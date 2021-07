Giresun'un Eynesil İlçesi'nde Ülfet Dikici ve ailesi gittikleri parkın pis olmasından şikayetçi oldular ve zabıtalarla tartışmaya girdiler. Tartışma kavgaya dönüştü!

Dikici, Eynesil'in CHP'li başkanı Ahmet Latif Karadeniz ve adamlarının kendisine ve ailesine saldırdığını iddia etti. Dikici'nin oğluna "Düzgün otur, karşında başkan var" denmiş. Dikici'nin oğlu da "Oturmasını senden mi öğreneceğim?" cevabını vermiş. Bunun üzerine belediye başkanının yanında bulunanlar, Dikici, oğlu ve gelinine saldırmış.

Feci şekilde dövülen Ülfet Dikici, şimdi Karadeniz'den şikayetçi.







Karadeniz ise şu açıklamayı yaptı: "Ben arkadaşa uyarıda bulununca 'Sana mı soracağım' cevabını verdi. Yanımdaki zabıta arkadaş da 'Beyefendi biraz daha düzgün konuşur musunuz karşınızda belediye başkanı var' dedi. Daha sonra o arkadaş işletme sahibine yumruk attı, biz onları ayırana kadar burada bir arbede yaşandı. O ortamda teyzemiz yoktu... Akrabaları, bu şahsın çok agresif olduğunu ve tamamen provokatif eylemlerde bulunduğunu da bana aktardı. Biz orada kimseyi kavga ettiren değil, kavgaya karışan tarafları uzlaştırmaya, ayırmaya çalışanız."

Klasik savunma; kavgayı ayırmaya çalıştık! Ayırmasalardı ne olurdu acaba? Şu zavallı yaşlı kadının haline bakar mısınız? Bu nasıl bir vahşettir? Karadeniz kavga anında Ülfet Dikici'nin olmadığını, onu görmediğini söylüyor! Ne yani Dikici provokatif eylem yapmak için kendini dövdürttü mü? Hangi insan belediye başkanını suçlamak için kendine bunu yapar? Yoksa Karadeniz kavga esnasında etrafındaki insanları görmeyecek kadar kendinden geçti mi?







Hangi nedenle olursa olsun bir kadına böyle dayak atılır mı?

Dikici'nin ifadesine göre kavganın çıkış noktası da parkın pis, bakımsız olması. Yani bir vatandaş eleştiri yapıyor ve karşılığında ailesiyle birlikte feci şekilde dayak yiyor!

Bu dayağa AK Partili bir belediye başkanı karışsaydı sosyal medyada yer yerinden oynardı! Ünlüler olayı kınardı. Kadın hakları dernekleri ve aktivistler Dikici'ye destek için yürüyüş yaparlardı! Ama bunların hiçbiri olmadı! Çünkü dayak yiyen muhalif değil, dayağı attığı iddia edilen ise muhalif!

Bu kutuplaşmış siyasi bakış açısıyla kadına şiddetin önüne geçilir mi?







ERKAN ÖZERMAN VE KÖLELERİ!

Günaydın'ın 34. Best Model Türkiye yarışmasının yarı final elemelerinde modellerin sanki sınırda yakalanmış göçmenler gibi diz çöktükleri bu fotoğrafları haber yapması gündem oldu.

Sosyal medyada da bu görüntüler tepki çekince Best Model Organizasyon Komitesi şu açıklamayı yaptı:

"Yarı finalin yapıldığı salonda topluca çekilen hatıra fotoğrafı kimi basın ve sosyal medya mecralarında yarışmacıların zoraki şartlarda jüri karşısına çıkmış imajı yaratılmıştır. İlgili fotoğraf amatör bir çekimdir. Bu haberler hem bizi hem de genç yarışmacıları yaralamıştır."

Ama modeller için üzücü, gurur kırıcı olan görüntülerde yarışmanın koordinatörü Erkan Özerman hiç yaralanmış, örselenmiş bir şekilde durmuyor. Sanki köle pazarındaki 'Beyaz Efendi' gibi kendinden emin, hatta diz çökmüş modellerin o halinden gurur duyuyormuş gibi bir havası var. Hem çekimin amatör olması neyi değiştirir ki? Sonuçta modellerin onurunu zedeleyen böyle bir olay yaşandı!

