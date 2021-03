Ekrem İmamoğlu, belediye seçimleri öncesi Sultanbeyli Pazarı'nda karşılaştığı "Sana börek, kete yaparım ama oy vermem" diyen Mahruze Teyze'yi (Keleş) ikinci kez evinde ziyaret etti. İlk ziyareti Ağustos 2019'da yapan İmamoğlu, Keleş'e kendisine oy verip vermediğini tekrar tekrar sormuştu ama her seferinde "Sana oy vermedim" yanıtını almıştı.

İkinci buluşmada yine Mahruze Teyze'nin yaptığı keteler yendi, hoş sohbetler edildi. Muhalif basında teyzenin "Erdoğan'ın üç yıldır ziyaret etmesini bekliyorum" sözünü başlığa çıkardı ama sohbetin sosyal medyada yayımlanan özet videosuna bile Mahruze Teyze'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan gönülden bağlılığı damga vurdu.



Mahruze Teyze, İmamoğlu'na Erdoğan'ın yoğunluğundan dolayı kendisini ziyaret edemediğini ama telefonla konuştuklarını ve Erdoğan'la ilgili gördüğü rüyayı anlattı.



YİNE TERS KÖŞE YAPTI

Belki İmamoğlu ikinci kez evinde ziyaret ettiği Mahruze Teyze'nin sürekli Erdoğan'ı övmesini beklemiyordu. Sohbetin sonunda Mahruze Teyze, "Bana Tayyip'imi getir" dedi ve İmamoğlu'na bir kez daha ters köşe yaptı.

Sanırım İmamoğlu, bu ev ziyaretinde Erdoğan'ın halktaki sonsuz kredisinin en sıcak halini bizzat görmüş oldu.



Bazen ekonomik sorunlar yaşansa, işsizlik artsa bile özellikle yaşlı kuşağın Erdoğan'a olan sevgisi hiç azalmıyor. Dedelerimiz, teyzelerimiz, Erdoğan'ı bir başka seviyor. Sanki evladı, torunu gibi seviyorlar. Türk siyasetinde halkıyla böyle yakın bağ kurabilen çok az lider oldu.

Seçimleri Erdoğan'a gönülden bağlı olan yaşlı kuşak ile ilk kez oy kullanacak olan Z Kuşağı belirleyecek gibi gözüküyor.

***



60 LİRALIK TAMİRE 900 LİRA İSTEYEN USTA



Donanım Haber'in forum sayfasında bir oto tamircisi araç sahiplerine şu uyarıda bulundu: "Bir araba yaptırırken körü körüne güvenmeyin. Başka ustalara da göstermeden tamir ettirmeyin. 'Kutudan yağ kaçırıyor' diye bir tane Connect geldi dükkâna. 900 TL'ye yakın masraf çıkarmışlar. Yalan yok ben de kutuyu sökecektim. Sonra fark ettim 'o-ringler' ölmüş, onları değiştirdim araç düzeldi.



Desem ki 'Kutu tamire gitti' adam gene 'Tamam' diyecek.

Yani diyeceğim; sadece güvendiğiniz kişilere gidin. İşi 60 liraya hallettim. 'o-ringler'de bunlar." Her usta keşke bu arkadaş gibi olsa. 60 liralık işe 900 lira isteyen o usta da tam vurguncuymuş. Bence yanlış meslekte çalışıyor!

Asıl büyük aydınlanmayı YouTube'daki ustaların videolarını izlerken yaşıyorsunuz. Kombi ustasının 700-800 lira istediği bir arızayı You- Tube'a tamir videosu çekip yükleyen ustalar, 40-50 liralık küçük bir parçayı değiştirerek hallediyorlar.

***



YENİ BİR DÜNYA KURULUR...



İran ile Çin arasında bankacılık, telekomünikasyon, demiryolları, limanlar, sağlık gibi alanlarda 25 yıl sürecek işbirliği anlaşmasının imzaları atıldı. Çin'in 400 milyar dolarlık yatırımına karşılık, İran petrol verecek.

Bu anlaşmayla Çin'in bölgedeki hegemonyası artacak. İran da ABD'nin uyguladığı ambargonun etkilerini kırabilecek.

Orta Doğu'da kartlar yine dağıtılıyor ama bu sefer dağıtan Çin!

