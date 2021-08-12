ABD Temsilciler Meclisi'nde Demokratik Parti ve Cumhuriyetçi Parti'den 27 vekil, Türkiye'nin ürettiği SİHA'ları hedef alan bir mektup yazarak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e gönderdi.

Söz konusu bu mektupta Türk SİHA'ların bölgeyi istikrarsızlaştırdığı yazıyor. Mektubun devamında vekiller, Türkiye'deki SİHA'ların üretiminin engellenmesi için Türkiye'ye verilen ihracat izinlerinin durdurulmasını istiyor.

Oldu canım, başka?



Yabancı basında yerli üretim İHA ve SİHA'larla ilgili 'oyun değiştiren teknoloji' yorumlarının ön planda olduğu çok haber çıktı. Türkiye'nin bölgesinde caydırıcı güç olduğunu hatta İHA ve SİHA'larla geleneksel savaş yöntemlerini kökünden değiştireceğini ve gelecekte Türkiye'nin bu konuda lider pozisyonda olacağı yazıldı.

Ancak 27 vekilin SİHA'ları hedef alması küresel güçlere verdiğimiz rahatsızlığın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.

Bu haberleri okuyunca, ABD'li vekillerin rahatsız olduğunu görünce devletimizin doğru yolda olduğu daha iyi anlaşılıyor.

***



ÖNCE AŞI, SONRA MAÇ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), aşı takvimini tamamlayan veya koronavirüs geçirmesinin ardından izolasyon süresini tamamlayan kişilerin 180 gün süre ile stadyuma alınacağını açıkladı. Aşı olmamış kişiler ise alınmayacak.

Doğru bir karar. Aşı olmak istemeyen bir kişiye zorla aşı yaptıramayız. Ancak aşısını olan kişilerin de aşı olmayanlarla aynı ortamda bulunmak istememe hakkı var. Maç izlemek zaten keyfi bir durum. Maçı tribünde izlemek isteyenler aşısını olacak.



Öte yandan madem stadyumdaki herkes aşılı olacaksa müsabakalara stadyum kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınması tezat değil mi? Tamam, stadyumlar hınca hınç dolmasın ama yüzde 50 kapasite de az. Takımlar ekonomik açıdan zaten zor durumdalar! Umarım seyirci kapasitesi salgının gidişatına bağlı olarak artırılır.

Misafir takım seyircisinin stadyuma alınmaması da tartışmalı bir karar. Deplasmana giden taraftar da maça girebilmek için aşısını yaptırmış olacak zaten. Anadolu'da dört büyüklerin maçlarını yılda bir kere de olsa izlemek için can atan birçok taraftar var! Galiba bu karar tribün olaylarının, taraftarlar arasında çıkabilecek kargaşa ve kavgaların önüne geçmek için alındı.

Aşısız maç izlenmez kuralı, aşı sertifikası uygulamasına geçiş sürecini de hızlandırabilir. Sırası geldiği halde aşısını yaptırmayanlar kapalı ortamlara girmemeli ve toplu taşımayı kullanmamalı!

***



OLDU MU ŞİMDİ BU!

Giresunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan hazırlık maçından sonra kendisini tribünden çağıran ve forma imzalatmak isteyen kadının yanına giden Altay Bayındır, Giresunspor taraftarlarından küfür yedi. "Burası Giresun hayırdır lan" diye biri bağırıyordu.



Formayı imzalasa ne olacak? Girensunspor küme mi düşecek? Üstelik oynanan da hazırlık maçı! Küfür edilen de milli takım oyuncusu!

Dört büyüklerin taraftarları arasında kavga, küfür hiç bitmiyor. Anadolu'da taraftarların özellikle Fenerbahçe'ye olan öfkesini anlamak mümkün değil? Fenerbahçe gelmiş şehrine izle işte bir büyük takımı keyifle!

***



SOUTH PARK'A DOYACAĞIZ

İlk sezonu 1997 yılında başlayan ve 23 sezonu geride bırakan ünlü animasyon dizisi 'South Park' için dev bir anlaşma yapıldı. Dizinin yaratıcıları Matt Stone ve Trey Parker, ViacomCBS ile 900 milyon dolarlık yeni bir anlaşma yaptı.

Bir animasyonun kazandığı paraya bakar mısınız?



Böylece 'South Park' en az 6 sezon daha devam edecek. Ayrıca Paramount+ için yayınlanacak 14 yeni film çekilecek. Ayrıca dizi için 3 boyutlu bir oyun hazırlanacak.

'South Park' bence yetişkinler için çekilmiş en kaliteli animasyon. Evet, bazen rahatsız edici, küfür ve argo fazla ama sonuçta bu dizi yetişkinler için çekiliyor.

Dünyada yaşanan değişimleri, popüler kültürü, siyaseti sıra dışı bir mizah anlayışıyla ele alan 'South Park' kriz dönemlerinden de iyi besleniyor. Özellikle pandemi sürecini feci ti'ye aldılar.

Bir 'South Park' hayranı olarak bu habere bayıldım. Eric Cartman ve arkadaşlarını uzun süre doya doya izleyeceğiz.

***



ALMAN EKONOMISINE BÜYÜK KATKI

Avrupa'nın en güçlü ülkesi Almanya'nın ekonomisi salgına rağmen yüzde 4 büyüdü. Bu büyümede aslan payı ise Covid-19 aşısını bulan BioNTech'e ait. Şirket tek başına, Alman ekonomisini yüzde 0.5 büyütmüş.



Bu eşine az rastlanacak bir olay ve bunu bizim insanlarımız başardı. Almanya, Dr. Özlem Türeci ve eşi Prof. Dr. Uğur Şahin'e ne kadar liyakat nişanı verse azdır.

Bilime, eğitime, insan yetiştirmeye önem verirseniz gerisi geliyor zaten.

***



LOS GALACTICOS 2

Bir dönem Zidane, Ronaldo, Roberto Carlos, Beckham ve Figo'lu 'rüya takım' Real Madrid'e 'Los Galacticos' deniyordu.

Paris Saint Germain (PSG), dünyanın en iyi kalecisi Donnarumma, Real Madrid efsanesi Ramos ve büyük yetenek Hakimi'nin ardından Messi'yi de transfer edince 'Los Galacticos 2' takımı kurulmuş oldu.



PSG'nin kadrosunda zaten Messi'nin veliahtı Mbappe ve Brezilyalı yıldız Neymar, dünyanın en iyi stoperlerinden Marquinhos vardı. Takımda Di Maria, Icardi, Draxler gibi yıldızlar bile yedekte bekleyecek ya da satılacaklar.

PSG'nin, bizim Süper Lig'deki bütün takımların toplamından daha pahalı bir piyasa değeri var; tam 917.75 milyon Euro!

Beklenti bu kadronun Nisan ayında Fransa'da şampiyonluğunu ilan edip, sonra da Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması. Para saadet getirir mi bekleyip göreceğiz. Messi'yi Premier Lig'de izlemek daha iyi olurdu diye düşünüyorum ama 'Los Galacticos 2'yi izlemek daha keyifli olacak.

***



Altyazı

"Eninde sonunda konuşmanın ya da susmanın hiçbir şeyi değiştirmediği bir gün geliyor." (Nuovo Cinema Paradiso)

