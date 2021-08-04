■ 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'na önce cinsel saldırıda bulunan, sonra boğup öldüren, cesedi beş parçaya bölüp, ormana gömen Mustafa Murat Ayhan sıra dışı bir sapık katil profili çiziyor!

■ 48 yaşındaki Ayhan, inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi, kazancı iyi ve modern giyimli biri. Dışarda görseniz katil demezsiniz ama Azra'yı öldürüp, parçalamak yetmemiş bir de zavallı kızın cansız bedenine jiletle ismini kazımış! Neden böyle bir şey yaptı? Yoksa hem sapık hem de narsist mi?



■ Katilin ilk sorguda gözaltına alınmamasına rağmen kaçmaması da enteresan! Ayhan'ın Twitter'ını incelediğinizde daha da şaşırıyorsunuz. Katil 108 hesabı takip ediyor. Takip listesindeki hesapların çoğu popüler, takip edilmeye değer hesaplar.

■ Takip ettiği gazete ve haber siteleri Sözcü, Diken, Cumhuriyet gibi genelde muhalif. Emin Çölaşan, Yılmaz Özdil gibi muhalif yazarların yanı sıra ana akım medyadan Fatih Altaylı'yı, Ahmet Hakan'ı, Sedat Ergin'i de takip ediyor.

İlk takibe aldığı kişilerden biri de Can Dündar.

■ Cem Yılmaz, Okan Bayülgen gibi popüler şovmenleri de takip ediyor. Özetle katil gündemi yakından ve farklı kaynaklardan takip eden biri.

■ Tek takip ettiği siyasetçi ise Ekrem İmamoğlu. Ayhan, film repliği, kitap alıntıları yapan hesapların paylaşımlarını sık sık 'RT' yapmış.

■ Ayhan sıkı bin Netflix izleyicisi, platformun sosyal medya hesabını bile takip ediyor. Katilimiz bilim ve edebiyata da meraklı. 'Herkese Bilim Teknoloji' adlı hesabı, ünlü teknoloji girişimcisi Elon Musk'ı, 'Sabahattin Ali'den sözler' hesaplarını da radarına almış.



GİZLİ BİR PSİKOPAT

■ Kadın katili ama "Bütün kocaman yürekli kadınlara, Ve bir çocuğa anne gibi şefkatle yaklaşan her kadının, #AnnelerGünü kutlu olsun..." diye paylaşım yapmış!

■ "Gidecek bir yeri yokken sana sığınan değil, gidecek çok yeri olmasına rağmen, senin yanında kalandır değerli olan" diye tweet atmış, 17 'RT' almış.

■ Katil bir gece efkarlanmış galiba, Sezen Aksu'nun 'Vazgeçtim' şarkısını paylaşmış.

■ Ayhan'ın Paşa adında bir kedisi var onunla birlikte geçirdiği zamanlardan fotoğraflar ve videolar koymuş hesabına. Kitap okurken çekilmiş fotoğrafları da var.

■ Ayhan, tam bir Albert Camus hayranı, ünlü yazarın bazı sözlerini paylaşmış. Ayhan'ın takip ettiği dizi ise son dönemin en kaliteli yapımlarından biri olan 'Şahsiyet'!

■ Facebook hesabında ise karşımıza oğluna çok düşkün, ona vakit ayıran, eğitimine önem veren, mezuniyet törenine giden, babasının babalar gününde ziyaret eden bir baba çıkıyor.

■ Ezber bozan bir kişilik. Takipçi kasma odaklı paylaşımlar yapmamış. Paylaştığı tweet'lerde genelde, duyarlı, duygusal, seküler bir tipoloji çiziyor.

■ Kedisiyle müzik dinleyip kitap okuyor, Netflix izliyor, muhalif medyayı takip ediyor, bilime, edebiyata meraklı ama 21 yaşındaki bir kıza önce cinsel saldırıda bulunup, boğarak öldüren, sonra cesedi beş parçaya ayırıp valize koyup, ormanlık alana gömen bir psikopat.

