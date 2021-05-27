Şırnak'ta 14 ilden 139 sporcunun katılımıyla düzenlenen 'Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası' final müsabakasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Cudi Dağı eteklerinde artık tenis raketlerinin sesi yankılanıyor" diye duyurdu.

Eskiden Cudi Dağı denince akla ilk çatışma haberleri, PKK'nın kanlı baskınları gelirdi. Şimdi Cudi Dağı'nda yamaç paraşütü yapılıyor, büyük çaplı tenis turnuvası düzenleniyor.

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HDP belediyeleri devlet kaynaklarını PKK'ya aktarırken kimin aklına gelirdi "Cudi Cup" demek?

Bir zamanlar sadece terör meselesini konuşuyorduk.



Muhalefet "Terör ne zaman bitecek?" sorusunu ağzından düşürmüyordu.

İşte bitti, Türkiye'nin en büyük kanayan yarası tedavi edildi.

PKK eylem yapamaz duruma getirildi ama bu başarıyı konuşan yok!



1,5 TRİLYON DOLAR!

1984 yılından bu yana Türkiye, terör yüzünden 40 bin insanı kaybetti ve terörle mücadeleye 1,5 trilyon dolar para harcandı.



1,5 trilyon dolar ile yaklaşık 310 adet şehir hastanesi inşa edilebiliyor. 136 adet İzmir-İstanbul otoyolu ve sadece bir yıllık 41 milyar dolar terör maliyetiyle 35 tane Avrasya Tüneli hizmete sunulabiliyor.

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Bugün ekonomide yaşanan sorunların bir nedeni de terörle mücadeleye ayrılan kaynak aslında. Küresel güçler, Türkiye'nin hep terör örgütleriyle mücadele etmesini, ekonomisinin düzelememesini, sürekli silah almasını ve böylece ülkemize istediklerini yaptırabilmek istiyorlar. Bunu yapmak için de terör örgütlerini ve onların siyasi uzantılarını destekliyorlar.



Şu anda ülkemizin dört koldan siyasi ve ekonomik baskıyla kuşatılmasının en önemli nedeni de devletin, PKK'yı eylem yapamaz hale getirmesi!

Pandemi de yaşanan sorunları değerlendirirken terörle mücadelenin ekonomiye olan bilançosu da hesaba katılmalı.

Ve teröre karşı elde edilen büyük başarı unutulmamalı!

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RUM KESİMİ, TÜRKİYE'YE KATILSIN!

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, "Türkiye, Kıbrıs'ta iki devletli çözümde ısrar ettikçe adada hiçbir anlaşma sağlanamaz" dedi.



İyi o zaman Türk devletine katılın. Ya da tek devlet olsun, lideri de Türk olsun.

Bunlarla böyle konuşmak lazım!

Sanki sorunu biz çıkarmışız, katliamları biz yapmışız gibi konuşuyorlar!

Aslında çözüme yaklaşılmıştı ama 2004 yılında 'Annan Planı' gibi makul bir anlaşmayı dahi Rum tarafı kabul etmedi. Tamam, toplumsal hafızamız biraz zayıf ama 2004'ü hatırlamayacak kadar da değil.

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BU OYUNCU AÇ, SUSUZ ÇALIŞIR

Türkiye'nin ilk dijital oyuncusu Aypera, yapımcı Birol Güven ile sinema filmi sözleşmesi imzaladı. Aslında Aypera, Türk tasarımcılar tarafından üretilmiş yapay zekaya sahip bir dijital insan. Aypera'ya ne yüklerseniz onu size veriyor, ileride konser de verebilir.

Aypera şimdi Güven'in, senaryosunu kaleme aldığı, robotları ve insanları bir araya getireceği 'Digital Human'da rol alacak.

Şu an ABD'de çekimleri devam eden 70 milyon dolar bütçeli "b" adlı bilim kurgu filminde de Erica adlı dijital oyuncu başrolü oynuyor. Japon bilim insanları, Erica'ya, Marlon Brando'dan Robert DeNiro'ya birçok efsane oyuncunun uyguladığı 'metot oyunculuğu' yöntemini yüklediler.



