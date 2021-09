CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sevgili gençler, arkadaşlarım bilir; benim uzun yol müzik listem vardır. Paylaşıyorum, çok eleştirmeyin ama :) Özellikle de K-Pop fandomlarından çekiniyorum, bilesiniz..." diye tweet yazıp, Spotify listesini paylaştı.

Listede Ahmet Kaya'nın 'Yorgun Demokrat', Zülfü Livaneli'nin 'Yiğidim Aslanım', Ali Asker'in 'Metris'in Önü', Selda Bağcan'ın 'Magusa Limanı', Cengiz Özkan'ın 'Munzur Dağı' gibi solcu şarkıları ön plana çıkıyor.

Tabii tüm Türkiye'yi kucaklamak lazım! Cem Karaca, Aşık Veysel, Sezen Aksu, Müzeyyen Senar şarkıları da listede var. Gençlere de Cem Adrian'ın 'Sen Gel Diyorsun' ve Norm Ender'in 'Kara Toprak' şarkılarıyla göz kırpılmış.

Zevkler ve renkler tartışılmaz elbette ama bu liste bana samimi gelmedi. Müzik listeleri genelde belli bir ruh haline, ortama ve tarza göre hazırlanır. Eğlenmek istiyorsan eğlenceli şarkılar, kafa dinlemek istiyorsan enstrümantal müzik listeleri hazırlanır. Ya da metal müzik tutkunusunuzdur, sevdiğiniz grupları bir araya getirirsiniz.



K-POP DA EKLEYELİM!

Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği 'KPop fandom'u Google'a sordum.

Şu yorumlar çıktı:

"K-Pop gruplarının hayranları tarafından oluşturulan netizen gruplarına Fandom adı veriliyor. Bir alt grup olarak tanımlanıyor."

"Aslında fandom yeni bir kavram değil. Geek kültürü içerisinde uzun zamandır karşımıza çıkan bir ifade. Örneğin Harry Potter kitap serisi hayranlarına Potterhead denilmesi gibi. Ancak K-Pop özelinde şöyle bir farklılık var, K-Pop grupları kendi fandomlarına ismi kendileri veriyorlar..."

Özetle mevzu biraz karışık. Kılıçdaroğlu K-Pop fandom'u gerçekten bilmiyor mu, merak ettim doğrusu. Yoksa danışmanı 'tweet' için "Şuraya da K-Pop" ekleyelim" deyince mi öğrendi?

Eğer sırf gençlere sesleneceğim diye yabancısı olduğunuz bir kültürden örnek verdiğiniz ortaya çıkarsa samimiyetiniz tartışılır!

Herkesin oyuna talibim mesajı veren bir müzik listesini paylaşırken, 'K-pop fandom'ları da biliyorum diyorsanız. O zaman buyurun tartışmaya: Eğer Kılıçdaroğlu K-pop'a hakimse, gençleri bizim kültürümüzden çok farklı, marjinal hayat tarzlarına özendiren K-Pop akımı hakkında ne düşündüğünü açıklamalı.

***



HOŞ GELDİN MATRIX

'The Matrix' evreninin yaratıcısı Lana Wachowski ne oldu da 22 yıl sonra serinin dördüncü filmi 'Resurrections'ı çekmeye karar verdi? Wachowski'ye Berlin Film Festivali'nde aynı soru soruldu.

Yönetmen, 'Resurrections'ı çekme kararını annesini, babasını ve yakın bir arkadaşını kaybettikten sonra aldığını söyledi: "Ağlıyordum, uyuyamıyordum ve beynim bu hikayeyi bir patlamayla ortaya çıkardı. Bir anda Neo ve Trinity'ye sahip oldum. Bu iki karakterin hayata dönmesi beni rahatlattı. Çok basit ve sanatın yaptığı da bu, hikayelerin yaptığı bu, bizi teselli ediyorlar."



