Zülfü Livaneli'nin Gazete Duvar'dan İrfan Aktan'a verdiği röportajın yankıları hâlâ devam ediyor. CHP'liler başta röportaja çok kızdılar. "Burjuva solcu", "Egosu şişmiş", "AK Parti'nin ekmeğine yağ sürdü" gibi Livaneli'yi itibarsızlaştırmaya çalışan yorumlar yaptılar. Sonra da tıpkı Uğur Dündar-Yılmaz Özdil kavgasında olduğu gibi "Aman gündem değişmesin, birbirimizi yemeyelim" gibi tavır takındılar, sesiz kaldılar.

Peki, bazı muhafazakârların Livaneli'nin Deniz Baykal ve Bülent Ecevit hakkında söylediklerini eleştirmesine, Baykal'ı savunmasına ne demeli? MHP'liler de Livaneli'yi eleştirip Ecevit'i savundu. Ulusalcı kesim ise Livaneli'yi topa tuttu!



Herkesin tepki göstermesi bile Livaneli'nin söylediklerinde önemli ve doğruluk payı olduğunu göstermez mi?

Livaneli'nin "Baykal tipik bir Ankaralı, sünni, sağcı politikacıdır; Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez" sözü ispat gerektiren abartılı bir suçlama. Herkes de buradan Livaneli'ye vurdu zaten. Oysa röportajın genelinde Livaneli'nin söyledikleri sol, solun ortası, CHP ve Ulusalcılar için önemli bir özeleştiri fırsatı sunuyor. Hatalarla yüzleşmeyenler, özeleştiri yapmayanlar başarıya ulaşamaz!

Evet, Livaneli'nin solculuğu da tartışılır. Solcu tavırları ve söylemlerinde bile liberalizm kendini belli eder! Ama Livaneli sanatçı ve siyasetçi olarak Türkiye'de sol mücadelesinde her zaman içinde oldu. Bir dönem sözleri ve şarkılarıyla büyük kitlelere ilham verdi.

Duvar'daki röportajda Livaneli'nin "CHP, DSP, SHP gibi partiler sol partiler değil, gelenekleri de sola dayanmıyor, gelecek programları da. Fakat sol olarak sunulan bu partilerin başına, hiçbiri solcu olmayan birtakım liderler getirildi. İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal solcu muydu?" açıklaması çok önemli.



MESUT YILMAZ NE DEDİ?

CHP, DSP, SHP gibi partiler her zaman solcu hareketi kullandı mı? Belki de Türkiye'de sol en baştan ölü doğdu! Livaneli'nin dediği gibi İsmet İnönü demokraside denge sağlamak, merkez sağ ve merkez solun birbirini denetleyeceği bir yapı oluşturmak için ortanın solunu icat etti! Ülkeyi kuran, devletçi CHP'yi ortanın soluna kaydırdı! Ve solcu kitleler solu destekliyoruz diye sağcı, devletçi liderlere oy verdiler yıllarca!

Tam da 15 Temmuz'a yaklaşırken Livaneli'nin röportajındaki şu sözleri de önemli:

"Bülent Ecevit, FETÖ teşkilatıyla yan yana geldi, onlara kontenjan verdi, her türlü olanağı sundu. Cemaati devlete ilk yerleştiren Tayyip Erdoğan değil, Ecevit'tir."



Muhalefet hep "FETÖ, AK Parti döneminde bürokrasi ve askere sızdı" söylemini dile getiriyor. Oysa Livaneli'nin açıklaması eski defterlerin açılmasını sağladı! FETÖ'nün "Beni Amerika'ya Ecevit gönderdi", "Eğer ahirette Allah bana şefaat etme imkanı verirse, bunu ilk Ecevit için kullanırım" sözleri ne çabuk unutuldu!

Örneğin eski Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral 1998 yılında dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz'a FETÖ'yü soruşturmak istediğini söylediğini ama Yılmaz'ın "Sakın ha! Bu konuyla alakalı bir çalışma yaptığını Sayın Ecevit duyarsa hükümeti yıkar. Çünkü Ecevit'in bunlara dönük önemli bir beklentisi ve sempatisi var" dediğini açıklamıştı. Türkiye'de FETÖ tartışılırken Ecevit'in bu örgüte verdiği destek hesaba katılmalı!

