çok ağır cezalar verilmeli!



Fotoşop mu fazla kaçtı?

Sibel Can yeni albümün kapağı için çektirdiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. 50 yaşındaki Sibel Can'ın son sahne görüntüleriyle albüm kapağı için çektirdiği fotoğraflarda büyük fark var.

Estetik mi oldu yoksa fotoşop'u fazla mı kaçırdı bilinmez ama ünlü şarkıcı sanki kızının yaşına inmiş gibi.

Eskiden her yaz Sibel Can'a kısa sürede 10-15 kilo verdiren diyetler haber olurdu. Sibel Hanım siz söyleyin; şimdi mucize estetik operasyonları mı, yoksa fotoşop uygulamasındaki son gelişmeleri mi konuşacağız?



Okulları açıp kapamak daha mı kötü?

Dünyanın gündeminde "Pandemi sürecinde eğitime nasıl devam edilecek?" sorusu var. Okulların açılması daha çok insanın bir araya gelmesi ve virüsün çocuklar arasında zincirleme yayılıp eve kadar ulaşması demek!

Almanya'da büyük tartışmalara rağmen bazı okullar açıldı. İngiliz hükümeti de açmakta kararlı. Her ülkenin bir planı var. Dünya genelinde "Okulları açalım, görelim bakalım nasıl olacak?" havası hakim. Bazı aileler özel okullara taksit ödemeye devam ediyor. Ya okullar açıldıktan bir ay sonra kapanırsa ne olacak? Aileler onca parayı uzaktan eğitim için mi vermiş olacaklar? Devlet okullarına yollayanlar ise çocuklarının virüs kapma riski daha mı yüksek olur diye endişe ediyorlar.



KİME İNANACAĞIZ?

Ünlü epidemiyolojist Anders Tegnell okullar açıldıktan sonra yeniden karantina şartlarına dönülmesinin 'güven zedeleyici' ve birçok yönden zararlı olduğunu söylüyor. Tegnell, İngiliz Observer gazetesine yaptığı açıklamada, "En üst düzeydeki önlemlerle, hiçbir önlem almamak arasında gidip gelmek yerine, zaman içerisinde de sürdürülebilir önlemler getirmeye çalışıyoruz. Önlemleri sıkılaştırıp gevşetmek güven zedeleyici ve çok sayıda olumsuz sonuca gebe. Örneğin okulları önce açıp sonra kapatmak felaket olurdu" yorumunu yaptı.

Bu yorumu yapan kişi, özel uçakla Türkiye'ye getirdiğimiz gurbetçi Emrullah Gülüşken'in koronavirüsü kaptığı halde hastaneye alınmadığı İsveç'teki tartışmalı 'sürü bağışıklığı' stratejisinin mimarı, iyi mi... Kime inanacağımızı şaşırdık değil mi?