Sosyal medyada 'İnternette aşılarla ilgili kasten yanlış bilgi yayanları nasıl tanırsınız?' başlıklı bir paylaşım gördüm. Çok paylaşılan bu sorunun yanıtları şöyle:

'Aşı' yerine 'a$ı' ya da 'iğne' yazarlar ki, sosyal platformların radarına girmesinler.

Gerçekleri değil anektodları konuşurlar.

Sunulan bilimsel kanıtları kabul etmezler.

Duyguları hedef alırlar, korku ve panik saçarlar.

Sosyal medyada yazılmış her şeyi bilimsel kanıt kabul ederler.

Nedensellik ilişkisi olmayan çıkarımlarda bulunurlar.

Saldırgan bir dil kullanırlar.

Gerçekten de doğru tespitler.

Aşı karşıtları bilimsel kanıt sunamıyorlar. Sadece komplo teorileriyle karşınıza çıkıp 'Büyük resmi gör' diyorlar.

Nedir bu büyük resim?







Güya küresel çeteler birleşmiş! Bu sözü duyunca aklıma 'House of Cards' dizisinde Frank Underwood'un ABD başkanı olabilmek için ülkesindeki en zengin ailelerin liderleriyle kırsalda bir hafta sonu geçirip, onların onayını aldığı bölüm aklıma geliyor.

Küresel çetenin ağa babaları da herhalde Amerika'da doları basan kurum FED'i kuran Rockefeller, Rothschild vs. sekiz aile oluyor.

Ama bu Kovid-19 aşısında küresel oyunu kurmak için bu sekiz ailenin de gücü yetmez! ABD, Çin, Rusya, Japonya, Almanya gibi güçlü ülkelerin liderleri de ikna edilmeli.

Hadi hepsi ikna oldu diyelim. Kovid-19 aşılarının içine bir şey katalım, sonra da insanların genleriyle oynayıp onları yönetelim ya da dünya nüfusu çok artınca aşıdaki o gizli madde devreye girsin ve nüfusu azaltalım diye mi anlaştılar yani?

Bu kadar bilim insanı, yapılan bilimsel araştırmalar, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) Biontech aşısına verdiği onay, uzun yıllara dayanan bilimsel birikimin sonucunda ortaya çıkan aşı teknikleri vs. hepsi bir komplonun bir parçası mı?

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hariç bütün devlet başkanları yalan mı söylüyor?

FDA'nın uzun süren araştırmasının sonucuna değil de aşı karşıtı şarkıcı Bora Gencer'e mi inanalım?



BİR DE 'AŞI TEDİRGİNLERİ' VAR

Hep aşı karşıtlarını konuşuyoruz. Bir de 'aşı tedirginleri' var ve bence sayıları 'aşı karşıtları'ndan fazla. Aşı karşıtlarını ikna etmek zor çünkü yalan haber yayacak kadar fanatikler. Ama 'aşı tedirginleri' ikna edilebilir.

Onlar aşıya karşı değiller ama virüsün genetik yapısının kopyalanmasıyla hazırlanan mRNA (ülkemizde Biontech) aşısı yeni biyoteknolojik metot ile üretildiği için "Acaba bu yeni metot sonradan zararlı çıkar mı?" diye kararsız kalıyorlar. Diğerleri aşı olsun zaten virüs zamanla mutasyon geçire geçire gücünü kaybedecek. Bugüne kadar bir şey olmadıysa bundan sonra da olmaz. Biraz daha bekleyip görelim duygusundalar.

Bu klasik şüpheci, garantici ve biraz da bencilce bir tavır ama bu kitleyi ikna etmek mümkün!







ACUN BEY FİYAT YÜKSEK OLMADI MI?

Acun Ilıcalı, Exxen'deki Avrupa Kupaları paketlerinin 25 TL'den başlayan fiyatlarla kullanıma sunulacağını söylemişti. Ancak Exxen spor paketi için normal Exxen aboneliği de almak gerekiyor, o zaman fiyat yükseliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin ülkemizdeki yayın haklarını elinde bulunduran Exxen'in spor paketini aylık almak isterseniz 49.80 TL ödeyeceksiniz. 12 ay taksitli alırsanız o zaman normal paket ayda 34.80 TL'ye geliyor.

Evet, Şampiyonlar Ligi önemli ama Premier League, La Liga, Seri A, NBA, Formula 1, UFC, MotoGP içeriklerini sunan S Sports'un paket fiyatlarının neredeyse iki katı olacak kadar değil!

Ayrıca Avrupa kupaları bitince Exxen spor paketi üyeleri ne izleyecek? Avrupa maçlarının tekrarını mı?

Acun, spor içeriğini geliştirmeden rakibinin iki katı fiyatına üyelik satacağını düşünürken neye güveniyor? Korsan yayınların çok yaygın olduğu bir ülkede Acun, ben en ucuz paketi 34.80 TL'den (12 ay taahhütlü) satarım diyorsa bir bildiği vardır herhalde!







8 EKİM'DE STAT DOLMALI

Karadağ maçında o son dakika golünü yemeseydik, Hollanda karşısına elimiz daha güçlü çıkardık. Daha özgüvenli oynardık. Hollanda'ya yenilmemize rağmen gruptan ikinci çıkma ihtimalimiz yüksek olurdu. Yani Karadağ maçında kaybedilen iki puan, Hollanda hezimetinden daha önemliydi!

Şimdi grup ikinciliği için Norveç'i yenmek bile yetmeyebilir!

Hollanda-Türkiye maçını 36 bin taraftar izledi. Hollanda Futbol Federasyonu, pandemi kurallarının izin verdiği bilet sayısının tamamını sattı. Türkiye-Karadağ maçında ise sadece 17 bin taraftar vardı. O maç 30 bin taraftar desteğiyle oynansaydı, biz Karadağ'a fark atardık ve stat yıkılır ama o son golü yemezdik.

TFF tribünleri doldurmayı akıl edemeyecek kadar hedeften uzak.

TFF, 8 Ekim'de oynanacak Norveç maçında tribünleri doldurmak için şimdiden harekete geçmeli. Pandemi yüzünden azaltılan tribündeki seyirci artırılmalı. Milli maçlardaki bilet fiyatlarını düşürmeli. Gerekirse taraftara davetiye dağıtılmalı.







İŞTE POĞAÇADAKİ YAĞ!

Uzman diyetisyen Esra Çelakıl, "Bir poğaçada 10 küp şeker, bir simitte ise 22 küp şeker var" dedi. Ve günde iki poğaça yiyen kişinin vücudunda 20 günde iki buçuk kilo yağ biriktiğini iddia etti.

Bir okuyucu da haberin altına şu yorumu yazmış: "Poğaçanın yüzde 60'ı, açmanın yüzde 70'i yağdır. Pasta ustası olarak yazıyorum. Bence de yemeyin kardeşim!"

Eskiden sokak poğaçacıları vardı. Onların poğaçaları, şimdi pastane ve börekçilerde satılanlara benzemez! O çıtır çıtır yağlı poğaçaların yanına çay iyi gider.

Birçok insan bazen sabah kahvaltılarını poğaçayla geçiştiriyor.

Poğaça da yiyin ama her sabah değil! Sonra mide hastalıklarına kapıyı açarsınız!

Güne defansta zeytin, peynir, domates üçlüsüyle başlamak dünyadaki en sağlıklı kahvaltı aslında.







Altyazı

'Deneyim; insanın başına gelen değil, başına gelenle ne yaptığıdır.' (A Single Man)