■ Ayhan, tam sürpriz sonlu gerilim filmlerinde hiç tahmin edemeyeceğiniz cinsten bir psikopat!

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İDEALİST BİR GAZETECİ OLACAKTI

Vahşice öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun halası Mine Haytaoğlu, yeğeninin cıvıl cıvıl, duyarlı bir öğrenci olduğunu söyledi.

Babası, Azra'nın öğretmen olmasını çok istemiş. Ancak Azra "Kadına yönelik şiddete karşı durmak için başarılı bir gazeteci olmak istiyorum..." diyerek, babasına yalvara yalvara gazetecilik bölümünü tercih etmiş.



Azra yaşasaydı belki de çok iyi bir gazeteci olacaktı. Çünkü idealist bir öğrenciymiş. Ne yazık ki, kadına yönelik şiddete karşı durmak isterken, sapık bir erkeğin kurbanı oldu!

Bu hayat bir maskeli balo! Sapıklar, tecavüzcüler maskelerini takıp aramızda dolaşıyorlar!

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LİNKİ TIKLAMADAN ÖNCE...

İnternet dolandırıcıları, yine yeni bir yöntem geliştirdi. Kullanıcılara sahte telif hakkı ihlali mesajı gönderiyorlar. Sizi "Instagram hesabınız 48 saat içinde kalıcı olarak silinecek" diye korkutuyorlar. Ve "Hata yaptığımızı düşünüyorsanız aşağıdaki formdan geri bildirimde bulunun..." mesajıyla bir link yolluyorlar. Dolandırılanlar genelde Instagram hesabının kapatılmasından korkup link'i tıklayanlar! Ve böylece tüm bilgileriniz hesabınızı çalmak isteyen kişilerin eline geçiyor! Dolandırıcılar medyayı çok yakından takip ediyorlar. Tartışma yaratan, haberlerden yola çıkarak şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemler kullanıyorlar. Mesaj ve mail yoluyla gelmiş bir link'i tıklamadan önce 10 kere düşünün!

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AŞILARA ZAM

Pfizer/Biontech'in aşısının tek dozu için fiyat 15.50 eurodan 19.50 euroya çıkarken, 22.5 dolar civarı olan Moderna aşısının tek doz fiyatı 25.5 dolara yükseldi. ABD'li ilaç şirketi Pfizer, 2021 ciro beklentisini 26 milyar dolardan 33.5 milyar dolara yükselterek yıl sonu tahminini yüzde 29 oranında artırmıştı. Ee ilaca talep fazla olunca fiyatta artıyor! Geçtiğimiz yıl başta yoksul ülkeler olmak üzere tüm insanlığın geleceği için Covid-19 aşılarının patentinin kaldırılmasını istemişti. İlaç firmaları da buna karşı çıkmıştı. Elbette aşıyı geliştirenler para kazanacaklar ama bu kadar da kâr hırslı olunmaz ki! Hiç olmazsa zam yapmasalardı!

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UZATIRSAN EFSANE OLAMAZSIN

'The Walking Dead'in final sezonundan yeni bir fragman paylaşıldı. Fragmanın odak noktasında Negan karakteri bulunuyor. Negan da olmasa dizinin 10. sezonu izlenmezdi herhalde. 'The Walking Dead'i efsane başladı ama vasat bitecek!



Bazen dizilerin çok izlenmesi öyküye negatif etki yaratıyor. Çünkü dizi gereksiz yere uzatılıyor. Örneğin 'Breaking Bad' belki 10 sezon giderdi ama tam bitmesi gerektiği yerde beşinci sezonda veda etti. Efsane başladı, efsane bitti!

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Altyazı

"Neden insanlar sürekli konuşmak zorunda? Belki de bu kadar çok konuşmamalı hayatı sessizce yaşamalıyız. Ne kadar çok konuşursak, kelimeler de anlamlarını o kadar yitiriyor." (Vivre Sa Vie)

