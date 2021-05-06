Pandemi yasakları yüzünden işsiz kalan müzisyenler için başlatılan "Hepimiz İçin Ses Ver Türkiye" akımına destek olmayan Tarkan için Hıncal Ağabey "Tarkan benim için bitti!" dedi. Tarkan, Açık Hava konserlerini kaçırmayan, kariyerini başından itibaren en zor dönemlerinde bile kendisini destekleyen Hıncal Ağabey'in böyle bir yazı yazacağını tahmin eder miydi?

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Hıncal Ağabey bu! Vezir de eder, rezil de! Öyle bir yerden yakalar, öyle haklı bir eleştiride bulunur ki, milyonların vicdanı olur! Tahmin etse Yıldız Tilbe'nin 'Challenge/ Meydan Okuma' çağrısını "Neye hizmet edeceğini pek anlamadım" diye ukalaca geri çevirir miydi?

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Müzik piyasasının zirvesinde bir şarkıcı, parasızlıktan enstrümanlarını satan meslektaşları için böyle duyarsız olabilir mi? Ne yazık ki, oldu! 20 saniyelik bir şarkı paylaşımında bile bulunmayı çok gördü!



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Tarkan'ın hiç mi danışmanı yok? O paylaşımı yaparken "Aman bu yardım çığlığını geri çevirme" demedi mi kimse? Hıncal Ağabey çok acı söylemiş; "Tok, açın halinden anlamaz"! Hıncal Ağabey yazınca Tarkan'ın bu ayıbı tüm medya sitelerine haber oldu! Müzisyenler Tarkan'ın bu ayıbını hiç unutmayacak, hep hatırlayacaklar.

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Sahi Tarkan zor durumdaki meslektaşları için hiç yardımda bulundu mu? Dünyada bu tür krizlerde yıldızlar hemen devreye giriyor. Bizim Megastar ise yardım çağrısını ukalaca geri çeviriyor, hem de kendisine en kıymetli şarkısı 'Kış Güneşi'ni hediye eden Yıldız Tilbe'nin kalbini kırarak.

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Umarım ünlü şarkıcı Hıncal Ağabey'in yazısını dikkatlice okuyup özeleştirisini yapar. Tarkan'ın yerinde olsam hemen özür diler, kampanyaya destek olur, hatta maddi yardımda bulunurdum!

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Hadi Tarkan top yine sende! Hıncal Ağabey'in 'Challenge/ Meydan Okuma'sı bir fırsat aslında.

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PANDEMİDE ÇOCUK OLMAK

Sinop'ta bir sitede polis aracından saklanan çocukların görüntüsünü görünce içim cız etti. Bu görüntü pandemi sürecinin sembollerinden biri olabilir. Bu görüntünün NFT hakkını alan ileride zengin olur!

Covid-19 salgınından en çok etkilenen çocuklar oldu. Eğitimden geri kaldılar. Tablet, bilgisayar bağımlısı oldular, çocuklarda miyop oranları da arttı. Dışarıda oyun oynayarak geçirecekleri en güzel dönemleri evde geçiriyorlar.



Ne yazık ki, salgın var yapacak fazla bir şey yok! Özellikle virüs mutasyona uğradıktan sonra çocuklar da risk grubuna girdi.

Aslına bakarsanız polisler genelde çocukları görmezden geliyor, idare ediyorlar. Onların da çocukları var. Polislerin de işi zor, vakalar azalsın, kurallara uyulsun diye vatandaşla çok karşı karşıya geldiler, çok yıprandılar. Polisin görevini yaptığını unutmayalım! Ve bu fotoğrafa iyi bakalım, çocuklarımız için kurallara uyalım.

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ANTALYA BELEDİYESİ NEDEN AKSİYON ALMADI?

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle pazarlar kapatılınca Antalyalı çiftçiler ellerinde kalan tonlarca mahsulü çöpe döktü.

Pazarlar açık kalsa virüsün bulaşma riski artıyor, kapalı kalsa ürün çöpe gidiyor. Gerçekten zor bir durum. Dünya tarihinde daha önce hiç yaşanmamış bir salgında her şeyi kusursuz yönetmek maalesef mümkün olmuyor.

Bir önlem bazen başka bir sorun yaratıyor.

Geçtiğimiz ay patates, soğan tarlada kalmasın diye aksiyon alındı ve yoksul vatandaşlarımıza dağıtıldı. Aynısını Antalya'da da yapabilirdik.

Antalya'nın CHP'li belediyesi ve vali keşke inisiyatif alabilseydi.



YASA ÇIKMALI

Şimdi pazarlar açıldı ama yazık oldu o kadar ürüne.

Markette 8-10 liraya satılan salatalığa, domatese 1 liraya bile alıcı bulunamaması bir sistem sorunudur. Bu tür krizlerde çiftçinin ürününün çöpe gitmesini önleyecek uygulamalara ihtiyaç var.

Çiftçi-aracı firma/ hal/ market-pazar üçgeninde anormal fiyat artışlarını denetleyecek yasa da bir an önce tam anlamıyla hayata geçirilmeli. Çiftçi ve tüketicinin mağduriyetini azaltacak bir sistem, enflasyonu da belli ölçüde düşürür!

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FENOMEN OLUR

Antalya'da, maske takması için kendisini uyaran kadın polis için 'Beğendim, bana göndersenize' diyerek ahlaksız teklifte bulunan İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs önceki gün de maskesiz yakalandı. Dmitrijs, maske takılarak polis merkezine götürüldü. Klasik 'Brits on vacation' vakası... İngiliz erkekler tatile çıkınca alkolün de etkisiyle sorun çıkarırlar.



İngiliz holiganlar dünyada kara listededir.

Bu olaylar sonrası Twitter'da kadınlar Dmitrijs için "Dalyan gibi adam", "Instagram hesabını bulan varsa yazsın" gibi paylaşımlar yapmaya başladı. Dmitrijs tatilini uzatırsa fenomen olur!

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DEFANSİF OYUNCUYU DEFANSİF DİYE ELEŞTİRMEK

Emre Belözoğlu, FB'ye teknik direktör olunca ilk icraatı; takımın en iyisi Luiz Gustavo'yu yedek kulübesine çekmek oldu. Ve hemen bazı taraftarlar "Hücuma çıkarken el freniydi", "Hep yana pas yapıyor" gibi söylemlerde bulundular. Ofansif futbol oynatan bir teknik direktör böyle bir tercihte bulunabilir ama bu Gustavo'yu değersiz yapmaz.

Gustavo gibi başarılı bir defansif orta sahayı defansif oynuyor diye eleştirmek absürt. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Sosa, Pelkas, formsuz Mesut Özil vs. birlikte oynayınca orta saha kırılgan yapıya kavuştu, puanlar kaybedildi. FB'nin beğenmediği Josef'in Beşiktaş'ı sırtladığını hatırlatmak isterim. Gustavo, Josef'den daha değerli bir oyuncu. Emre, Gustavo'dan mutlaka yararlanmalı!

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Altyazı

'Bir kadının hayatına en azından bir alçak girmedikçe yetişkin bir kadın sayılamaz.' (Mr. Brooks)

