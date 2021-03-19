Antalya'da ailesini katledip intihar eden Mustafa Gider'in Bitcoin yüzünden büyük paralar kaybedip bunalıma girdiği ortaya çıktı.

Gider'in halası Nimet Güler, "Yeğenimi Bitcoin yaktı. Bitcoin yüzünden önce 250 bin TL'sini, daha sonra 65 bin TL ve arabasını, en son ise arkadaşından aldığı 35 bin TL'yi kaybedince bunalıma girdi..." dedi.



25 Şubat'ta bu köşede ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Bitcoin yatırımcılarının yaşayacağı kayıplardan endişelendiğini yazmıştım. Ve yazıyı Bill Gates'in Bitcoin yatırımcılarına yaptığı "Elon Musk kadar paranız yoksa dikkatli olun" uyarısıyla bitirmiştim.

80'lerde bankerler türemiş ve birçok insan parasını kaybetmişti. Ülkemizde Bitcoin yatırımında da benzer bir furya yaşanıyor.

Rakamlar da tehlikenin büyüklüğünü gösteriyor: Dünyanın en büyük 74 ekonomisi içerisinde, nüfusa oranla en çok kripto para kullanan ülke vatandaşları arasında Türkiye dünyada 4'üncü, Avrupa'da ise ilk sırada yer alıyor

Devletimiz bu noktada harekete geçti. Sermaye Piyasası Kurulu, Bitcoin başta olmak üzere kripto varlıklara karşı gözetim, denetim ve düzenleme için çalışmalar başlattı.

Ne yazık ki, özellikle gençler birçok internet sitesinde 'Bitcoin'e yatırım yapıp kısa sürede zengin oldu' tarzı ilanların etkisinde kalıyor

Başka Mustafa Gider vakaları yaşanmasın! Kısa yoldan çok çok fazla kazanırım düşüncesiyle Bitcoin'de özellikle 'kaldıraçlı' işlemlerden uzak durulmalı.

***

YİNE UNUTMUŞUM HACI ABİ



Çorum'da bir kişi altıncı kez maskesiz yakalandı. "Yine takmayı unutmuşum hacı abi" dedi ama cezadan kurtulamadı. Vatandaş samimi konuşmuş ama bu sözün altında bir umursamazlık var. Bu arkadaş muhtemelen kesilen cezaları da ödemiyor. Ödese canı yanar, unutmazdı! Herhalde cezaların affedileceğini umuyor. Böyle düşünen çok kişi var aslında. Kuralları ve cezaları önemsememe hali vaka sayısını artırıyor. Bir bakan çıkıp kararlı bir ses tonuyla "Cezalar affedilmeyecek" dese, acaba etkisi olur mu?

***

HINCAL ABİ BİZE NE ALKENT'TEN!



Güne mutlaka Hıncal (Uluç) Abi gibi birkaç önemli yazarı okuyarak başlıyorum. Son dönemde Hıncal Abi'nin yaşadığı Etiler'deki Alkent Sitesi'ni kendi yaşadığım apartmandan daha iyi tanıdığımı fark ettim.

Hıncal Abi, Alkent'i o kadar çok yazdı ki, yeni yönetimin bahçıvanları kovup sitedeki güzelim çiçekleri nasıl ölüme terk ettiğini, güvenlik çalışanlarını, her türlü ev hizmeti yapan elemanların işten çıkarılmasıyla yaşananları ezberledim.

Yeni yönetimin aidatları düşürmek için siteden tam 21 eleman kovduğunu okuyunca Alkent sakinlerinin bir ev kirası kadar olduğunu tahmin ettiğim aidatları nasıl ödediklerini kara kara düşündüm...

Baksanıza Sözcü gazetesinden Rahmi Turan bile Hıncal Abi'ye ihanet edip aidatları düşüren yeni yönetimin saflarına geçmiş! Ah Rahmi Bey ah, rengârenk bahçelerin kıyılmasına nasıl destek oldun? Gördün mü bak; güvenlikçiler kovulunca hemen bir daireden demir kasa çalınmış. Herhalde o kasada da Alkent'in aidat taksitleri vardı!

