İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Aylık 7.5 milyar dolar gelir elde ettiğimiz ve feda edemeyeceğimiz turizm sezonuna 20 gün kaldı. Turist rezervasyonlarının hızlanması için 5 bin vaka hedefine ulaşmamız şart" dedi.

Turizm önemli bir gelir kaynağı. Kapanmada başarılı olamazsak üç aylık turizm sezonunu da kaybedebiliriz.

Geçtiğimiz yaz sezonu öncesinde de benzer konuşmalar yapıyorduk. Öyle bir açıldık ki, bir daha toparlayamadık. Çocuklarımız 2020-2021 yılını uzaktan eğitimle geçirdi. Eğitim turizmden de önemli. Gelecek eğitim yılını da pas geçersek kayıp bir kuşak yetişir!



Esnaf dükkânını açamayınca, çiftçi ürününü pazara yollayamayınca isyan ediyor. Herkesin kendince haklı nedenleri var. Herkes birbirini eleştiriyor. Sonrasında pazarlar yine doluyor, Süper Lig'e çıkan takımlar için kutlamalar yapılıyor, otellerde kalabalık partiler düzenleniyor. Maske takan yok, markete diye gezmeye çıkan çok.

Bir tarafta kurallara harfiyen uyan vatandaşlar diğer tarafta ise yasakları umursamayanlar... Ve hep fatura devlete çıkarılıyor! Ama kimse kendi yaptığı hataları sorgulamıyor.

Şimdi kapanmanın bir hafta ya da üç gün daha uzatılması gündemde ama esnaf "Ben daha fazla dayanamam" diyor! Gerçekten yürütülmesi zor bir süreç. Kesin olan şu ki; fedakarlık yapmadan güzel günleri göremeyiz.

Kapanmayı bir daha uzatırsak, normalleşmeyi kademeli yaparsak, oteller eski hatalarından ders çıkarırsa, kalabalık partilere izin verilmezse, aşılama hızlanırsa güzel günler bizi bekliyor demektir. Sabretmekten ve kurallara uymaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok.

***



BEREN SAAT'İN EŞİNE SAYGISI YOK MU?

Oyuncu Beren Saat, 2004'te trafik kazasında hayatını kaybeden ilk aşkı Efe Güray'ın doğum gününü yine unutmadı. Saat, eski sevgilisini sosyal medya hesabından "Benim kahramanım" notuyla andı.



Ünlü oyuncu bir röportajında hayatının akışını değiştiren, oyunculuk yarışmasına katılmaya kendisini ısrarla teşvik eden Efe Güray ile ilgili şunları söylemişti: "Hayatımın aşkı... 3 yıldır birlikteydik. Hem arkadaştık, hem aşık. Bir dakikamız ayrı geçmiyordu..."

Efe'nin erken yaşta hayatını kaybetmesi, Beren'in kariyerine olan pozitif etkisi vs. önemli ve değerli. Elbette ilk aşklar da unutulmaz. Ama evli bir insanın sürekli ilk aşkından bahsetmesi, "Hayatımın aşkı", "Kahramanım" vs. demesi bence şu anki eşine yapılmış bir saygısızlık.

Sevgili Beren, Efe hâlâa aklındaysa bari yasını içinde tut, milyonlarca takipçinin olduğu sosyal medyadan 'Hayatımın aşkı' diye paylaşım yapma! Her erkek Kenan Doğulu gibi anlayış göstermez. Çok sabırlı bir insanmış.

***



TERİM'E YAPILAN HAKSIZLIK

Fatih Terim, dev derbi öncesi "Kazanmazsak alkışlarız" demişti. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de "Fatih Terim tabii ki alkışlayacak, başka ne yapacak ki... Gerekeni söylemiş Fatih Hoca..." demişti.

Haberlere bakılırsa Galatasaray'a galibiyeti getiren Çebi'nin açıklaması olmuş. Terim, oyuncularını motive ederken de Çebi'nin bu demecinden çokça faydalanmış.

Çebi'nin açıklamasında kızacak, ekstra motive edici bir söz yok ki! Her önemli galibiyetten sonra "Terim'in motivasyon konuşması galibiyeti getirdi" haberleri yapılarak Terim'in futbol zekası ve taktik bilgisine haksızlık ediliyor aslında.

***



İKİNCİ EŞ OLMADI DİYE...

Diyarbakır'da Doruk köyünde yaşayan evli ve 7 çocuk babası 37 yaşındaki Aslan Karakaş, 'ikinci eşi' olmayı reddeden amcasının kızı olan 16 yaşındaki E.K.'yi vurarak ağır yaraladı.

E.K., yaşam destek ünitesine bağlı hayata tutunmaya çalışırken, Karakaş aylardır yakalanamadı. Daha da kötüsü; Karakaş'ın eşi de E. K'nin ikinci eş olmasını istemiş.

Kadın cinayetleri konusunda sürekli devleti suçlayan kadın dernekleri, HDP ve CHP'liler eski feodal bağlarını koparamayan ailelerde kadın cinayetlerinin çok yaşandığını bilmiyorlar mı? Elbette biliyorlar ama kadın cinayetlerinden muhalefet malzemesi çıkarmak işlerine geliyor.

Kadına şiddet sosyolojik, kültürel, toplumsal, ekonomik vs. çok katmanlı bir sorun. HDP'liler bugün temsil ettikleri bölgelerde kadını hiçe sayan feodal yapıyla ilgili çalışmalar yapmazsa, tüm siyasi partiler birlikte hareket etmezse kadına şiddet vakaları daha çok yaşanır!

***



LÜKS DEDEKTİFİ

Çin'de ikinci el lüks pazarı 2.7 milyar dolara yükselince sahteciliğe karşı uzmana ihtiyaç duyuldu. Lüks dedektifi olmak isteyenler ders alıp hizmet vermeye başladı.

Kurslarda örneğin ünlü bir markanın siyah çantasının astarının pembe olması gerektiği, marka logolarının ölçüleri, sertifika bilgileri gibi bilgiler öğretiliyor. Acaba bu dersleri verenler Çinli sahte ürün ustaları mıdır? İşlerini o kadar iyi yapıyorlar ki, zenginler bile bazen sahte lüks eşya alıyor. Bizim ustalar da iyi, ünlü sanatçılar bile sahte lüks ürün alıyor!

***



YENİ HEYKEL FACIASI

Diyarbakır Havalimanı kavşağına yapılan karpuz içinde çocuk heykeli, heykel sanatında iyi olmadığımızı bir kez daha hatırlattı. Heykelde bebek vücuduna yetişkin, hatta yaşlı diyebileceğimiz insan yüzü konmuş ve sonuç ürkütücü olmuş.



Konya-Afyonkarahisar Karayolu'ndaki Nasrettin Hoca heykeli, İnegöl'de çatala batırılmış köfte heykeli kadar absürt bir heykel çıkmış ortaya.

***



"Nerede kaybediyoruz biliyor musun? Ona mesaj atıp cevap vermediğinde, merak edip ikinci mesajı attığımızda." (Mr.Poppers APenguins)