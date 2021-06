Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, gazetedeki başarılı işlerinin yanı sıra Twitter'da da çok aktif. Algı oyunlarına karşı yedi düvelle mücadele ediyor! Kıran dün Eyüp Gökhan Özekin'in "Bize alçaklığın fotoğrafını çekebilir misin @ Reuters?" mesajlı tweet'ini 'RT' yapınca dikkatimi çekti.



Dünyaca ünlü Reuters haber ajansı Twitter'dan "Turkey to further ease restrictions from July..." (Türkiye Temmuz'dan itibaren kısıtlamaları daha da gevşetecek) spotlu bir haber paylaşmış. Haberde fotoğraf olarak çöp torbalarının, kepenkleri inmiş dükkanların ve sokakta kağıt toplayan bir gencin olduğu kasvetli bir sokak fotoğrafı paylaşılmış.

Aynı haber ajansının kısıtlamalar ve kısıtlamaların hafifletilmesiyle ilgili farklı tarihlerde İngiltere, İrlanda ve Fransa ile ilgili yaptığı haber paylaşımlarında kullandığı fotoğraflar ise cıvıl cıvıl, sevimli, insana yaşam enerjisi veriyor. Örneğin İngiltere'de insanlar güzel havanın tadını çıkarmak için çimenlere oturmuşlar. İrlanda'da bir anne ve çocuğu yemyeşil bir parkta ördeklere bakıyor. Sanki kartpostal fotoğrafı gibi. Fransa- Paris'te gençler nehir kenarında toplanmış, normalleşmenin tadını çıkarıyorlar.



İngiltere, İrlanda ve Fransa'dan paylaşılan fotoğraflar tamamen pozitif mesaj veriyor. Ancak Türkiye'deki fotoğrafta pis ve kasvetli bir sokakta kâğıt toplayan fakir bir genç var.

Yabancı haber ajanslarının Türkiye ile ilgili genelde negatif haber yapmalarına, kelime oyunlarına, başlıkta cambazlık yapmalarına, algı oyunlarına vs. alıştık. Lakin normal rutin, küçük bir pandemi haberinde bile Türkiye'yi olumsuz göstermek için harcanan çabayı görünce insan dehşete düşüyor!

İşte bu zihniyet son dönemde Türkiye'yi siyasi, ekonomik açıdan büyük bir ablukaya aldı! Nefes aldırmıyorlar, sürekli Türkiye'yi kötülüyorlar. En küçük haberde mide bulandırıcı algı oyunları yapıyorlar. Sorsan hepsi doğru, tarafsız habercilik yapıyorlar! Ne yaptık size be kardeşim? Bu nasıl organize bir nefrettir?

KISIRLIK YAPMIYOR, SPERM ARTIRIYOR!

Covid-19 aşıları kısırlığa yol açıyor diye bir yalan ortaya atıldı. Aşı karşıtlarının komplo teorileri de bu yalana eklenince, birçok insan aşı olmadı. Bir deli kuyuya taş attı, şimdi 40 kişi onu çıkarmaya çalışıyor!



Neyse ki, bilim insanları var! Moderna ve Pfizer/BioNTech Covid-19 aşılarının kısırlığa neden olduğuna dair iddiaları araştırmak için ABD'deki Miami Üniversitesi'nde bir araştırma yapıldı. 45 sağlıklı erkeğe Pfizer/BioNTech ve Moderna Covid-19 aşılarının iki dozu yapıldı. Katılımcılardan aşının birinci dozundan önce ve ikinci dozundan yaklaşık 70 gün sonra meni örneği alındı. Alınan örnekler üzerinde yapılan analizde ise erkeklerde başlangıçta 26 milyon/ml olan sperm sayısının iki doz aşı sonrasında yüzde 15 artarak 30 milyon/ ml olduğu görüldü.

Bir önerim var; 'BioNTech aşısı kısır yapmıyor, aksine sperm sayısını artırıyor' sloganlı kamu spotu çekilmeli. Bu kamu spotu ana akım kanallarda primetime'da yayımlanırsa aşı stoku bir ayda tükenir!

