Covid-19 risk haritası ilk açıklandığında çoğumuz Batı'daki tek 'mavi' şehir Uşak'ı konuştuk, vali Funda Kocabıyık'ı tebrik ettik. "Valiler arasında tatlı bir rekabet olur" dedik ama Uşak da 'sarı' renk oldu, orta risk grubuna girdi.

★

Başarının en büyüğü devamlılık ise şu an ülkemizde salgınla mücadelede en başarılı vali, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'dır. Şırnak'ın 'mavi' kategorideki tek şehir olmasını, nüfusunun az, küçük bir yer olmasına bağlayamayız.

★

Şırnak'ın Habur Sınır Kapısı'nın yarattığı ciddi sirkülasyona rağmen 'mavi' kalması, kent yöneticilerinin salgınla etkin ve kararlı bir şekilde mücadele ettiğini gösteriyor. Vali beyin açıklamasından da başarısının rastlantı olmadığı anlaşılıyor.







★

Başarının anahtarı 540 bin nüfuslu kentte 520 bin kişinin taramadan geçirilmesi ve herhangi bir noktada vakaya rastlandığında sadece o noktayla kalınmayıp bir çap oluşturularak taramaların devam ettirilmesi.

★

Ortalama 3 bin araçlık araç giriş-çıkış trafiği olan Habur Sınır kapısında sahra hastanesi kurulması, sınırı geçen herkeste semptom taramasının yapılması, bütün araçların dezenfekte edilmesi ve sınır geçişlerinde şoför değişimi yapılması başarıda önemli rol oynadı.

★

Şırnak ve ilçelerinde 100'e yakın filyasyon ekibinin her gün sahada olması, halkının kurallara uyması da salgının seviyesini düşürdü.

★

Vali Pehlivan'ın yöntem ve tecrübelerinden diğer valiler de faydalanmalı. Salgınla daha etkin mücadele için önerim şu: Vali Pehlivan, pandemi süper valisi olsun.

***



YERLEŞİK TURİSTE NİYE SERBEST?

Üç gün önce Antalya'da Konyaaltı sahilinde bulunan bir kafede toplanan 'yerleşik yabancılar', doğum günü kutlaması yaptı. Beyaz kıyafetlerin giyildiği kutlamaya katılanlar maske takmazken, sosyal mesafe kuralına uyulmadı.



Partiye katılanlar halay da çektiklerine göre bizden sayılırlar artık! 90 ülkeden insanın yaşadığı Antalya'da yerleşik yabancı sayısı 94 bin 294.

Şimdi biz Türkler evde otururken yılın büyük bir çoğunluğunu ülkemizde geçiren 'yerleşik turist'lerin kafalarına göre takılmaları elbette haksızlık.

Antalya'da Emniyet ekipleri, Konyaaltı'nda pasaport kontrolüne başladı. Yabancıların pasaport numarasının ilk 4 hanesine göre 'yerleşik yabancı' mı ya da turist olarak mı kentte bulundukları tespit ediliyor. Bu uygulama tüm turistik şehirlerde hayata geçirilmeli.

Ayrıca otellerdeki kalabalık etkinlikler de denetlenmeli. Bazen otellerden sosyal medyaya düşen parti görüntüleri halk arasında öfke seline dönüşüyor.

Ülkece turizm sektörünün pandemiden az zarar görmesi için fedakarlık yapıyoruz. Oteller de en azından şu kalabalık parti ortamlarına izin vermesinler.

***



OZAN UCUZA GİDİYOR

Fenerbahçe ve milli takımdaki müthiş performansıyla büyük kulüplerin radarına giren Ozan Tufan'ın sözleşmesinde '20 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi yer alıyor.

Bu para az! Üstelik Ozan'ın Avrupa Şampiyonası'nda piyasa değerini yükseltme olasılığı var.

En yakın örnek; 2018'de Stuttgart'ın, Ozan Kabak'a 11 milyon Euro'ya bonservis ödemesiydi. Kabak'ın şu anki piyasa değeri 25 milyon Euro! Liverpool satın alma opsiyonunu kullanırsa Ozan'ın değeri iki katına çıkacak.

Kulüplerimiz yıldız adayı futbolcularla sözleşme yaparken serbest kalma ücretini yüksek tutmak için ellerinden geleni yapmalı.

***



İŞTE FORMA AŞKI

Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk'ün, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildiğini öğrendiği anda yaşadığı mutluluk efsaneydi.

Bize işte böyle aç, milli formayı giymekten büyük gurur duyan futbolcular lazım.



Türkiye'yi mi, yoksa Almanya'yı, Hollanda'yı mı seçeyim diye kararsız kalanlara bu video izletilmeli.

Bir Türk, Alman milli takımını seçtiğinde içinde mutlaka bir burukluk, üzüntü oluyor! Vatanının formasını taşımak daha büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı.

Yabancı formayı seçenler emekli olduklarında ikinci vatanlarında unutuluyorlar. Oysa A Milli Takımı seçip bir de başarılı oldun mu hikayeleri Lefter'ler, Metin'ler, Can'larla birlikte nesiller boyu anlatılıyor. Yolun açık olsun Alpaslan.

***



AiLELER TİKTOK'A DİKKAT!

ABD'de 12 yaşındaki Joshua Haileyesus TikTok'taki 'Blackout Challenge' adıyla bilinen dayanıklılık meydan okuması videosu çekerken nefessiz kalarak, bilincini kaybetti. Doktorlar, beyin ölümünün gerçekleştiğini ve kurtulmasının mümkün olmadığını söyledi. Özelikle pandemide eve kapanan çocuklar heyecan, aksiyon, eğlenceyi TikTok'ta arıyorlar. 'Challenge' meydan okuma videoları yüzünden daha önce de ölümler yaşandı. Bazı zor 'challenge' videolarında hile, kurgu yapılıyor ama çocuklar bunları gerçek sanıyor. Çocuk cesareti de devreye girince "Ben yaparım" diye yapılan 'meydan okuma'larda ABD'deki gibi trajediler yaşanıyor. Aileler TikTok konusunda dikkatli olmalılar.

***



MODELLERİN ÖLÇÜLERİ NORMAL DEĞİL

İngiliz manken Karen Elson, renkli moda dünyasının acımasız yüzünün mobbing olduğunu açıkladı.

■ Bir model küresel şöhret olma sürecindeyken bedeni üzerinden zorbalığa maruz kalıyor. Sürekli diyete zorlanmak genç modelleri madde bağımlılığına ve depresyona sürüklüyor.

■ Genç modeller sektör dışında kalmamak için mankenlik ajanslarının her şartına evet diyor.

■ Modeller arasında tükenmişlik sendromu yaygın.

■ Modeller mesleğe başladığında sahip olduğu ergen bedeni kadınsılaşmaya başlamasıyla birlikte mobbing devreye giriyor ve olumsuz yorumlar artıyor.

■ Örneğin Elson yaşı ilerleyince "Komik görünüşlüsün, çirkinsin ama biz seni seviyoruz" diye aşağılayıcı yorumlara maruz kalmış.

Özetle modellik elbette birçok meslekten daha avantajlı ama asıl istenen ergen vücut!

Yaşı ilerlemesine rağmen ergen vücut hatlarını korumak ise çok zor bir süreç.

Yani genç kızlar, modellerin vücut ölçülerine bakıp; "Niye ben böyle değilim" demesinler. O ölçüler normal değil ve sürdürülebilir hiç değil!