Ayrıca kapalı ortamda çekilen bu fotoğraflarda kimse de maske yok. Hadi Özerman aşı yaptırdı, ya o esir gibi duran modeller ne olacak?

Modellerin sanki köle ya da sınırda yakalanmış göçmenler gibi dizilip fotoğrafları çekilirken biri de çıkıp "Biz ne yapıyoruz?" dememiş, iyi mi?

Özerman şov dünyasına yıldızlar kazandırdığı için egosu çok yüksek bir insan! Fotoğrafta zaten her şeyi özetliyor; Özerman sanki köleleriyle poz vermiş gibi!







FRANSA'DAN DİNE KÜFÜR ÖZGÜRLÜĞÜ!

Geçtiğimiz yıl Fransa'da Mila adlı bir lise öğrencisi Instagram üzerinden İslam dinine küfür edince gündem olmuştu. Sosyal medya üzerinden ölüm tehdidi alan genç kıza destek ise Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan gelmişti: "Yasalarımızda her şey açık. Dinlere hakaret etme, onları eleştirme ve onları karikatürize etme hakkımız var..."

Ve şimdi Mila'ya tehdit mesajı yollayan 11 kişiye, altı aya kadar hapis ve para cezası kesildi.

Mila ergen bir kız, pişman olup, özür dilemişti. Ölümle tehdidi elbette savunulamaz ama Fransız yargısı emsal teşkil edecek tartışmalı bir karar almış oldu. Artık Fransa'da istediğiniz dine küfür edebilir ve ceza almazsınız!







SANKİ DENİZ BABASININ!

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Marmaris'te 10 milyon TL'ye alıp, 3 milyon TL'ye yenilettiği denize sıfır evine yerleşti. Kendisi için iskele ve kumsal kuran Şahan, denize zodyak botla tonoz bıraktı! Kendine özel bir sahil yaratan Şahan tur teknelerinden rahatsız olunca "Özel mülktür, girilmez" diye tabela asmayı da ihmal etmedi.

Sosyal medyada doğa ve çevre için duyarlı pozlar verip denize tonoz atan Gökbakar'ın kanundan da haberi yok galiba. Kıyılar halkındır, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açık olmalıdır.

Asıl tartışmamız gereken Şahan'ın bu fotoğrafı sosyal medyaya düşünce yetkililerin harekete geçmesi! Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü söz konusu alan ile ilgili inceleme başlattı. Öte yandan Marmaris Belediyesi yetkilileri konunun kendi sorumluluk alanlarında olmadığını, Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise kendilerine konuyla ilgili bir talep gelmediğini bildirdi. CHP'li ilçe belediyesi topu CHP'li Muğla Belediyesi'ne atıyor. Muğla Belediyesi de talep gelmediği için harekete geçmiyor!

Halk için, milyon dolarlık Şahan'ın keyfini bozmaya ne gerek var değil mi?



ÖTV'YE KIZDIK AMA REKOR KIRDIK!

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin açıkladığı verilere göre 2021 yılı Ocak- Mayıs döneminde Türkiye, geçen yıla göre yüzde 73.8 artış ile Avrupa otomotiv satış sıralamasında altıncı ülke olarak yer aldı.

Galiba pandemi döneminde paradan para kazananlar lüks araç alarak kendini şımarttı. Orta gelirliler ise "ÖTV'si yüksek olsa da sıfır araç alırım, kafam rahat eder" dedi. Bir de otomobili yatırım aracı olarak görenler var.

Ezber bozucu bir tablo değil mi? Hem ÖTV'den şikayetçiyiz hem de Avrupa'da en çok otomobil satışı gerçekleşen altıncı ülkeyiz!







ALTYAZI

"Oyun böyle oynanır; karşı tarafı doğru hamleyi kendisinin yaptığına ikna ederek." - Adalet Peşinde