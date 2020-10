Tesla'nın, SpaceX'in kurucusu, dahi milyarder Elon Musk'a Twitter'dan bir takipçisi "Almanya'yı ziyaret ettiğinizde favori yiyeceğiniz hangisiydi?" diye sordu. Takipçisine "Döner kebap" yanıtını veren Musk, "Tacheles'ın hemen dışında şimdiye kadar gördüğüm en iyi kebapçı vardı. Oranın yıkılması çok kötü. O kebapçı muhteşemdi" dedi.

İşte bir yıldır menemen soğanlı mı olmalı diye tartışmaktan sıkılmayan Vedat Milor'a yeni tartışma konusu: Musk dönerin iyisinden anlıyor mu? Berlin ya da 'gurbetçi döneri' mi, yoksa memleketin döneri mi daha iyi?



Daha önce de bu konuya değinmiştim. Berlin başta olmak üzere Avrupa'da Türklerin yoğun olduğu şehirlerdeki 'gurbetçi döneri'nin pide ve lavaş içindeki sunumu, görüntüsü daha iştah açıcı. Et ve salata malzemeleri sanki pideden lav gibi fışkırıyor.

Bizde ise malzeme az ve o da pidenin, yarım ekmeğin ya da lavaşın arasına gizleniyor. Gurbetçi döneriyle birlikte sunulan salata ve sos çeşitleri çok zengin. Gurbetçi döneri doyurucu, et daha fazla.

Türkiye'de genelde lavaş ya da yarım ekmek arasına et tadımlık konuyor! Bazen patates, patlıcan gibi kızartmalar gereksiz yere kullanılıyor, etinin tadını alamıyorsunuz.

Öte yandan et lezzeti açısından ise Türkiye'deki dönerler önde. Avrupa'da genelde fabrikasyon kıyma ağırlıklı döner kullanılıyor ve et lezzetsiz oluyor ama bu açığı sos ve onlarca çeşit salatayla kapatıyorlar.

Türkiye'de de birçok mekanda fabrika döneri kullanılıyor. Elbette iyi marine edilmiş, eti lezzetli, kaliteli yaprak döneri, 'gurbetçi döneri'ne tercih ederim ama kaliteli döner yiyeceğiniz mekânların sayısı az.



Vay be neler dönmüş!

Alicem Resne'nin Rumelihisarı'ndaki villasında yapılan partiye, şikayet üzerine 06.00'da polis baskın yaptı. Villadan aralarında Ceylan Çapa, Rüzgar Çetin, Yasemin Taciroğlu, Berk Suyabatmaz, Eliz Sakuçoğlu, Caner Karaloğlu gibi sosyeteden önemli simaların da bulunduğu 250 kişi çıktı, iyi mi?

Partiden önce sosyal medyaya fotoğraf yansımasın diye telefonları toplamış. Vay anam vay neler dönmüş Serhat ya!

Sonra da okullar açılırsa virüs yayılır diyorlar? Her gece dip dibe vur patlasın çal oynasın eğlenenler yüzünden salgın yayıldı yayılacağı kadar. Bu kameraya yansıyan eğitimli zenginler bir de maske takmayanlarla sosyal medyada dalga geçerler!



Gülmenin yaşı!

Stanford Üniversitesi'nin araştırmasına göre; 23 yaşına varan insanların gülme sıklığı azalıyor. 4 yaşında bir çocuk günde yaklaşık 300 defa gülerken, 40 yaşındaki bir yetişkin 10 haftalık bir süreçte 300 kez gülüyor.

İş hayatı kurtlar sofrası olduğuna göre işe başladığınız andan itibaren gülme sayınız azalıyor.

Tabii insanın sahip olduğu karakter özellikleri de önemli. Bazıları da "Paran varsa, her yaşta mizah duygun vardır, kafan rahattır" diyor.



Valilere iletişim dersi

Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in, kentte Covid-19 denetimi için dolaşırken kendisiyle 'hoşbeş' etmeyip dönerini kesmeye devam eden döner ustasına sinirlenip, ustanın eldiven takmamasını gerekçe göstererek "İşletmeyi kapatın" talimatı vermesi yanlıştı. Zaten sonrasında kendisi de özür diledi.

Daha önce de valilerimiz benzer iletişim kazaları yaşadılar. Bence valiler özel iletişim dersi almalı. İşin başından aşkın bir esnafa nasıl yaklaşılması gerektiğini bilmeliler. Kibirden mutlaka uzak durmalılar! Böyle gerginliklerin yaşanmasını bekleyen sosyal medya kullanıcılarına malzeme verilmemeli.