Kurgu da olsalar çok sevdiğimiz filmlerin karakterleri bizim dostlarımız değil mi? Bazen en acı kararı alırken 'Baba' serisindeki Michael Corleone'yi hatırlarız. Hayatın saçma bir oyun olduğunu düşündüğümüzde bazen içinizden 'Fight Club'ın Tyler Durden'ı çıkar.

Lana Wachowski'de çok yakınındaki insanları kaybedince Neo ve Trinity karakterlerine sığınmış.

Wachowski, filmin bitmiş halini izlettirdiği Keanu Reeves'in gerçekten çok şaşırdığını da anlattı. Reeves, Wachowski'nin 20 yıl önce anlattığı hikayeyle dijital dünyanın etkilerine yönelik tüm dünyayı etkilediğini söylemiş ve "Aynı karakteri, aynı hikayeyi ve aynı şeyleri aldın ve bir şekilde bunu önümüzdeki 20 yılla ilişkili hale getirdin. Bunu nasıl yaptın?" diye sormuş.

Bu soru bile 'Resurrections'a olan beklentimi artırdı. Hoş geldin 'Resurrections', çok yaşa 'Matrix'!

***



YAPMA BUNU BILL!

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, dünyanın yeni bir pandemiye hazırlıksız olduğunu açıkladı. Gates'e göre dünyanın yeni bir pandemide 100 gün içerisinde aşı geliştirecek ve diğer 100 günde de dünyanın tamamına yetecek düzeyde aşı üretecek kapasitede olması gerekiyor!

Yapma, etme Gates! Altı yıl önce dünyanın bir pandemiyle karşı karşıya olabileceği uyarısında bulunduğun için Türkiye'deki aşı karşıtları size zaten öfkeli. Salgını senin çıkardığını düşünenler var. "Allah seni kahretsin Bill Gates, sen de yargılanacaksın" diye sana yükleniyorlar! Şimdi yeni salgınlar çıkacak diyorsun! Aman kendine dikkat et!

Şaka bir yana adam haklı! Ülkeler sağlık sistemlerine daha fazla yatırım yapmalı. Hatta ülkeler birleşip yeni salgınlara anında cevap verecek aşıları üretmek için büyük fabrikalar kurmalılar.

Vuhan'dakine benzer gelişmiş bazı laboratuvarlarda Kovid-19'dan çok daha tehlikeli virüsler üzerine araştırmalar yapılıyor. Yarın deli bir lider laboratuvarlardaki virüsleri yayarsa ya da bir terör örgütü salgının taşeronluğunu üstelenirse ne yaparız?

***



TROL ŞARKICININ JÜRİDE NE İŞİ VAR?

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin jüri üyeleri açıklanınca, önce şaka sandım. Meğer gerçekmiş jüride 'trol' şarkıcı Gaye Su Akyol da varmış.



Hani liyakat önemliydi! Netflix'ten film izlediği için mi Akyol'u seçtiniz?

Bugüne kadar sinema sanatı hakkında ne konuştu da şimdi Türkiye'nin en önemli sinema festivalinde dereceye girecek filmleri seçecek?

***



MEDENİ DANİMARKA!

Danimarka'nın Faroe Adaları'nda Grindadrap (yunus avlama) festivali düzenliyoruz diye yaklaşık 1500 yunus katledildi. Botlarla kıyıya sürüklenen yunuslar, zıpkın ve elektrikli matkaplar kullanılarak öldürüldüler.



Bir de bu katliamı, "Yiyecek ithalatına harcanacak paranın önüne geçmek için yapıyoruz" diye savundular.

Medeni Danimarka vatandaşlarına hiç yakıştı mı bu barbarlık? Bu katliam Müslüman bir ülkede yapılsa dünya ayağa kalkardı. Ancak Danimarkalılar yunusları, Japonlar balinaları, İspanyollar boğaları katledince hiç ses çıkmıyor!

***



Altyazı

"Elli katlık bir binadan düşen adamın hikayesini biliyor musun? Her katta kendini rahatlatmak için kendine şunu demiş: Buraya kadar her şey yolunda. Buraya kadar her şey yolunda." (La Haine)