Şaka gibi ama ülkenin en önemli köşesinde Alkent sitesinde dönen entrikaları ve yönetimi ele geçirme savaşlarını 'Game of Thrones' dizisi gibi takip ettik. İşte yazarlık başarısı buna denir ama bize ne Alkent'ten!

Hıncal Abi, bu konuları Rahmi Bey'le telefonda konuşsan daha iyi değil mi? Pandemi sana yaramadı galiba. Evde oturmaktan hayatın Alkent ve TV'de izlediğin maçlar oldu! Ayrıca daha ne kadar 'Süper Sahtekarlar Ligi'ni yazacaksın? Ne yapalım bizim kulüplerin gücü bu futbolcuları almaya yetiyor.

Hıncal Abi, o nefis kaleminden biraz da ülke gündemini okuyalım. Özlettin kendini.

***

HIZLI YÜRÜ VİRÜS BULAŞMASIN!



Birleşik Krallık'ta, orta yaşlı 312 bin 596 kişinin vücut kitle endeksi ve kendi bildirdikleri yürüme hızlarıyla, ağır Covid-19 geçirme ve ölüm oranlarının göreli ilişkisi incelendi.



ÖLÜM RİSKİ 3.75 FAZLA

Araştırmada yavaş yürüyen ve normal kilolu kişilerin, normal kilolu ve hızlı yürüyenlere kıyasla ağır Covid-19 geçirme olasılığı neredeyse 2.5 kat, virüsten ölme olasılığıysa neredeyse 3.75 kat daha yüksek çıktı.

Asıl sürpriz ise araştırmada normal kilolu olup yavaş yürüyenlerin, obez olup hızlı yürüyenlere kıyasla Covid-19'u kapma oranının daha yüksek çıkması.

Yani Covid-19 virüsünün olduğu bir ortamdan ne kadar hızlı geçip uzaklaşırsak virüsü kapma olasılığımız da o kadar azalıyor.

Saçmalıyor muyum bilmiyorum ama ben de yakınımdan birileri geçtiğinde yüzümü ters yöne çeviriyorum, nefes almamaya çalışıyorum.

***



SOĞUK SAVAŞ BİZE YARAR



ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'katil' olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için 'bedel ödeyeceğini' söyledi.

Rusya da Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı.

2017 yılında bir TV röportajında "Fakat Putin katil" denince Donald Trump "Birçok katil var. Sen ülkemizin çok mu masum olduğunu sanıyorsun?" diye karşılık vermişti.

Trump'ın sağı solu belli olmazdı ama Biden şekeri yükselmiş dedeler gibi, daha Putin ile ilgili ilk açıklamasında Soğuk Savaşı başlattı.

Bence bu gerilimden Türkiye kazançlı çıkabilir. Soğuk Savaş döneminde özellikle ABD için Türkiye çok değerli bir ülkeydi.

***



'DAYI TERÖRÜ' BİTER Mİ?



Instagram, bundan böyle yetişkinlerin kendilerini takip etmeyen çocuklara mesaj atmasını engelleyecek. Şüpheli hareketlerde bulunan yetişkinler çocukların paylaşımlarıyla etkileşime giremeyecek.

Bir çocuk, birden fazla çocuğu takip eden yetişkine mesaj atmadan önce Instagram tarafından uyarılacak.

Geç alınmış çok önemli bir karar. Çocuklar bile durumun farkındaydı ve 'dayı terörü' diye dalga geçiyorlardı. Ama ortada dalga geçilmeyecek kadar ciddi bir sorun vardı.

Instagram pedofili hastalarının kendilerine kurban seçme platformuna dönüşmüştü. Keşke direkt yaş sınırı getirilse.