Adana'da 13 yaşındaki Arda Doruk Derin kaldırımda bisiklet sürerken köpeklerin saldırısına uğradı, yaşadığı korkuyla yola çıkmak zorunda kaldı ve bir otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza anının videosunu izledim. Bence yetişkin bir insan da o büyük köpeklerden korkup yola çıkabilirdi. Zaten yetişkinlerin öldüğü köpek saldırıları da var. Şehrin ortasında köpek sürülerinin parçaladığı insanlar da var! Var da var!



Sözde hayvanseverler beni hayvan düşmanı ilan etse de başıboş köpek sorununu sık sık yazıyorum. Bu sorunla ilgili yazı ve haberler, '16. Daire' olayındaki kadar ilgi ve destek görmüyor. Arda'ya saldıran '16. Daire' olayında üzüldüğümüz köpek de olabilirdi!

Köpeklerin de suçu yok onlar doğası gereği hareket ediyorlar, muhtemelen Arda'yı tehdit olarak gördüler.

Modern gelişmiş ülkelerin sokaklarında başıboş köpek göremezsiniz. Hemen alınıp barınağa koyulur. Başıboş köpek sorununun çözülmesindeki en büyük engel sözde hayvansever lobisi! Belediyeler, sosyal medyadaki güçlü hayvansever lobisinden linç yemekten korktukları için başıboş köpeklere çözüm üretmiyorlar. Köpekleri toplayıp komşu belediyenin sokaklarına bırakmak gibi komik taktikler uyguluyorlar.

Bu noktada artık devletin harekete geçip başıboş köpek sorununu çözmesi gerekiyor. Barınak sayıları arttırılmalı, kısırlaştırma yaygınlaştırılmalı. Sokaklarda başıboş köpek istemiyoruz. Arda sizin de çocuğunuz olabilirdi!

***

SOSYAL MEDYA DEVLERİ HAYVAN ZULMÜNDEN PARA KAZANIYOR

Sosyal medyada hayvanlara yapılan eziyetlerin yer aldığı videolar var. Ne yazık ki, hayvanların boğulmasını, kasten uzuvlarının kırılmasını izlemekten zevk duyan sadistler var. Bir de bu vidoları meraktan ya da öfkelendiği için izleyenler, paylaşanlar var. "Bunu nasıl yapabilirler?" diyorsunuz, tıklıyorsunuz, paylaşıyorsunuz ve o videoları çekenler bu işten para kazanıyor iyi mi?



Sosyal Medya Hayvan Zulüm Koalisyonu'nun yaptığı araştırmada YouTube, Facebook ve TikTok'ta hayvan zulmü içeren ve paylaşım ile izlenme oranlarından para kazanan 5 bin 480 video tespit edildi.

Bu videolar yaklaşık 5 milyar 350 milyon kere izlendi. Videoları çeken veya yayınlayanlar izlenme oranlarından tam 15 milyon dolar kazandı. Raporun en çarpıcı bölümü ise 2020 yılının sadece üç ayında bahsi geçen videoların paylaşımından YouTube'un 12 milyon dolar kazanması.

Bu buzdağının görünen kısmı! Sosyal medya şirketleri özgürlük nutukları atıp, şiddet, taciz, yalan haber gibi zararlı içerikleri temizlemeye çok küçük kaynaklar ayırıyorlar. Tek bir amaçları var, hep daha çok kazanmak.

***



AÇILIN DENİZ AKKAYA'YI YAZIYORUM

Üç gün zorlama hapis cezasına çarptırılan Deniz Akkaya'nın cezaevinden çıktıktan sonra ilk açıklaması şu oldu: "Buradan böyle dram hikayesi çıkarılacak bir durum yok. Topu topu 3 gün kaldım. Bu 3 gün bana hayatımda yaşayamayacağım bir deneyim ve gözlem fırsatı verdi. Ben 3 gün bol bol kitap okudum. Doğan Cüceloğlu'nun kitaplarını okudum."