VE ZEYNEP EVLENDİ...

A Para'da yayınlanan 'Akılda Kalanlar' programından 'partnerim' Zeynep Özkara'nın son birkaç ayda yaşadığı tatlı telaşı yakından takip ediyordum.

Ekrana çok yakışan, başarılı sunucu Özkara, kanalda sorumlulukları artarken bir yandan da düğün telaşına düşmüştü.

Ben "Düğün ne zaman?" diye sorunca Zeynep hep "Pandemi yüzünden yine ertelendi" diyordu.



Yeni ev hazırlıkları, düğün hazırlıkları, yaşanan ertelemeler vs. derken sonunda sevgili Zeynep, A Para'nın başarılı muhabiri Burak Uzun ile dünyaevine girdi.

İkisi de pırlanta gibi gençler, çalışkanlar, azimliler. Ve şimdi hayat boyu birlikte ilerleyecekler. Umarım her şey gönlünüzce olur ve bir ömür boyu mutlu olursunuz.

TFF, FENERBAHÇE'NİN ZARARINI KARŞILAMALI

Ali Koç "Fenerbahçe'ye şike yaptı diyenlerin hepsi FETÖ'ye hizmet etmektedir" dedi. Bu tespiti biz de defalarca köşede yazdık ama bazıları hâlâ "Şikeci Fener" diyor. Elbette bunu rakip takımın taraftarı olma içgüdüsüyle söylüyorlar ama Koç'un da dediği gibi bu söylem, FETÖ'ye ve tezlerine hizmet ediyor.



Ergenekon, Balyoz, 17-25 Aralık kumpası ama 3 Temmuz değil öyle mi? 15 Temmuz'da darbeye yeltenen, halkın üstüne bomba yağdıran bu hainler "Şike var" da dedi ve bazıları bu iftiraya inanıyor!

Fenerbahçe, 3 Temmuz sürecindeki hatalı kararları yüzünden Türkiye Futbol Federasyonu'na dava açacak. Geç bile kalındı! Koç, "Sadece 1 sezona bakarsanız 55-60 milyonlara varan zarar vardır" diyor, bence zarar daha fazla.

Fenerbahçe en güçlü olduğu dönemde şike kumpası yüzünden takımını dağıtmak zorunda kaldı, büyük ekonomik zorluklar yaşadı. Hak ettiği halde Avrupa Kupa'larına katılamadı. Ve hâlâ da belini doğrultabilmiş değil.

3 Temmuz sürecinde TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, "Uygulamalarımla şayet Fenerbahçe'ye zarar verdiysem, zararı şahsen tazmin etmeye hazırım; bedeli ne olursa olsun" demişti. Ama sözünü tutmadı! TFF, Fenerbahçe'nin zararını karşılamalı.

DELTA VARYANTI BİZİ DE VURUR MU?

■ İngiltere'de önceki gün 11 bin 625 koronavirüs vakası tespit edildi. Böylece şubat ayı ortasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

■ İsrail'de 6 Haziran'da 216'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 387'ye yükseldi. İsrail'de görülen yeni vakaların yüzde 70'i Delta varyantı kaynaklı.

■ İngiltere ve İsrail'i özellikle örnek gösterdim çünkü dünyada aşılamada en başarılı iki ülke. İsrail, halkın yüzde 62.9'una, İngiltere ise yüzde 63'üne aşı yaptı.

■ Türkiye aşılamada rekor üstüne rekor kırsa da vaka sayısı, 22 Haziran'da 6 bin 143'e çıktı. 1 Temmuz'da pandemi yasaklarının büyük oranda kalkmasıyla birlikte bizde de Delta varyantının etkisi artacak.

■ Aşılamanın elbette pozitif etkisini göreceğiz ama hedefimiz eylül ayında okulların açılması olmalı. O yüzden en azından maske, sosyal mesafe yasakları devam etmeli!

Altyazı

"Hayat, siz başka planlar yapmakla meşgul olurken olan şeylerdir." (If I Stay)