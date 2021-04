Coşkun Sabah, "Müzikte artık para yok" deyip, Eskişehir'de gezen tavuk yumurtası çiftliği kurdu. Törenle açılışını yaptığı çiftliğinde tavukları ve yumurtalarıyla gururla poz verdi.

Ünlü şarkıcı, 15 bin yarka cinsi tavuk aldığını; günlük 15 bin, aylık ise 450 bin yumurta üreteceğini söylüyor. Sabah hesabını kitabını bilir, hep karlı işlere yatırım yaptı. İleride 1 milyon yumurta da üretebilir.

Ancak haberin görüntülerinde bir şey dikkatimi çekti; çiftlikteki dar alanda çok fazla tavuk vardı. Sabah birbirinin üstüne çıkmış binlerce tavuğu gösterip "Şimdi buradalar, sonra şu mavi yere gidip yumurtluyorlar" diyor. Peki, bu tavuklar 10 metre yürüyünce gezen tavuk mu oluyor?

Sabah birçok 'free range' (serbest dolaşan tavuk) üretici gibi 'gezmeyen tavuk çiftliği' açmış olabilir! 'Free range' suistimale açık bir ifade. Yani tavuklar sürekli çayırda, kırda dolaşıp solucan, böcek yemiyor. Dar bir alanda da birkaç adımı atınca gezmiş sayılıyorlar.

Bence Coşkun Sabah lebalep tavuk çiftliğinde uduyla 'Anılar' şarkısını söyleyip gezemeyen tavuklarına moral vermeli!







VİZYON BAŞKAN, FAZIL SAY'I ARABESKÇİ YAPTI

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Fenerbahçe'ye kahroldukça içini Twitter'a döküyor. Üstat, Malatya'ya puan kaybettiğimiz maçtan sonra o kadar kederlendi ki, şu tweet'i paylaştı:

"Kaç milyon Fenerbahçeliyiz dostlar? 35 milyon? Kaç yıllık çile bu? Siz söyleyin? Bu durum? Ruhsuzluk, vizyonsuzluk, inançsızlık ve hatta yeteneksizlik! Ne bu? Ve bu 'çile' niye seyredilsin ki?" Binlerce Fenerbahçeli bu tweet'in altında buluştuk, üzüldük, kadere isyan ettik.

Vizyon başkan Ali Koç, daha ne kadar çile çekeceğiz? 'Vizyon' dedin, futboldaki bozuk düzeni değiştireceğini söyledin ama değişen Fazıl Say oldu! Saygın piyanist Fazıl Say bile psikopata bağladı, 'çile'li arabesk tweet'ler atmaya başladı!







SİTE İÇİNDE DEVLET KURMUŞLAR

Geçtiğimiz ay İstanbul- Tuzla'da 250 dairenin yer aldığı lüks bir sitede yönetimin kestiği skandal cezalar haber olmuştu.

Site sakinleri, site yönetimi tarafından 'Asgari ücret cezası' adı altında kendilerine cezalar kesildiğini, cezaları ödemeyince araçlarının otoparka alınmadıklarını açıklamıştı. Yönetim, bu saçma cezaları ödemeyenleri iş yerlerine e-mail ile şikayet etmişti.

Bu akıl almaz olaylar gündem olunca yönetimde normalleşme bekleniyordu, lakin tam tersi oldu.

Site sakinlerinden Gülgün Kolkanatlı olayın kamuoyuna yansıması sonrası para cezası aldıklarını açıkladı: "Olayı basına duyurduğumuz için, basında yer alan görüntülerde bulunan herkese bin ile 2 bin lira arasında cezalar kesildi." Bu nasıl bir yönetim?

Apartman, site yöneticileri genelde emekli askerler olur. Acaba bu sitede emekli askerler darbeyle yönetimi ele geçirip, kendi cumhuriyetlerini mi kurdular?

Yoksa yönetimi mafya mı ele geçirdi?

