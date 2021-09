'Yabancılar işimizi elimizden alıyor' sloganıyla başta yaşlı kesim olmak üzere İngilizler Brexit'i kabul etmişti. Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere'de şimdi yabancı şoförler olmayınca TIR sürecek şoför bulunamıyor. Tam 100 bin şoför eksiği var.

Nakliyatta yaşanan sorun yüzünden ülkenin akaryakıt istasyonlarında yakıt sıkıntısı yaşanıyor, bazıları kapandı. İngilizler benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı şirketler 30 pound benzin satış limiti getirdi. İngilizler benzin kuyruklarında kavga etmeye başladı.



Marketlere de mal gitmediği için raflar boşaldı. Yemek zincirlerine de tedarik gecikiyor.

Son model araçlarıyla ülkemize gelen gurbetçilerin Avrupa'nın ekonomisinden yakınması çoğumuza garip geliyordu. Yoksa sokak röportajlarında "Yeğenim Avrupa bitti. Bizim orada kurulu düzenimiz olmasa gelirdik" diyen gurbetçiler doğruyu mu söylüyor?



Sadece Türkiye'deki ekonomik sorunlardan konuşuyoruz ama Avrupa'nın genelinde Kovid-19 salgının da etkisiyle büyük bir ekonomik kriz yaşanıyor. Bir sel felaketi bile dünyanın en güçlü dördüncü ekonomisi Almanya'yı zor durumda bıraktı. İstanbul'dakine benzer Berlin'de de kiralık ev sıkıntısı var.

Türkiye'de benzin istasyonları kapansa, benzin kuyrukları oluşsa, marketlerde ürün kalmasa ne olurdu dersiniz?

Sosyal medyada yazılanları bir hayal edin!

***



TARKAN NE YAPTIN SEN!

Tarkan sosyal medyadan şu ilginç paylaşımı yaptı: "Birkaç yıl önce New York konseri için gittiğimde yarı çıplak bir fotoğraf paylaşıp, paylaştığım gecenin sabahında 'Eyvah ne yaptım ben!' deyip, hemen sildiğim bir fotoğraf vardı ya... Hangi akla hizmet öyle bir şey yaptım hâlâ bilmiyorum..."

Tarkan'ın yarı çıplak dediği sadece omuzlarının gözüktüğü bir fotoğraf. Yurt dışındaki şarkıcıların yaptıklarının yanında bu fotoğraf ilkokul şiiri gibi kalır.



Galiba Tarkan aile babası olmaya fena alıştı. Son dönemde böyle birçok saçma yorum yapıyor. Canı sıkılıyor herhalde ya da uzun zamandır şarkı yapmadığı için sosyal medya etkileşimleriyle gündemi tutmaya çalışıyor.

Tarkan'ın düştüğü durum üzücü. Üretmezseniz unutulursunuz ama bizim müzik piyasasında üreten yok ki.

***



GRAMAJDAN DAHA ÖNEMLİSİ 'OLİGOPOL'!

Marketlerdeki çılgın fiyat artışı ile ilgili okuyucularımdan "Bu konuda çok yazdın. Son gelişmeler için ne diyorsunuz?" diye yorumlar geliyor. Evet, 1,5 yıldır yazıyoruz, gazetemizde birçok haber, yazı çıktı.

Hükümet harekete geçince başta bu sorunla ilgili susanlar şimdi haber yapmaya başladı. Tabii biz önce yazınca yandaş oluyoruz!

Daha önce de yazdığım gibi marketler 'oligopol' bir piyasa oluşturdu. Genelde 3 veya 4 oyuncunun hâkimiyetinde şekillenen bir piyasada şirketler ortak fiyat belirliyor. Böylece müşteri lehine olan fiyat kırma politikasına ve rekabete gerek duymuyorlar.