Türk solunun geçirdiği evrimi anlamak da zor! İnönü ortanın solunu icat ediyor! Devletçi CHP sol sanılıyor! Devrim mücadelesi, darbeler vs. derken Türkiye'de sol hareket PKK ve FETÖ'ye bile yandaşlık yaptı!

Devrim yapacağız diye ölen, idam edilen, işkencelerden geçirilen o solcu gençlere üzülmemek elde değil. Çoğu solcu kirli siyasi hesaplar için kullanıldı!

***



KÜBA'DAKI KOMÜNİSTLER DİĞERLERİNE BENZEMEZ!

Küba'da ilaç kıtlığı ve temel ihtiyaç maddelerine ulaşmakta ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalan halk, kötüleşen ekonomik şartlar ve özgürlük talebiyle hükümeti protesto ediyor.

Göstericiler, "Kahrolsun diktatörlük", "Özgürlük istiyoruz" şeklinde sloganlar atarak Devlet Başkanı Miguel Diaz- Canel'e tepki gösteriyorlar.

Yoksa komünizmin son kalesi Küba'yı da mı kaybediyor diye yorumlar yapılıyor!

ABD ambargosunun üzerine bir de pandemi koşulları eklenince Kübalıların zor günler geçirdiği doğru ama Küba'da eylemlerde CIA'in de desteği olduğunu düşünmemek saflık olur!



Asıl soru; Küba'da ABD ve kapitalizm yanlısı insanların sayısı gerçekten ne kadar? Hükümetin çağrısıyla sokağa dökülen devrime gönülden bağlı Kübalılar daha büyük kalabalıklar oluşturdu! Bu kutuplaşmadan iç savaş ya da askeri müdahale çıkacağını sanmıyorum ama hükümet bazı ekonomik reformlar yapmak zorunda kalacak gibi gözüküyor.

Küba'daki koşulları değerlendirirken ABD'nin 60 yıldır Küba'ya sistematik bir şekilde ambargo uyguladığını, Küba'nın dünya ile olan ekonomik bağlarını koparmaya çalıştığını unutmayalım!

***



HEP TARTIŞILACAK!

Her turnuvanın bitmeyen bir tartışması vardır. 1990 Dünya Kupası'nın yarı finali Napoli'de oynanmasaydı ne olurdu? 1994'de Baggio o penaltıyı kaçırmasaydı... 2006'da ah Zidane o kafayı atmasaydı!



2020'de İngiltere teknik direktörü Gareth Southgate, karşılaşmanın son dakikasında penaltı atışlarını düşünerek oyuna aldığı Marcus Rashford ve Jadon Sancho'nun penaltıları kaçırmasıyla hatırlanacak galiba.

Hiç soğuk adama penaltı attırılır mı?

***



BU İKİLİYLE SAVAŞA BİLE GİRİLİR

Maldini, Costarurta, Nesta, Cannavaro vs. İtalyan futbolu her zaman sağlam bekler çıkarır. Ama Giorgio Chiellini- Leonardo Bonucci ikilisi diğerlerinden farklı! Belki de tarihin en iyi savunma ikilisi! Turnuva boyunca İtalya'nın attığı birçok golde bile rakip takımın kale çizgisindeydi bu ikili. Finalde uzatmayı getiren gol de Bonucci'den geldi zaten.



Futbol aslında hayat denen savaşın bir özetidir. Chiellini- Bonucci ile savaşa bile girilir! Biri 36, diğeri 34 yaşında ama resmen ölümüne oynadılar. Bizim milli takıma da reklamlarda değil sahada terinin son damlasına kadar savaşacak oyuncular lazım!

***



Altyazı

"İnsanlar bir yaştan sonra değişmiyor bence. Kötü yönleri daha da belirginleşiyor hatta." (Kış Uykusu)