Çin'in Güney Kıbrıs, Suriye, Kuzey Irak, Gürcistan'da da yatırımları devam ediyor. Türkiye-Çin arasında ticari ilişkiler de iyi gidiyor. Tarihi İpek Yolu'nun canlanmasından en çok kazanç sağlayacak ülkelerden biri de Türkiye.



TÜRKİYE YERİNİ ALIR

1964 yılında ABD Başkanı Lyndon B. Johnson'dan gelen o meşhur mektupta "Kıbrıs'a çıkarma yaparsanız bizim verdiğimiz NATO silahlarını kullanamazsınız" deniyordu. Başbakan İsmet İnönü de siyasi literatüre geçen "Yeni bir dünya kurulur, Türkiye'de orada yerini alır" sözüyle yanıtlamıştı o mektubu.

İşte Çin'in bu ticari hamleleriyle o yeni dünya düzeni kuruluyor. Batı ülkeleri Çin'in artan hegemonyasına karşı Çin ürünlerine ambargo uyguluyor ama son raporlara göre Çin, 2032 yılında ABD'yi geride bırakıp, dünyanın en güçlü ekonomisine sahip olacak.

Bizim muhalifler ABD ve Avrupa'nın baskısıyla Türkiye ekonomisinin çökmesini hayal ede dursunlar Avrupa Birliği geri atım attı bile. Türkiye'nin, Avrupa'nın güvenliğini sağlayan ülke olduğunu anladılar.

Özetle Türkiye sanıldığından daha güçlü pozisyonda! En kötü ihtimal gerçekleşse bile yeni bir dünya kuruluyor, Türkiye de orada yerini alır!

***



SÜVEYŞ KANALI'NIN İKİ KATI KAZANDIRABİLİR



■ Mısır, Süveyş Kanalı'ndan yılda 6 milyar dolar kazanıyor. 2023 yılından bu gelirin 13.2 milyar dolara çıkacağı öngörülüyor.

■ 1967 yılında patlak veren Arap-İsrail savaşının ardından, Süveyş Kanal'ı 8 yıl boyunca kullanılamadı.

Mısır, 1975 yılında kanalın doğusunu geri alınca kanal tekrar gemi trafiğine açıldı. Kanallar aynı zamanda büyük siyasi ve askeri koz!

■ Süveyş Kanalı'ndan yılda yaklaşık 20 bin gemi geçiyor. İstanbul Boğazı'ndan ise yaklaşık 50 bin. Ama Montrö Boğazlar Sözleşmesi yüzünden çoğu gemi Boğaz'ı bedavaya geçiyor.



■ Boğaz'dan geçiş ücretlerinin Süveyş Kanalı ile aynı olması durumunda İstanbul Kanalı'nın gelirinin yıllık 13 milyar doları geçmesi beklenebilir.

Tabii bunun için Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin revize edilmesi gerekiyor. Ya da Boğaz'dan geçiş yoğunluğu azaltılarak gemilerin İstanbul Kanalı'ndan parayla geçişini sağlayacak uygulamalar hayata geçirilmeli.

■ Kanalın yapımı doğaya ne kadar zarar verir? Trakya'nın askeri açıdan savunulmasında dezavantajlar oluşturur mu? Bu soruları bilim insanları, uzmanlar tartışmalı.

■ Ancak ekonomik ve siyasi açıdan Kanal İstanbul'un değeri, gemi kazası yüzünden Süveyş Kanalı'nın bir hafta kapanmasıyla daha iyi anlaşıldı.

■ Türkiye, kanalı yapıp, Montrö Sözleşmesi'ni de kendi lehine revize ederse büyük koz elde eder!

***



SOLDAKİ GENÇ KİM?



Bir arkadaşının doğum gününden paylaştığı fotoğrafta Seda Sayan, sanki yüz nakli yaptırmış ya da gençlik iksirini bulup 30 yaş gençleşmiş gibi değil mi?



58 yaşındaki ünlü sanatçıya estetik operasyonlar yetmemiş olsa gerek fotoğrafın filtre ayarlarını da zorlamış.

***



ALTYAZI

■ Bir insan bir başkasını cezalandırmak için hakikaten kendini öldürebilir mi doktor? Olabilir mi böyle bir şey ya?



■ Zaten intiharların çoğu başka birini cezalandırmak için yapılmıyor mu? Savcı Bey! (Bir Zamanlar Anadolu'da)