Şimdi sosyal medyada yeni espri konusu Akkaya'nın üç gün kitap okuması. "Artık Akkaya da marketlerde satılacak bir gelişim kitabı yazabilir" diyorlar.



O BÖLÜMÜ KAZANMAK ZOR

Dalga geçenlere bir bilgi paylaşayım. Akkaya'nın biyografisinde "Lise eğitiminden sonra İstanbul Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı..." yazıyor.

Filoloji mezunu olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim; İstanbul Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanmak zor, bitirmek daha zor. Bu bölümde ayda dört-beş kitap okumak zorundasınız. Akkaya model olup, ünlü olduktan sonra üniversiteyi bitirdi mi bilmiyorum. Ama Akkaya o bölümde bir-iki yıl okumuş olsa bile onunla dalga geçenlerin çoğundan daha çok entelektüel birikim elde etmiş olabilir.

Tabii okumadan okumaya da fark var! Akkaya'ya okudukları yaramamış. Estetik harikası bir insan "Şişmanları ve çirkinleri sevmiyorum" diyecek kadar nasıl sevimsizleşebilir!

***



ÜLKE SEÇENEĞİNİ FRANSA YAPINCA...

Çinli teknoloji haber kaynaklarına göre iPhone ve iPadler'in ayarlarında ülke bölümü Fransa olarak değiştirildiğinde daha hızlı ve akıcı oluyorlar.

Bölge değiştikten sonra hız artışının, AnTuTu (akıllı telefonların performansını test eden uygulama) raporlarına hemen yansıdığı iddia ediliyor. Ama bu durum eski model telefonlar için geçerli değil. Örneğin iPhone 12'lerde ülke değişse de hız değişmiyormuş.

Peki neden Fransa?

Biliyorsunuz Apple'ın bazı modellerinde bilinçli yaşlandırma ile eski iPhone'ların hızını düşürdüğü ortaya çıkmıştı. Bazı ülkeler dava açtı. İşin peşini bırakmayan Fransız hükümeti Apple'a ceza kesti. Bu cezadan sonra Apple'ın da Fransa'da yavaşlatmayı sürdürmeyi bıraktığı iddia ediliyor.

Başka markaların da modellerini planlı yavaşlattığı konuşuluyor. Bir telefonu altı-yedi yıl kullansanız nasıl para kazanacaklar? Ah şu kapitalizm!

***



ÇÖP ATAN ÇEVRECİLER!

'Extinction Rebellion' adlı çevreci gruba protestocuların Londra'da eylem yaptıkları sokakları çöplüğe çevirmeleri tartışma konusu oldu.

İşçi Partisi, yine aynı grubun 2019'daki gösterilerinden sonra arkasında 120 ton çöp bıraktığını ve o çöplerin toplanmasının 50 bin sterline mal olduğunu açıkladı.



Tüm dünyada yapılan protestolardan sonra çevre kirleniyor. Örneğin bizde de güya çevreye duyarlı bazı gezginler ormanlarda kamp yaptıktan sonra arkalarında çöp yığınları bırakıyorlar.

Protestolar elbette yapılsın. Küresel ısınmayı önlemek için kamuoyu desteğine ihtiyaç var. Ama asıl önemli olan bireysel bilinçlenme. İnsanoğlunun attığı her adım, yaptığı her iş, sera gazı salınımına neden oluyor. Gün içinde kullanılan plastik bardaklar, boşa harcanan su vs. her eylemin çevreye verdiği zararı hesaplayarak hareket etmeliyiz.

Küresel ısınma belasından kurtulmak için insanoğlunun büyük bir aydınlanmaya ve bilinçlenmeye ihtiyacı var. Bu da işin en zor kısmı zaten.

***



ALTYAZI

"En ağırı da şudur ki, biri hakkınızda bir fikre kapılınca onu tersine inandırmanız imkansızdır." (Capote)