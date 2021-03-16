Fenerbahçe lig sonuncusu Gençlerbirliği'ne de yenilerek bu sezon sahasında 6. kez lig maçı kaybetti. Fenerbahçe böylece lig tarihinde ilk kez sahasında bu kadar çok yenilgi almış oldu.

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Dünyaca ünlü piyanist ve saygın bir entelektüel olan Fazıl Say bile maç izlerken elinde yastıkla dövünüp, isyankâr tweet'ler atıyorsa diğer Fenerbahçelilerin ruh halini siz düşünün!

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Kadıköy Cehennemi oldu Kadıköy cenneti! Puana ihtiyacı olan, kötü gidişatı değiştirmek isteyen her takım Fenerbahçe ile oynamayı dört gözle bekliyor.



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Ali Koç başkan seçilince "O bir vizyoner, sadece Fenerbahçe'yi değil, Türk futbolunu da değiştirecek" diyorduk ama yaşananlar tam bir hayal kırıklığı. Eğer Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yenemezse kaosa sürüklenir!

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Eminim Ali Koç da "Mesut Özil, İrfan Can'ı da aldım ben daha ne yapayım?" diyordur. Demek ki, Fenerbahçe'ye başkan olmak öyle uzaktan göründüğü gibi kolay değilmiş. Transferle şampiyon olunmuyor.

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Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Koç 3.5 yıllık süre zarfında takımı şampiyonluk potasına bile sokamadı. Yanlış transfer politikasıyla borcu artırdı. Koç döneminde Galatasaray 21 yıllık, Beşiktaş 15 yıllık, Trabzonspor ise 23 yıllık Kadıköy'de kazanamama serisini sona erdirdi.

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Ne diyordu Aziz Yıldırım başkanlığı kaybederken; "Ya sayın Fenerbahçeliler, lütfen herkes kendine gelsin. Burası Fenerbahçe Kulübü Kongre Salonu. 20 sene hizmet ettim, çocuğumun rızkını verdim, hapis yattım ayıp oluyor! Yarın buradan üzülerek gidersiniz..." diyordu. Yoksa efsane başkanın ahı mı tuttu?

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TACİZ, TACİZDİR!



İstanbul'da bir genç kızın, bir İETT çalışanına yaklaşıp göğüs dekoltesini göstererek ve sürtünerek dans ederken çekilen görüntüleri gündem oldu.

O anlara ilişkin görüntüler müzikle montajlanarak sosyal medyada servis edildi. İETT çalışanının tacizden kurtulmak için uzaklaştığı görülen görüntülerde, kızın ise adamın arkasından dalga geçerek gülmesi dikkat çekiyor.

Kız TikTok'ta çok izlenmenin peşinde galiba ama yaptığının taciz olduğunu herhalde bilmiyor. Bu hareketin aynısını bir erkek yapsa hemen oracıkta linç edilir, çıkarıldığı ilk mahkemede de büyük ihtimalle tutuklanır.

Bakalım olaydan sonra neler yaşanacak? İETT çalışanı şikayetçi olacak mı? Ya da gülüp geçecek miyiz bu görüntülere?

Hadi bu görüntüyü kadın- erkek eşitliğinden yola çıkarak tartışalım. Örneğin feministler ne düşünüyor bu olay hakkında?

Aslına bakarsanız bu olay ergen bir kızın yaptığı şakaya benziyor. Peki, aynısını bir ergen erkek yaparsa ne olur?

Belki de erkekler eskiden tacizi olağanlaştırmanın cezasını şimdi çekiyor!

Özetle kimin, kime yaptığı önemli değil, taciz tacizdir!

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SOFUOĞLU'DAN DAHA İYİ Mİ BİLECEĞİZ?



Ünlü şampiyon motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'nun 2 yaşındaki oğlu Zayn'ın tek başına 'pocket bike' (ya da akülü motor olabilir) kullandığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Zayn maşallah babasına çekmiş, çoğu yaşıtı daha yeni parkta oynamaya başlamışken o 'pocket bike' kullanıyor. Zayn üç aylıkken yürümeye başlamış herhalde.

Bazıları Sofuoğlu'nu çocuğunu riske attı diye eleştiriyor ama bazı çocuklar yetenekli doğuyor. Sofuoğlu da oğlunun yeteneklerine güvenmişe benziyor.

Zayn'ın güvenlik ekipmanları da eksiksiz gibiydi ve Sofuoğlu pistte çocuğunu yakından takip ediyordu. Tabi "Ben yine de 2 yaşında bir çocuğu piste çıkarmam" diyorsanız saygı duyarım ama pistte neyin riskli olacağını Sofuoğlu bizden iyi biliyordur herhalde.

Ayrıca dünya şampiyonları da böyle çok küçük yaşta yetişiyor. Nazar değmesin, Zayn da babasının izinden gidebilir.

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KİM SEÇİYOR BU FİLMLERİ?



Yılın en kötü filmlerine verilen Razzie Ödülleri'nin (Altın Ahududu) 2020 adaylarında ilk dikkatimi çeken Netflix yapımlarının sayısının çok olmasıydı. Farklı dallarda yılın en kötülerine aday gösterilen Netflix yapımları arasında '365 Days', 'Hubie Halloween', 'The Wrong Missy', 'Hillbilly Elegy' öne çıkıyor.



Arada Netflix yapımları Oscar, Altın Küre de kazanıyor ama kişisel fikrime göre ünlü platformun içeriği zayıf ve birçok yapımın kalitesi vasat. Aralarında Razzie Ödülleri'ne aday gösterilecek kadar kalitesiz olanlar da var.

Netflix'te yayımlanan yerli film ve dizilerde de kalite soru var. '9 Kere Leyla', 'Azizler' gibi başarısız filmler nasıl bu platformda gösterilir?' diye tartışma çıkmıştı. Çağatay Ulusoy'un başrolünü oynadığı 'Kağıttan Hayatlar' da bir hayal kırıklığı.



Arşiv dolu gözüksün diye mi iyi, kötü, vasat her film alınıyor çok merak ediyorum? Belki bu tercih üye sayısını artırmış olabilir ama uzun vadede üye kaybına da neden olabilir!

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DİTAP BAŞARILI OLURSA...



Yeni Ekonomi Reform Paketi ile tarlada ve halde kalan tarımsal ürünlerin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) uygulamasıyla elektronik olarak pazarlanması öngörülüyor.

Eğer DİTAP başarılı olursa tarım ürünlerinin pazarlanmasında büyük bir devrim yaşanır.

Çiftçinin ürünü ziyan olmaz, tüketici ve esnaf istediği kalitede ürünü alabilir. Aracı sistemi yavaş yavaş ortadan kalkar market ve pazarda tarım ürünlerinin fiyatları düşer.

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AZINLIK GAZETELERİNE GÜZEL HABER



Basın İlan Kurumu'nun (BİK) azınlık gazetelerine desteği kestiği iddia ediliyordu. BİK ise "Destek kesilmedi, aksine artarak devam edecek" duyurusu yapmıştı. Ve güzel haber geldi: 2021'de azınlık gazetelerine yapılacak destek 350 bin liraya çıkartıldı.

Bu destek; Ermeni, Rum, Yahudi topluluklarınca çıkarılan Apoyevmatini, Jamanak, Agos ve Şalom gibi gazetelerin varlıklarını sürdürmesi, ülkemizdeki barış kardeşlik ve çok seslilik adına önemliydi.