Ajans Press'in, 2021 Birleşmiş Milletler verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye'de her yıl 7.7 milyon tondan fazla gıda israf ediliyor. Kişi başına 93 kilogram yiyecek çöpe atılıyor.

Kişi başı gıda israfında Kongo Cumhuriyeti ve Meksika'dan sonra Türkiye dünyada üçüncü sırada yer alıyor.

"Her şey dahil otellerde, restoranlarda gıda israfı yaşanıyor" diyorsanız yanılıyorsunuz! Rapora göre, israfın yüzde 61'lik kısmı evlerde, yüzde 26'lık kısmı gıda hizmeti veren yerlerde, yüzde 13'lük kısmı ise gıda satıcılarında meydana geliyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de salgın yüzünden ekonomide sorunlar yaşanıyor. Sokak röportajlarında vatandaş en çok gıda fiyatlarındaki artıştan şikayetçi ama gıda israfında dünyada üçüncüyüz!







Gıda fiyatları sürekli artıyor ama israfın yüzde 61'lik kısmı evlerde gerçekleşiyor. Bu ne yaman çelişki! Eğer bu raporda bir hata yoksa marketten aldığımız yiyecekleri resmen çöpe atıyoruz demektir!

Bunun gibi birçok şaşırtıcı veri var aslında. Örneğin 30 Avrupa ülkesinin yer aldığı otomobil satışları sıralamasında 2019'da 9. sırada bulunan Türkiye, 2020 yılında 3 basamak yükselerek 6. ülke oldu. Otomobil pazarı bu dönemde tüm Avrupa'da daralırken, Türkiye satışlarını artıran tek ülke oldu.

Salgının ekonomiye en büyük darbeyi vurduğu 2020'de bile ülkemizde 1 milyon 499 bin konut satıldı.

Ekonomik koşullarla ilgili oluşan algı ile ülkedeki harcamalar arasında büyük fark var. Ülkede ekonomik kriz var ama gıdayı en çok israf eden üçüncü ülkeyiz, en çok konut satılan ülkeler arasındayız, otomobil satışında da Avrupa'da tek artış gösteren ülkeyiz! Bu ne yaman çelişki!







'KRİPTO TOSUNCUK' 2 MİLYAR DOLARIN ŞİFRESİNİ UNUTMASIN YETER!

Nüfusa oranla en çok kripto para kullanımında Türkiye, dünyada 4'üncü, Avrupa'da ise ilk sırada yer alıyor... 80'lerde bankerler türemiş ve birçok insan parasını kaybetmişti. Kripto para yatırımında da benzer bir furya yaşanıyor diye defalarca yazdık. Bill Gates bile "Elon Musk kadar paranız yoksa dikkatli olun" uyarısında bulunmuştu.

Korkulan oldu, kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla aranan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'a kaçtı. Oradan da 'Tosuncuk' gibi kayıplara karışır!

Özer'in 391 binden fazla kişiyi mağdur ettiği ve dolandırılan paranın miktarının 2 milyar dolar olduğu söyleniyor. Eğer iddialar doğruysa Özer, ülke tarihinin en büyük bireysel vurgununa imza atmış olacak ve Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'un tahtına geçecek.

Thodex'in reklam kampanyasında Pınar Deniz, Mine Tugay, Özge Ulusoy, Deren Talu ve Ebru Şallı gibi ünlü mankenler son model otomobillerin önünde poz vermişti. İnternet reklamlarında genç insanların nasıl kripto para ile lüks hayata kavuştuğundan bahsediliyordu!

Başta gençler olmak üzere birçok insan bu reklamlara kandı. Öz sermayesiz, teminatsız, devletsiz dijital paraya güvenmeyin diyorduk. "Biz 1 ayda yattığımız yerden on binlerce lira para kazanıyoruz, siz çalışın enayiler" diye mesajlar geliyordu.

Şimdi Özer'in götürdüğü 2 milyar dolar ne parası oluyor? Üstelik 2 milyar doları da hiç zahmet etmeden taşıyacak. Kripto para cüzdanının şifresini unutmasın yeter!







GÜLE GÜLE SELAHATTİN AĞABEY

Kıvrak zekası ve keskin mizahıyla her yazısında gülümseten Selahattin Duman'ı da kaybettik. Bab-ı Ali ekolünden gelen, uzun süre Sabah gazetesinde, daha sonra Vatan'da yazılarına devam eden Duman, geçtiğimiz yaz İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonrası ortaya çıkan çeşitli kalp rahatsızlıklarıyla mücadele ediyordu.

Ve sıkıcı sağlık sorunlarından bile Oksijen'deki köşesinde mizah çıkarmayı başarıyordu. Kişileri ve olayları karikatürize etme, atasözleri ve deyimleri kullanmada uzmandı.

Gazeteciliğe, yazmaya merakı olan gençler mutlaka Selahattin ağabeyin yazılarını, kitaplarını okumalı. En sıkıntılı dönemlerde bile bize umut ve neşe aşıladığın için teşekkürler Selahattin ağabey.







KAZAYA DAVETİYE...

Yemek Sepeti'nde ülke tarihinin en büyük veri hırsızlığı yaşandığından şirketle ilgili sürekli şikayetler geliyor. Sanki Pandora'nın Kutusu açıldı! Kullanıcılar hem verilerin çalınmasından hem de aldıkları hizmetten şikayetçi.

Restoran sahipleri Yemek Sepeti'nin sipariş başına kestiği komisyona isyan ediyor. Bazı şirket çalışanları ise hız baskısı yapıldığını, yoğun iş temposunda çalıştırıldıklarını iddia ediyor. Örneğin bu fotoğrafla "Minimum işçiyle maksimum iş yükünü kaldıramıyoruz... Neredeyse her gün kaza haberi geliyor" notu paylaşıldı.

Ayaklarının arasında kocaman damacana, arkada birçok sipariş poşeti dolu. Eğer bu şartlarda motokuryeye hız baskısı da yapılıyorsa kazalar kaçınılmaz oluyor. Çalışanlarına iyi şartlar sunduğunu iddia eden Yemek Sepeti bence özeleştiri yapmalı!







'ANWAR'DAKİ ŞANSI İSTİYORUM'

Model Anwar Hadid, sevgilisi Dua Lipa ile bir fotoğrafını paylaştı. Anwar'ın annesi de bu fotoğraftan Dua Lipa'yı keserek "Her şeyim" notuyla sadece oğlunu paylaştı. Bu hareket kesin kavga nedeni ama Dua Lipa'dan hiç tepki gelmedi.

Şu sıralar erkeklerin en kıskandığı kişilerden biri Anwar Hadid. Sevgilisi Dua Lipa, fazla söze gerek yok. Kardeşleri Gigi-Bella Hadid. Onların sayesinde mankenliğe başladı ama başarılı değil. Babası desen emlak kralı Mohamed Hadid.

Anwar öyle yakışıklı biri gibi de durmuyor. Sonuç doğduğun ev kaderini belirliyor. "Anwar'daki şansı istiyorum" diyen gençlere hak vermemek elde değil.







