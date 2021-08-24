Ülkemiz petrol ve doğal gaz kaynakları açısından şanssız ülkelerden biriydi ta ki, 21 Ağustos 2020'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini duyurana kadar. Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde başlatılan 'milli enerji ve maden politikası' sonuç vermeye başladı. Daha sonra 85 ve 135 milyar metreküplük ek doğal gaz keşifleri yapılarak toplamda 540 milyar metreküplük rezerve ulaşıldı.



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Çağımız yenilenebilir enerji çağı. Dünyada otomotiv sektöründe elektriğe dönüşüm tüm hızıyla devam ediyor. Albayrak'ın döneminde güneş ve rüzgar enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerjide yapılan önemli hamlelerin de sonuçlarını alıyoruz.

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Şu an yenilenebilir enerji üretiminde en hızlı büyüyen ülkelerden biriyiz. Üretim kapasitemiz 2011'de 19.086 MW iken geçen sene 49.398 MW'a yükseldi. En önemlisi güneş panellerini ve rüzgâr tribünlerini dışarıdan ithal eden bir ülkeyken şimdi kendimiz üretmeye başladık.



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Örneğin geçen yıl hizmete alınan, yerli ve milli bir üretim yapısıyla dikkat çeken Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, bir yılda 1 milyon güneş paneli üretimi gerçekleştirdi. Fabrikada, 1. fazı tamamlanan ve 370 megavat kurulu güce ulaşarak Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali konumuna gelen Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için üretim yapılıyor.

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Santral tamamlandığında Avrupa'nın en büyük, dünyanınsa en büyük beş güneş santralinden biri olacak. Birçok yerli şirket yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyor.

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Yenilenebilir enerji yeni istihdam olanakları oluşturuyor, yakında cari açığı azaltacak ve en önemlisi gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre miras bırakacak.

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AŞI DÖVMESİ

Koronavirüs aşısının her iki dozunun yaptırıldığının kanıtı olan aşı sertifikası, Avrupalıların hayatına yavaş yavaş girmeye başladı. İnsanlar tam aşılandığına dair barkodun çıktısını alıyor ya da telefonuna indiriyor. İtalya'da yaşayan Andrea Colonnetta ise aşı kare kodunu koluna dövme yaptırmayı tercih etti.



22 yaşındaki üniversite öğrencisi Colonnetta'nın yaptığını yakında birçok insan yapacak. AVM'ye, toplu taşımaya vs. girerken aşı yaptırdığınıza dair kare kod ya da barkod göstereceğiz. Sürekli cep telefonundan uygulama açmak yerine dövmeyi göstermek pratik ve havalı olabilir.

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TARİFE ÜCRETİ DE, PLAKA SAYISI DA AZ

Eskiden İstanbul'da iş çıkışı ve şoför değişimi saatlerinde taksi bulmak zordu. Şimdi normal zamanlarda da taksi bulmak zorlaştı.

Son beş yıldır İstanbul'daki taksi sayısının az olduğunu yazıyorum. Ancak Taksi Durakları Dayanışma Platformu 17 bin 395 taksinin yeterli olduğunu, asıl sorunun taksi ücretinin düşük olmasından kaynaklandığını açıkladı.

Evet, taksi tarifesi biraz daha yüksek olmalı. İstanbul'da taksiler dolmuş vazifesi görüyor. 15-20 lira kazanılacak bir yol mesafesinde bazen taksiciler bir-iki saat trafikte bekliyor ve o günkü kazançları heba oluyor. Ayrıca taksilerin sürekli hareket halinde olmaları trafiği artırıyor.

Tüm bu faktörler nüfusu 20 milyona yaklaşan İstanbul için 17 bin 395 taksinin yetersiz olduğu gerçeğini değiştirmez! Nüfusu İstanbul'un yarısı kadar olan, dünyanın en gelişmiş metro ağlarından birine sahip Londra'da bile 100 bin taksi var. Üstelik Londra'da taksi tarifesi yüksek!

Özetle hem tarife ücreti hem de taksi plakası sayısı artmalı!

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COVID-19 AŞI KOKTEYLİ!

Brezilya'da 12 Mayıs ve 21 Temmuz tarihleri arasında Covid-19'a karşı beş kez aşılanan bir şahıs, altıncı dozu yaptırırken yakalandı. Kimliği açıklanmayan şahısın fazladan aşı yaptırabilmek için elektronik sistemin arızalanmasından yararlandığı ve üç farklı sağlık ocağına gittiği öne sürüldü.



10 hafta içinde iki Coronavac, bir AstraZeneca, iki BioNTech aşısı olmuş iyi mi?

İşte bilime inanan, garantici insan budur!

Biz hâlâ aşıyı tartışırken, 18 milyon aşı karşıtını ikna etmeye çalışırken şahıs, Covid-19 aşılarından kokteyl yapmış.

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HEYBELİADA BAŞARISI

Orman Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgiye göre; önceki gün Heybeliada'da yaşanan orman yangınının çıkış saati 13.07. Yangına ilk müdahale 13.10'da yapılıyor. İlk etapta bir uçak, üç helikopter ve beş arazöz sevk ediliyor. Kısa bir süre sonra üç uçak ve iki helikopter daha müdahaleye katılıyor ve yangın 15.24 itibariyle kontrol altına alınıyor.



Yangının söndürülmesinde itfaiyecilerin, orman işçilerinin yanı sıra halkın katkısı da büyüktü. Son yangınların Orman Genel Müdürlüğü'nün yangına müdahale refleksini geliştirdiği ortada. Yangın çıktıktan üç dakika sonra ilk müdahalenin yapılması ve iki saat 17 dakikada kontrol altına alınması büyük hız.

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ÇOK BAŞARILI İNSANLARIN 7 SIRRI

Sosyal medyada 'EthicsInBricks' adlı hesapta çok başarılı insanların yedi sırrı paylaşıldı:

1- Özel okula gitmeleri...

2- 'Legacy Ivy' diye adlandırılan Harvard, Yale, Pennsylvania gibi çok zor öğrenci kabul eden ABD'nin en köklü üniversitelerine aile kontenjanından girmeleri...

3- Nepotizmle yani aile ve akraba bağlarıyla işe girmeleri...

4- İşe başlarken aileden başlangıç sermayesi almaları...

5- Aile bağlantılarını kullanmaları...

6- Kişisel yardım almaları...

7- Başarıya giden yolda engelleri kendilerinin aştıklarına duyulan kuvvetli inançları...

Son maddeye çok güldüm.

Aile sermayesi ve bağlantıları ile önemli yerlere gelip başarıya kendilerinin ulaştığını düşünmeleri hiç rasyonel bir yaklaşım değil.

Elbette Hindistan'da iki odalı bir evde fakir bir ailenin çocuğu olarak doğan Google CEO'su Sundar Pichai gibi istisnalar da var. Ama genelde piramidin en üst katına çıkmak için ayrıcalıklı olmanız gerekiyor.

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Altyazı

"Sende sessiz kalma yeteneği var, Watson. Bu da seni paha biçilmez bir arkadaş kılıyor." (Sherlock Holmes)

