Sosyal medya bile icat edilmeden önce köşe yazarlığına getirdiği kriterler ve geniş perspektifle yazarlara birçok alanda yazma alışkanlığını kazandıran kişi Hıncal Uluç'tur. Halkın konuştuğunu yaz... Anlayacağı dilden yaz... 'Yazabiliyorsan magazin de, siyaset de, spor da yaz, yeter ki çok konuşul' gibi birçok Hıncal Uluç kriteri, yabancı basında bile tez konusu olmalı! Çünkü yabancı basında köşe yazarlığı bizdeki kadar popüler değil! Birçoğumuz gazetelere 'Acaba bugün Hıncal Uluç, Yavuz Donat, Ahmet Hakan, Fatih Altaylı vs. ne yazmış?' diye bakıyorsak; bu alışkanlığı kazandıran önemli yazarlardan biridir Hıncal Abi. Elbette eleştirileri biz genç kalemler için çok kıymetli.



BUNLAR SİYASETE Mİ GİRER?

Hıncal Abi, benim Avcılar'da vatandaşı birbirine baltayla saldırtacak kadar kronikleşen araç park yeri sorunu için Ekrem İmamoğlu'nu eleştirmemi yanlış bulmuş. Hıncal Abi "Siyasete dalma Mevlüt" diyor! İstanbul'da park yeri için çıkan kavgalarda insanlar ölüyor! Park yeri, trafik vs. gibi sorunları yazmak siyaset mi oluyor?



HAKKANİYETLİYDİM

Seçimlerden önce "Otopark sorununu İstanbul'un gündeminden çıkaracağız" diyen, birçok proje açıklayan İmamoğlu'nu değil de Çemişgezek Kaymakamı'nı mı eleştireceğiz? Hıncal Abi, "Yıllardır çözülemeyen bir sorun için yeni başkanı eleştirmek doğru değil" diyor. Ben de hakkaniyetli yaklaşmışım, 'Sorunu çözme adına en azından biraz yol alınmalıydı' diyorum. İmamoğlu, yol kenarlarındaki yeşillikleri sökmekle uğraşana kadar en azından bir-iki otopark açılışı yapamaz mıydı? Hıncal Abi, apartmanlarda otopark olmamasını, İspark'ın kapalı otopark yapmamasını vs. eleştiriyor, örnek gösteriyor. Ee ben de aynısını yazdım ama Hıncal Abi yazınca, yazmamış oldum! Hıncal Abi'nin yazısını okurken ben bile bir ara İspark'tan, apartmanlara yapılmayan otoparklardan bahsetmediğime inanacaktım! Evet, Avcılar'daki baltalı park yeri kavgasından İmamoğlu da sorumludur! Avcılar'da belediye yeterli park yeri oluştursaydı, o kavga çıkmazdı! Örneğin ben Türkiye'de belki de en çok vergi toplanan Beşiktaş ilçesinde yaşıyorum ama çocuğa top oynatacak alan bulamıyorum! İBB, asli görevlerini yapmak yerine bağış toplamak, sosyal medyadan algı oluşturmakla uğraşıyor! İmamoğlu, 2023'e hazırlanıyorsa, bıraksın belediye başkanlığını, Muharrem İnce gibi binsin otobüse Türkiye'yi dolaşsın. Vatandaş olarak bana; araç park yeri, çocuğuma da top sahası vs. sağlayan belediye başkanı lazım!

İstanbul'un problemleri Hıncal Abi'den sorulur, onun uzmanlık alanına girer bu konular. Peki, Hıncal Abi, bu sorunlarla ilgili 1.5 yıldır görevde olan İmamoğlu'nu eleştirmek, vaatlerini hatırlatmak için daha ne kadar bekleyeceğiz? 2023'de kazanana kadar mı?



Erdoğan'ın medya eleştirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Medyamız en modern altyapıya sahip ama bizim sesimizi ve nefesimizi yansıtmıyor" eleştirisi medyada pek tartışılmadı. Erdoğan bu konuda muhalif basını eleştirmeyeceğine göre hükümete yakın medyayı mı eleştirdi acaba?

'En modern altyapı'dan bahsederken; vergi ve kamu kaynaklarını en çok kullanan TRT'yi mi eleştirdi acaba? Teknolojik altyapıya, yeni kanallara en çok para harcayan TRT. 16 TRT kanalı mı vardı? Sayısını unuttum! TRT 'elektrik payı' ve bazı dizileri dışında konuşuluyor mu?

Erdoğan medya eleştirisini yaparken "...Fikri iktidarımızı hâlâ tesis edemediğimiz kanaatindeyim" diyordu ve eğitim reformundan bahsediyordu.

İnternetin olmadığı, tek kanallı dönemde 'yeni bir nesil' yaratmak kolaydı! Şimdi en zor şey gençlere ulaşmak! Örneğin şimdiki 'Z kuşağı', bırakın TRT'yi, en popüler TV kanallarını bile izlemiyor. Sosyal medyada, dijital platformlarda vakit geçiriyorlar! İnternette 45 saniyeden fazla süren videodan bile sıkılan 'Z kuşağına' klasik haber bülteni, belgesel, tarih ve siyaset programları izlettirmek daha zor! 'Hepimiz biriz' tadında GSM reklamlarını ve tarihi dizileri hatırlatan siyasi kliplerle de PUBG, Call of Duty bağımlısı gençlere ulaşmak zor! Elektrikten alınan TRT payında aslında Z kuşağının da hakkı var. O paydan sosyal medyaya, Youtube'a, hatta bilgisayar oyunlarına kaynak aktarılsa, Z kuşağının da ilgisini çeken çalışmalar hayata geçebilir!