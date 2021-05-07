29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, iki İngiliz ekibi Manchester City ve Chelsea karşılaşacak. 2005 yılında yine İstanbul'da oynanan Liverpool-Milan karşılaşması Şampiyonlar Ligi'nin en unutulmaz finallerinden biri olmuştu.

Manchester City ve Chelsea finali de efsaneler arasına girebilir. Tüm dünyanın gözü İstanbul'da olacak.



Bir aksilik çıkmazsa, salgın izin verirse, finali 25 bin kişi tribünlerden izleyecek. UEFA yetkilileri ve diğer ülkelerden gelecek yetkililer ile takımların İstanbul'da yapılacak maç için harcamalarının 100 milyon TL'yi geçmesi bekleniyor. Bir de taraftarların harcamaları var.

Maddi kazancın dışında finalin bir de prestij boyutu var. Covid-19 salgını yüzünden birçok ülke uluslararası organizasyonlar düzenlemekten kaçarken Türkiye hep sorumluluk alıyor.



Örneğin Kanada, 11-13 Haziran'da Formula 1'e ev sahipliği yapması gerekiyordu. Kanada bize göre salgını daha düşük seviyede geçirmesine rağmen Formula 1'i düzenlemekten kaçınca bu görevi de Türkiye üstlendi.

Bunlar gibi başka uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapacağız. Ekonomik ve salgın gibi sıkıntılara rağmen Türkiye dev spor organizasyonlarını üstlenerek güçlü bir ülke olduğu gösteriyor. Dünya da bunu biliyor aslında, zor dönemlerde hep Türkiye'ye sorumluluk veriyor.

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RAMAZAN AYINA ÖZEL SERGİ

Kutsal Ramazan ayını ne yazık ki, evlerimizde geçiriyoruz. Bu noktada internet üzerinden de takip edebileceğiniz bir sergiden bahsedeceğim.

"Kadın Sanatçılar - Esmâlar ve Hilyeler" başlığı altında toplanan kadın tezhip sanatçılarına ait 75 eser, sanat danışmanı İbrahim Ethem Gören küratörlüğünde 12 Nisan-18 Haziran tarihleri arasında Çamlıca'daki Yıldız Holding Sergi Salonu'nda sergileniyor. Pandemi kurallarına uygun koşullarda, telefondan randevu alınarak gezilebilen serginin e-kataloğu da Yıldız Holding'in internet sitesinde sanatseverlerle paylaşılıyor.



Hat ve tezhip sanatında genelde erkek sanatçılar ön plana çıkar. Bu sergide sadece 30 değerli kadın sanatçımızın eserlerinin sergilenmesi de kadın sanatçılarımızın hat ve tezhip sanatlarına katkısını görmemiz açısından iyi bir fırsat.

Bu gördüğünüz eser ise Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'in eşi Fatma Zehra Ülker'e ait. Fatma Hanım, yüksek lisans eğitimini Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hat bölümünde tamamlamış.

Keşke hat ve tezhip sanatlarıyla ilgili medyada eleştiri yazıları çıksa, konuşsak, tartışsak. İnşallah böyle sergilerle o iklim de oluşacak.

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'HAYAT KISA EMEL, MEMELER SARKIYOR'

Bir takipçisi ünlü şarkıcı Kalben'e mesaj atarak, "Bir de zayıflasan on numara kadın olacaksın ya" dedi.

Kalben ise takipçisine "Sevgili Emel, senelerdir güzelliği zayıf olmak zannettiren bu baskıya boyun mu eğdin? Sağlıklı ve taş gibi vücudumla ne kadar çekici ve özgür hissettiğimi görmüyor musun? Ahh Emel ben senden, seni hapseden sistem adına özür dilerim. Dilerim koca memelerim, biricik göbeğim, güçlü baldırlarım, çatlaklarım, selülitlerimle en seksi kadın olarak dolaştığımda emin olur ve sen de bu neşenin ve özgürlüğün tadını alabilirsin. Hayat kısa Emel, memeler sarkıyor" sözleriyle cevap verdi. 10 numara, beş yıldız bir yanıt.

İnce bel, dik memeler, ince bacaklar vs. medya ve sosyal medyanın dayattığı bir güzellik anlayışı var. Hayattaki tek amacı Instagram'da seksi poz paylaşmak olan insanlar var.

Elbette güzellik bir avantaj ama o avantaja ulaşmak için hayatını zehir edenler de var. Mükemmel ölçülere sahip olup, Kalben gibi mutlu olamayanlar da var. Fiziksel görünüş ve kilo üzerinden insanları eleştirmeyi bıraksak artık!

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BILL GATES EŞİNE ÇİP TAKTI MI

Gates çifti'nin ayrılığına Azerbaycanlı bir sunucunun yaptığı yorum gündem oldu. Sunucu, "Deyirler ki Gates insanlara çip yerleştirib idare edecek. Adam avradıyla yola gede bilmir koyabilse avrada çip koyar" dedi.

Güzel espri ama ya çip takıp boşandıysa? Dünyanın en zengin üçüncü kişisi olan Gates'in düştüğü hale bakar mısınız? Gates'in boşanma aşamasında ilk hamlesi eşine 1.8 milyar dolarlık hisse aktarmak olmuş, devamı gelir.