■ Önce kısa bir özet: 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun kravatlı katili Mustafa Murat Ayhan, evli iki çocuk babası. İnşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi. Ekonomik geliri yüksek, iyi giyiniyor, gösterişi seviyor.

■ 48 yaşındaki Ayhan, felsefe, bilim-teknoloji meraklısı, kitap okuyor, Twitter'da Albert Camus, Oğuz Atay gibi sevdiği yazarların sözlerini paylaşıyor, Netflix izliyor ve kedisi var.

■ Anneler gününde kadınları yücelten tweet atan katil, çocuklarının eğitim hayatıyla yakından ilgili, örnek bir baba profili çiziyor! Çevresinde saygın bir iş insanı olarak biliniyor.



■ Yakınları tarafından çok nazik ve içine kapanık biri olarak tanınıyor. Bir arkadaşı Ayhan için "Hâlâ şoktayız. Mustafa bey son derece naif bir insan. Şu ana kadar hiçbir şekilde sinirlendiğine bile şahit olmadım" diyor.

■ Ama Ayhan, Azra'yı önce cinsel saldırıda bulunan, sonra boğup öldüren, cesedi parçalara bölüp ormanlık alanda teker teker farklı yerlere bırakan bir psikopat katil. Gelelim cinayetle ilgili ayrıntılara:

■ Ayhan eve götürdüğü Azra'nın üzerini örtmek isterken elinin bedenine değdiğini, "Ne yapıyorsun!" diyen genç kızı paniğe kapılıp boğduğunu iddia etti. Ama katilin Azra'nın bedenine kendi ismini jiletle kazıyarak yazması cinayetin soğukkanlı ve sadistçe işlediğini gösteriyor. Narsistik kişilik bozukluğu yaşıyor da olabilir. Üstelik ilk sorgusunda polisi ikna etti ve gözaltına alınmadı. Ya da polis onu takip edip delillere ulaşmak için bırakmış da olabilir. Katil normalde paniğe kapılıp kaçması gerekiyordu ama kaçmadı.



'KESİK BACAK' CİNAYETLERİ

■ Tüm bu ayrıntılar Ayhan'ın seri katil olma ihtimalini akıllara getiriyor. 2000 yılında başlayıp 2001 yılında son bulan 'Kesik Bacak Cinayeti'ni hatırlıyor musunuz? İstanbul'un çeşitli semtlerinde sekiz kesik bacak bulunmuştu. Tek ortak noktaları tamamının profesyonelce kesilmeleriydi. Kesik bacakların altısı genç, bakımlı kadınlara ait olduğu tespit edildi ama cinayetlerin ardındaki sır perdesi 21 yıldır kaldırılamadı! Sekiz kurbandan sadece birinin kimliği belirlenebildi. Ayhan, Azra'nın önce kanlı elbiselerini çamaşır suyuna basıyor. Sonra Azra'nın eşyalarını çöpe, cep telefonunu da başka bir yere atıyor. Daha sonra Azra'nın kafasını bir uçurumdan atıyor. Bir gün sonra da kol, bacak vs. diğer vücut parçalarını ayrı ayrı çöp poşetlerine koyup, Kirişçiler köyüne yakın ormanlık alana gidiyor. Ve her parçayı bir çalının içine atıyor!



■ Ayhan'ın sosyal medya paylaşımlarında 'Dexter' gibi seri katil dizileri izlediği anlaşılıyor. Dünkü yazımdan sonra bir Twitter kullanıcısı, yazıda kullandığım fotoğrafta Ayhan'ın TV ekranındaki görüntüde Netflix'te "How To Get Away With Murder" (Cinayetten Paçayı Kurtarmak) adlı cinayet suç dizisi izlediğini yazdı. Ekrandaki görüntü net değil ama dizinin hayranı Twitter kullanıcısı haklı da olabilir. Ayhan, bu fotoğrafı Twitter'da 2 Aralık 2018 tarihinde paylaşmış. Belki o tarihten ya da 21 yıl öncesinden beri 'Cinayetten Paçayı Kurtarmak'a kafayı takmış olabilir. Elbette tüm bunlar birer tahmin.

■ Polis Ayhan'ın tüm geçmişini mutlaka araştırıyordur! Katilin özellikle 20-21 yıl önce ne yaptığı ayrıntılı araştırılmalı. Ayhan'ın 'Kesik Bacak Cinayetleri' ile ilgisi olmasa bile başka cinayetler işlemiş olabilir. Azra cinayetindeki deliller katilin soğukkanlı, sadistçe hareket ettiğini gösteriyor.

***



KAFALARINDAKI PROFİLE UYMADI!

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan'ın sosyal medya hesaplarını araştırarak yazdığım yazı Twitter'da gündem oldu.

Bazıları katilin muhalif medyayı takip ediyor bilgisini paylaşmama takılmış. Galiba Ayhan'ın onların kafasındaki 'kadın katili' profilinin tam zıttı bir profil çizdiğine kızdılar.

Kadın cinayetinden bile tartışmaya siyaset bulaştırmaya çalışanlara ne söylesek boş!

***



HAVAİ FİŞEK!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde sokak düğünü gerçekleşti. Eğlence sırasında katılımcılar, ormanlık alana havai fişek attı. Ekipler, alevleri söndürerek bölgeyi kontrol altına aldı.



Bu insanlar hiç mi haber izlemiyor? Orman yangınlarından haberleri yok mu? Cehalet, bencillik, ahmaklıkla birleşince daha tehlikeli oluyor!

***



AŞI SERTİFİKASI NE ZAMAN?

New York'ta 13 Eylül'den itibaren aşısızlar restoran ve spor salonlarına giremeyecek. Avrupa'da bazı ülkeler kapalı birçok alana ve toplu taşıma araçlarına giriş için aşı sertifikası uygulaması başlattı.



Aşılamada iyi gidiyoruz, aşı karşıtları arasında ikna edilenler artıyor ama Türkiye'de korona vaka sayısı 25 bin sınırında. Önceki gün virüsten 126 kişi hayatını kaybetti.

Aşı sırası geldiği halde aşı olmayanların toplu taşıma kullanmaları ve kapalı alanlara girmelerinin yasaklanması gerekiyor. Eylül ayında aşı sertifikası uygulamasına geçilmeli ve bunun duyurusu bir ay önceden yapılmalı! Herkes ona göre kararını vermeli, planını, programını yapmalı.

***



METE 58 YAŞINA GELDİĞİNDE...

Mete Gazoz'un daha 22 yaşında olduğunu, olimpiyatlarda Naim Süleymanoğlu gibi madalya rekortmenlerini geçebilecek potansiyele sahip olduğunu yazmıştım.



Ve Mete'den "Hedefim 11 olimpiyata katılmak" açıklaması geldi. Mete'nin bazı rakipleri yetişkin sporculardı. Okçuluk uzun yıllar yapılabilecek bir spor. Mete şu ana kadar iki olimpiyata katıldı, geriye kaldı dokuz olimpiyat!

Eğer her şey Mete'nin planladığı gibi giderse, 11. olimpiyata katıldığında yaşı 58 olacak. Belki de en fazla olimpiyat şampiyonu olan Türk sporcu olacak.

Mete ile uzun dönemli sponsorluk anlaşması yapanlar kârlı çıkar!

***



Altyazı

"Unutulmak... Romalılar bunun ölümden daha beter bir ceza olduğuna inanırlardı." (Teen Woolf)