Tamamlanan 'kedi yolu'nun ardından ana kablo montajının sürdüğü 1915 Çanakkale Köprüsü'nün silüeti belirginleşmeye başladı. Şu görüntüye bakar mısınız? Nasıl heybetli ve estetik! Hizmete girdiğinde 'dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alacak köprü, renk, figür gibi farklı özellikleriyle özgün mimariye sahip.



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649'u mühendis 5 bine yakın personel, 895 iş makinesiyle gece gündüz çalışıyor. Köprü inşallah Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde, 18 Mart 2022 tarihinde açılacak.

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Hep köprünün görüntülerini izliyoruz ama karada da bağlantı yollarındaki çalışmalar devam ediyor. Malkara Kavşağı ile Umurbey arasındaki 84 kilometrelik kesimde toprak ve üst yapı işleri devam ediyor. Gelibolu ile Eceabat ilçeleri arasında 47.5 kilometrelik bölünmüş yol yapımının ise 26.5 kilometresi tamamlandı.

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Yerli otomobile, Marmaray'a, Avrasya Tüneli'ne, Şehir Hastaneleri'ne, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerine 'hayır' diyen 'istemezükçüler', Çanakkale Köprüsü'ne de 'hayır' demişti. Genelde Osmangazi Köprüsü ile karşılaştırıp, köprünün araç garantisini yüksek buluyorlar. Osmangazi'nin alternatifi çok. İzmit Körfezi'ni dolaşarak ya da feribotla karşıya geçebilirsiniz ama Çanakkale Köprüsü'nde alternatif yol yok. Sadece feribot var. Bayramlarda ve yaz döneminde feribot kuyrukları kilometrelerce uzuyor, bazen karşıya geçmek beş-altı saat sürüyor. Ama Çanakkale Köprüsü bitince basıp gaza geçeceksiniz!

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Kış döneminde hava koşulları nedeniyle aksayan Çanakkale Boğazı'ndaki deniz ulaşımının yol açtığı trafik yoğunluğu da köprü sayesinde azalacak. Vakit ve yakıt tasarrufu sağlanacak. İki kıta arasındaki yolculuk 6 dakikaya inecek. Ayrıca Çanakkale'yi geçmenin ikinci bir alternatifi olacak.

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Köprünün başta Çanakkale, İzmir ve Çeşme olmak üzere bölgeye büyük ekonomik katkısı olacak. Turizm geliri artacak. Çanakkale gelişecek.



HERKES DUA EDECEK



Vergilerimizle yapılan devasa projeler bugün maliyetli gözükse de gelecekte üzerinden her geçen vatandaşın duasını alacaktır. İnsanlar geçicidir, eserleri kalıcı. Tarihe geçen liderler hep geride bıraktığı eserlerle anılır. 15 Temmuz Köprüsü'nden geçerken, "Köprü yapılmasın" diyenleri hatırlayan var mı? Çanakkale Köprüsü'nde karşıya 6 dakikada geçerken de insanlar "Eskiden dört-beş saat feribot beklediğim olurdu" diyecek. Köprüyü yapanlara dua edilecek ve kimse 'istemezükçüleri' hatırlamayacak!

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SAHTE RANDEVU ALIP DOLAŞANLAR



Kapanma günlerinde hastanelerden sahte randevu alıp, polise hastaneden gelen mesajı gösterip yasağı delen binlerce insanın olduğuna dair yorumlar yapılıyor. Normal günlerde bile işiniz çıktığında randevuyu hemen iptal etmek bir insanlık görevidir. Böylece başka hastaya yer açarsınız. Ama bu sahtekârlar sahte randevu alarak sağlık personelinin ve hastaların virüs riski yüksek hastane ortamında daha fazla beklemelerine neden oluyor.

Avrupa'da hastanedeki randevusuna gelmeyenlere ceza kesen ülkeler var. Bizde de geçerli mazeret gösteremeyen kişilere caydırıcı cezalar kesilmeli.

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ALTYAZI

"En zoru ne biliyor musun? İ



nsanın kendi kendini teselli etmek zorunda kalması." (Lost in Translation)

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FRANSA BU DAVAYI KONUŞUYOR



Fransa'da Müslüman genç Kobili Traore, 2017'de Yahudi komşusu Sarah Halimi'yi üçüncü kattan atarak öldürdüğünü kabul etmişti. Temyiz Mahkemesi, Traore'nin olay anında 'uyuşturucunun etkisi altında' olduğu gerekçesiyle yargılanamayacağı yönündeki kararı onayladı. Mahkeme "Olay anında ruhsal rahatsızlık nedeniyle muhakeme yeteneğini ve kontrolünü yitiren kişi, cezai olarak sorumlu değildir" diyor.



Hem bu tartışmalı karar hem de cinayeti işleyenin Müslüman, kurbanın da Yahudi olması Fransa'nın gündemine oturdu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Uyuşturucu kullanmaya karar verip sonra çıldırmak, bana göre cezai sorumluluğu ortadan kaldırmamalı" diyerek yasal düzenlemeye gidilmesi gerektiğini söyledi. Yargıtay Başkanı da "Cumhurbaşkanı yargıya karışamaz" diye tersledi.

Fransız mizahı da olaya el attı ve bu karikatür büyük ses getirdi. Karikatürde '-Nürnberg Mahkemesi bugün olsaydı- Uyuşturucu madde etkisinde hezeyan nöbetine girdikleri için sanıkların cezai ehliyeti olmadığına hükmediyorum!' yazıyor.

Bu olay bizde yaşansa Twitter mahkemesinin dediği olurdu!

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MUHTEŞEM BURAK



Fransa'nın konuştuğu bir diğer konu da milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın Lille'deki müthiş performansı. Lille'de 24 maçta beş asist yapıp, 12 de gol atan Burak, milli takımda da iyi gidiyor.

Galatasaray yönetimi düşük maliyetli Burak yerine Falcao'yu transfer ettiği için pişman. Burak 35 yaşına inat performansını artırdı, böyle giderse 38'i de görür.

Milli takımın diğer mevkilere göre en sorunlu hattı forvetti ama şimdi Burak bize güven veriyor. Enes, Cenk Tosun da performansını artırırsa milli takım Avrupa Şampiyonası'nda büyük işler başarabilir.

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FENERBAHÇE'NIN KIYMETLİSİ

Bazı futbolcular kötü oynadığında daha çok taraftarın gözüne batıyor. Caner Erkin de böyle bir futbolcu. Hakemlerle çok tartıştığı, kolay kart gördüğü ve bazen adam kaçırıp gole neden olduğu için mi taraftarın Caner'e tahammülü yok, bilmiyorum. Ama Caner bu sezon 29 maçta dokuzuncu asiste ulaştı. Bir sol bek oyuncusu için dokuz asist müthiş bir rakam.

Caner'in Fenerbahçe'den ayrılışı büyük kayıptı, Beşiktaş'ın son iki şampiyonluğunda önemli pay sahibiydi. Birçok orta saha oyuncusundan daha çok asist yapan Caner'in değeri oyun sıkışınca yaptığı gollük ortalarda daha iyi anlaşılıyor. Özetle taraftar Caner'in kıymetini bilmeli.