Şimdi denetimlerde gramaj oyunları tespit ediliyor. Bu da önemli ama asıl yapılması gereken marketlerin süt, yumurta, yağ gibi ana tüketim ürünlerinde ortak fiyat belirleyip fahiş zamlar yapmalarının önüne geçmek olmalı.

Her sokak başına market zincir açılmasına izin verilmesinin zamanla tekelleşmeye neden olduğu da unutulmamalı.

Sorunlardan biri de tarımdaki plansızlık. Bir yıl patates-soğan çok üretiliyor ve fiyat düşüyor, ertesi yıl patates-soğan az ekiliyor, bu kez de fiyat yükseliyor. Hükümet, bölge bazlı belli ürünleri ekenlere destekleme uygulaması üzerinde çalışıyor. Sonuç alınacak bir politika bu.

Ekilmeyen çok boş arazi var. İş bulamayanlar ve göçmenler ekilmeyen arazilerde çiftçilik yapmaya teşvik edilmeli. Ve gübrede ve tarımsal ilaçlarda dışa bağımlılıktan kurtulmalıyız, kendimiz üretmeliyiz vs. Bunun gibi alınacak daha çok önlem var.

***



ALEYNA'NIN BİTMEYEN VEDALARI

Aleyna Tilki, "Ben gidiyorum millet!" diyerek yurt dışına çıktığını duyurdu. Bu kaçıncı veda? Sıkıldık artık! Dört ay yurt dışında kalmak veda değil kafa dinlemek ya da tatildir.



Sürekli yurt dışına gidiyor haberi yaptıran menajerleri ve PR'cıları olduğu için bu kıza üzülüyorum. Aleyna daha yaratıcı bir ekiple çalış!

Daha kariyerinin başında olan Aleyna bile üretim krizine girdi, kariyerinde düşüşe geçti. Müzik piyasası bitik. Eskisi gibi şarkıcısını üretmesi için çabalayan, beste arayan, yenilik peşinde koşan yapımcı yok.

***

BILL REİS HAKLI

Bill Gates; Jeff Bezos ve Elon Musk'ın uzay yarışıyla ilgili bir soruya "Uzay mı? Burada, dünyada yapacak çok işimiz var..." yanıtını verdi. Ünlü şovmen James Corden da "Şu anda bir uzay gemisiyle dünyadan kaçmaya çalışmayan tek milyarder olduğu" için Gates'e teşekkür etti.

Musk ve Bezos'ın da dünyadan kaçmaya niyetleri yok. Onlar uzay turizminden gelecek milyar dolarların kokusunu aldılar. Kişi başı 300- 500 bin dolara insanları uzayın başlangıcı kabul edilen 100 km. yukarı çıkarıp, atmosferi biraz geçip beş dakika yerçekimsiz ortamda tutup aşağı iniyorlar. Yolculuk topu topu 1,5 saat sürüyor ve buna uzay yolculuğu diyorlar!

Mars'ta en düşük sıcaklık eksi 140 ve atmosferin yüzde 96'sı da karbondioksit. En zengin insanlar ve G8 ülkeleri dünyadaki sorunlara odaklansalar, dünyanın yok olma sürecini olabildiğince ertelesek daha iyi.

Özetle Bill Reis yine haklı.

***



SANKİ BAŞKA BİRİ!

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, ev halini "Bunların hepsi aşktan" notuyla paylaştı. Daha önce mide küçültme ameliyatı geçiren Yeşim, fazla kilolarından büyük ölçüde kurtulmuştu ama bu son değişim daha radikal.



Bazı takipçileri, oyuncunun bişektomi (Yanak inceltme ameliyatı) geçirdiğini iddia etti. Bişektomi'den mi yoksa aşktan mı bilinmez ama sanki eski Yeşim gitmiş, yeni biri gelmiş.

Kilo gerçekten insanı yaşlı gösteriyor.

***



"Bazen insanlara bakıyorum da hoşlanmaya değer bir şey görmüyorum. Herkesten uzaklaşmayı sağlayacak kadar para kazanmak istiyorum." (There Will be Blood)