Bütün 'metot oyunculuk' bilgileri, filmlerden sahneler bir yazılımla Erica'nın hafızasına yüklendi. Acaba Aypera'nın hafızasına hangi oyunculuk yöntemi eklendi? Yeşilçam yıldızları mı örnek alındı?

Yazılımını hazırlayan firmaya parasını ödediğiniz sürece dijital oyuncuyu istediğiniz kadar aç susuz sette çalıştırabilirsiniz. Senaryoyu, sahneleri anında ezberler ve siz ne isterseniz onu yapar. Sıfır kapris!

Bölüm başı 150 bin lirayı beğenmeyen dizi oyuncularının zorlu rakipleri olacak yakında, pazarlık payları düşecek.

Birol Güven'i ilerici yaklaşımından dolayı kutluyorum.

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HULK GERİ ADIM ATTI!

Üç kez Oscar'a aday gösterilen 'Spotlight', 'Hulk' gibi birçok önemli filmden tanıdığımız ABD'li ünlü aktör Mark Ruffalo, İsrail'i Filistin halkına karşı soykırım yapmakla suçlamıştı. Ve bir dönem ırkçı Güney Afrika hükümetine yapıldığı gibi İsrail'e de yaptırımların yapılmasını istemişti.

Birçokları gibi ben de bu cesur çıkışa şaşırmıştım. Çünkü İsrail'e karşı bu cesur çıkışlar yapınca Hollywood'da hemen 'kara liste'ye alınıyorsunuz.



Teklifler gelmemeye başlıyor, sektörden dışlanıyorsunuz.

Ne yazık ki, Ruffalo "İsrail'in 'soykırım' yaptığını öne süren paylaşımlar için düşündüm ve özür dilerim" diye tweet paylaştı. Ah Ruffalo ah! Hulk gibi çıkış yaptın, şimdi niye geri adım attın?

Belli ki Ruffalo, Yahudi lobisinden büyük baskı gördü ve kariyeri için geri adım attı. Çok az sanatçı Roger Waters gibi cesur olabiliyor.

Ben yine de Ruffalo'yu ilk tweet'i ile hatırlayacağım.

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SOSYAL MEDYA AĞLARI ÜZÜLECEK

ABD'nin Florida Eyaleti'nde siyasi adayların hesaplarına erişim engeli ve sansür uygulayan sosyal medya platformlarına para cezası verilmesini getiren yasa tasarısı imzalandı. Yasaya göre platformlar hiçbir siyasi adayın hesabını süresiz olarak kapatamayacak ancak 14 güne kadar askıya alabilecek. Sosyal medya platformları sadece kesin olarak suç kabul edilen bir paylaşım yapıldığında yasaklama kararı uygulanabilecek. Tartışmalı bir yasaklama kararının uygulanması halinde ilgili sosyal medya platformuna Florida'yı temsil eden eyalet adayları için kısıtlamanın uygulandığı gün sayısı kadar günlük 250 bin dolar para cezası verilecek. Hatırlarsınız sosyal medya platformları ABD Eski Başkanı Donald Trump'ı resmen susturmuş, Twitter, Facebok, Snapchat, Reddit ve Instagram hesapları kapatılmıştı. Sosyal medya ağlarının yargı dağıtması, istedikleri siyasetçilere sansür uygulamaları adalet sisteminin de önüne geçmek olarak değerlendiriliyor. Bazı ülkeler bu sorunu gidermek için yasa hazırlıyor. Twitter, Türkiye'de de siyasetçilere ve bürokratlara sansür uygulamıştı. Florida'da çıkan yasayı bizim hukuk uzmanları incelemeli ve benzer bir yasa tasarısı hazırlanmalı!

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Altyazı

"İnsanları kötü yapan para değildir, sadece içindeki şeylerin yüzeye çıkmasına izin verir." (Black)

