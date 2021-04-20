Turkuvaz Medya'nın yeni kanalı VAV TV Ramazan'la birlikte yayın hayatına başladı. İslam kültür ve medeniyeti alanında ilim, fikir ve düşünce hayatına dair konuların işlendiği kanalın sloganı ise; "Gerçek bilgi, doğru yorum." Tam da ülkemizde İslam'ı anlatmada ihtiyaç duyulan yaklaşım bu. Çünkü bu alanda ülkemizde ne kadar çok yazılı görsel yayın yapılsa da bilgi kirliliği, özellikle de yorum alanında yanlışlara imza atılıyor. Özellikle Z Kuşağı'na ulaşılamıyor. İşte bu noktada Turkuvaz Medya maddi, manevi büyük sorumluluk alarak, hem de pandemi döneminde, ülkemize gerçekten kıymetli bir kanal kazandırdı.



Her yeni kanal açıldığında "Sorumluluğu artıyor" dediğimiz Turkuvaz Grubu Tematik Kanallar Başkanı Abdulhalik Çimen; A Spor, A News, A Para derken şimdi de VAV TV'yi yayın hayatına kazandırdı.

Çimen'in, Sabah'tan Muhammed Uzun'a verdiği röportajda en çok dikkatimi çeken açıklaması şu oldu: "Bir Anadolu medeniyetinin televizyonu olacak. Anadolu, Doğu ve Batı medeniyetleri arasında sıkışmış bir yerde değildir. Anadolu, bu iki medeniyeti de reddetmeyen, bizzat bu iki medeniyet arasında merkez konumdadır... Yayınlarımızda hiçbir şekilde siyasi içerikler olmayacak."

Kutuplaşmanın arttığı şu günlerde Çimen'in bahsettiği dinimizin ve kültürümüzün birleştirici güzelliklerini öne çıkaran bu yayın politikasına toplumun çok ihtiyacı var aslında.



SANKİ AYASOFYA'DA GİBİ

VAV TV'yi birkaç gündür izliyorum. İlk dikkatimi çeken VAV TV'nin stüdyosuna Ayasofya-i Kebir Cami- i Şerifi konseptinin uyarlanması oldu. Revaklardan kubbeye, hat levhalarına kadar birçok detay gerçeğine yakın bir şekilde stüdyoya uyarlanmış. Son teknolojiyle donatılmış geniş stüdyolarda 4K yayın yapan VAV TV'yi izlerken sanki kendinizi Ayasofya Camisi'nde gibi hissediyorsunuz. 'Muhabbet Kapısı' programını izledim. Tuğrul İnançer ile yapılan muhabbet de keyifliydi. Gerçekten muhabbettin kapısı aralandı. Mustafa Akar ve Sabah Daily News Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay'ın 'Millet Kıraathanesi' programında da kitaplardan kütüphanelere, kitapla insanın ilişkisine uzanan renkli sohbet, soba başında yapılan eski kıraathane sohbetlerini hatırlatıyordu. Özellikle gençler bu programı kaçırmasın.



Psikolog Nihan Yaşaroğlu'nun sunduğu 'Kendini Bilmek' programında ise Prof Dr. Sefa Saygılı ile çocuklarla yaşanan sorunlar derinlemesine incelendi. 'İslam Işığında Günümüz Meseleleri' programında Dr. Hüseyin Kayapınar oruç ibadeti hakkında faydalı bilgiler paylaştı. Bunlar gibi tarihten edebiyata, psikolojiden sağlığa, musikiden hat sanatına onlarca zengin içerikli program, belgeseller ve filmler yer alıyor VAV TV'de.

Kanalda başta Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu olmak üzere, Prof. Dr. Ekrem Demirli, Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Prof. Dr. Recep Şentürk, Prof. Dr. İsmail Güleç, Prof. Dr. Kerim Buladı gibi alanında uzman birçok akademisyen yer alıyor. Hepsi İslam ve Türk medeniyetine dair bilgi ve birikimlerini izleyicilere sunacaklar.