Yönetim, cezaları ödemeyenlerin su sayaçlarını bile kesmiş! Bir sene içerisinde üç aidat zammı, üç de gizli zam olmak üzere altı kez zam yapılıyorsa, site yönetim seçimleri sürekli erteleniyorsa bu çılgın yönetim, site içinde resmen devlet kurmuş demektir!

Devlet içinde devlet olmaz! Acilen bu siteye kayyum atanmalı!



OTOMOBİLLERİN HIZI 180 OLSUN MU?

Volvo firması, trafikte ciddi yaralanma ve hayat kayıplarını engellemeye yardımcı olmak amacıyla radikal bir karar aldı. Artık her yeni Volvo otomobilde maksimum hız 180 km/s ile sınırlanacak.

Bazıları bu kararı sürücü özgürlüğünün kısıtlanması olarak gördü, "Hız sınırını herkes kendi belirler" diyorlar.

Bazıları da "Ben zaten şehir içinde 80-100 ile şehirler arasında da 120-130 hızla gidiyorum ama sırf hava atmak ya da adrenalin artırmak için biri 200-280 km/s hız yapınca başkalarının da hayatını tehlikeye atıyor" diyor ve Volvo'nun kararını destekliyor.

Yollar drift, makas atma tutkunlarıyla dolu.

Trafikte en çok can kaybı aşırı hızdan kaynaklanıyor.

Volvo kendi güvenli araç imajını da destekleyen cesur bir karar aldı gibi gözüküyor ama şirketler için her zaman kar etmek önceliktir. Volvo hız sınırını düşürüp daha verimli motor tasarımlarına ağırlık veriyor ve geleceğe yatırım da yapıyor olabilir.

Elektrikli araca dönüşüm başladı. Elektrikli araçlarda uzun menzil için akü kapasitesi, güçlü motordan daha önemli olacak.

Yine de birçok insan "Aracım 250-280 hız yapsın ama ben o kadar hızlı gitmem diye düşünebilir. Bazen yol müsait olunca bilinçli sürücüler bile arada hız yapmak istiyor. Bilinçli şoför olsanız da hız, ölüm riskini artırıyor!

SCOOTER TERÖRÜ!

Ali Elmacı adlı bir ustanın, "2 saattir atölye kepengime bağlanan martı yüzünden kapımı kapatamıyorum. Firma şikayetimle ilgilenmiyor!" diye attığı tweet tartışma yarattı.

Kimileri Elmacı ile dalga geçip "İki saat bekleyeceğine, aracı 3 liraya kiralayıp başka yere bağla" diye akıl verdiler.

Mesele 3 lira değil, adam yanlış bir uygulamayı ifşa edip hakkını arıyor.



TAKILIP DÜŞENLER VAR

Bu martı ve benzeri 'elektrikli scooter'lar yüzünden Beşiktaş kaldırımlarında yürüyecek yer kalmadı.

Müşteriler işleri bitince gördükleri ilk ağaca, elektrik direğine, apartmanların kapısının önüne bağlıyorlar bu araçları. Geçenlerde yaşlı bir teyzenin ayağı takıldı, az daha düşüyordu. Bu araçlar yüzünden bazen bebek arabaları kaldırımdan geçemiyor. Martı CEO'su "Yerli ve milliyiz" diye verdi gazı, aldı belediyelerden izni. Şimdi şehrin merkezi noktalarında kaldırımları otopark gibi kullanıyor. Siz para kazanacaksınız diye insanlar kaldırımda yürüyemeyecekler mi?







ALTYAZI

"Bilmiyorum... Bence erkekler, kadınlardan daha romantik. Biz evlendiğimizde sadece tek bir kadına bağlı oluyoruz. Kayıtsız şartsız... Biriyle tanışıyoruz, 'Eğer onunla evlenmezsem, aptalın tekiyim' diyoruz. Ama kadınlar, ihtimaller arasından en iyisini seçiyorlar." (Blue Valentine)