VAV TV, daha yayın hayatının ilk haftasında büyük emek ve titizlikle ortaya çıkarılmış bir kanal olduğunu hissettirdi. Gerçekten çok zengin bir içeriğe sahip olan VAV TV'yi keşfedin, mutlaka ilginizi çekecek yapımlar bulacaksınız.

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BİR SEN EKSİKTİN BALON BALIĞI

Antalya'nın Lara bölgesinde avlanan balıkçılar, Örnekköy Plajı'na 100 metre mesafede onlarca balon balığı görüntüledi. Maşallah hepsi kocamandı. Siyanürden 1200 kat daha zehirli bu balıklar yüzünden ülkemizde beş kişi hayatını kaybetti.

Bir çocuğun parmağını kopartmasıyla da haber olan bu balıkların dişleri metali koparacak kadar keskin. Tam bir istilacı tür, kendi boyutlarındaki balıkları bile yiyor ve çok hızlı ürüyorlar.

Devlet 'Kuyruğunu getir 5 lira al' projesini hayata geçirdi ama balon balıklarıyla baş etmek çok zor. Son 30 yılda tropikleşen Akdeniz'de balon balıkları baskın tür oldular.

Balon balıkları yumurtlama döneminde mutlaka gırgırla avlanmalı ama bu da kesin çözüm değil.

Bu balık türü hakkında uyarıcı kamu spotları yayınlanmalı, halk bilinçlendirilmeli. Balon balıklarıyla yaşamayı öğrenmekten başka çaremiz yok!

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AVRUPA NEREDE BU ÇOCUKLAR?

2018 yılından itibaren yakınları olmadan Avrupa'ya giden 18 bin 292 çocuktan haber alınamıyor. AB Komisyonu, sorumluluk konusunda üye ülkeleri işaret ediyor.

Büyükler Ege'de boğulmaktan kurtulursa, adına kamp denilen sefil yerlerde yaşam mücadelesi veriyor. Çok azı Avrupa'ya kabul ediliyor. Kayıp çocuk göçmenler ise organize suç örgütleri tarafından zorla çalıştırılıyorlar. Acaba kaçı seks kölesi oldu, kaçı organ mafyasının eline düştü?

Sorsanız en demokrat, en medeni Avrupa'dır!

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İŞTE MASKE BUDUR

Pandemi sürecinde 335 kişisel koruyucu donanımın denetlendiği ve 41 maske markasının güvensiz ürün olarak tespit edildiği açıklandı. Güvensiz markaların isimleri paylaşıldı. Bu sahte maske haberinden sonra üç maske takmaya mı başlasak acaba?

Covid-19'a karşı korunmanın en önemli yolu maske takmak ama çoğu insan ceza yememek için göstermelik maske takıyor. Toplu taşımadan inince elini yüzüne götürürsen geçmiş olsun!



Maske demişken 360 derece koruma sağlayan filtreli siperlikli yeni bir maske çıktı. Sadece koronavirüsten değil diğer virüsler, bakteriler ve hava kirliliğinden de koruyor. 5 katmanlı ve motorlu filtre sistemine sahip. İşte maske dediğin böyle korumalı.

Peki, kaç kişi bu pahalı maskeye para verip, astronot gibi dolaşır?

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İKİNCİ 'GENÇ SEMİH' OLMASIN!

Göztepe'ye 3 gol atan Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu için "Kerem daha genç, yavaş yavaş ilk 11'e girecek, kazanırken kaybetmeyelim" tarzı yorumlar yapılıyor. Umarım Kerem'in de sonu 'Genç Semih' gibi olmaz. Fenerbahçeli Semih Şentürk 'o daha genç' diye yıllarca yedek kulübesinde bekletildi ve 'genç Semih' olarak emekli oldu.

Avrupa'da takımlar yaş ortalamasını 22-25'e indirdi. Artık şu 'Genç futbolcu daha vakti var' düşüncesinden kurtulalım. Avrupa'da Kerem gibi 22 yaşındaki gençler, kariyer transferlerini yapıyor.

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ALTYAZI

"Mutlu olmak her şeyin yolunda olması demek değildir. Mutlu olmak, görmezden gelme konusunda ustalaşmak demektir." (A Beautiful Mind)